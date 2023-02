Belly Fat: ये 3 बुरी आदतें बढ़ा सकती है पेट की चर्बी, इस तरह कम करें वजन

These Habits Can Increase Your Weight: वजन का बढ़ना वैसे तो कई लोगों के लिए शर्मिंदगी और लो कॉन्फिडेंस का कारण बन सकता है, लेकिन बड़ी समस्या ये है कि इससे सेहत को काफी नुकसान पहुंचता है, मोटापा खुद में तो कोई बीमारी नहीं है, लेकिन इसे कई बीमारियों की जड़ कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा. वजन बढ़ने के पीछे हमारी खाने-पीने की गलत आदतें और अनहेल्दी लाइफस्टाइल जिम्मेदार हैं. इसलिए सबसे पहले हमें जानता होगा कि बेली फैट आखिर बढ़ता क्यों है, तभी इसे कम कर पाना आसान होगा.

वजन बढ़ाने वाली 3 बुरी आदतें

1. फिजिकल एक्टिविटीज का कम होना

हम में से काफी लोग आरामपसंद होते है, इसलिए ज्यादातर मौके पर हमें बैठे रहना या लेटना अच्छा लगता है, इस बात में कोई शक नहीं कि वेट मेंटेन करने के लिए रेस्ट भी जरूरी है, लेकिन फिजिकल एक्टिविटीज घटने की वजह से शरीर में फैट जमा होने लगता है, और धीरे-धीरे पेट और कमर के आसपास चर्बी बढ़ जाती है. इससे बचने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी होगा, जिसमें पैदल चलना, लिफ्ट के बजाए सीढ़ियों का इस्तेमाल करना, दौड़ना, जॉगिंग करना, भारी समान उठाना और स्विमिंग करना शामिल है. लाइफस्टाइल बदलने पर ही आप वजन कम करने में कामयाब हो पाएंगे

2. तनाव बढ़ना

टेंशन के बढ़ने की वजह से मोटापा बढ़ सकता है, इससे हंगर क्रेविंग बढ़ती है जो एक खतरनाकर स्थिति है. तनाव कई कारणों से हो सकता है, इसमें ऑफिस की टेंशन, जिम्मेदारियों का बोझ, पारिवारिक कलह, पुरानी दुश्मनी, प्यार या दोस्ती में धोखा, परीक्षा का डर शामिल है. आप जितना खुश रहेंगे वजन को मेंटेन करने में उतनी ही आसानी होगी.

3. शराब की लत

हर कोई जानता है कि शराब पीना न सिर्फ एक सामाजिक बुराई है, बल्कि इससे सेहत को तगड़ा नुकसान पहुंचता है. जो लोग रेगुलर ड्रिंक करने के आदी हैं उनके पेट और कमर के आसपास चर्बी जमने लगती है, जो आगे चलकर एक विकराल रूप ले लेती है. इसलिए अल्कोहल की आदत को आ ही छोड़ दें, वरना मोटापा आपको बर्बाद कर देगा.

