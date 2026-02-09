Advertisement
trendingNow13103967
Hindi Newsलाइफस्टाइलपपीता ही नहीं, इसके बीज और पत्ते भी हैं अमृत समान; जानें आयुर्वेद के अनमोल फायदे..

पपीता ही नहीं, इसके बीज और पत्ते भी हैं 'अमृत' समान; जानें आयुर्वेद के अनमोल फायदे..

Papaya Benefits: पपीते का अपना गुण होता है, जो उसे सेहत के लिए बेहद फायदेमंद बनाता है. इसके आयुर्वेद में भी औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. ऐसे में इस खबर में हम आपको इसके फायदे बताएंगे..

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Feb 09, 2026, 11:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पपीता ही नहीं, इसके बीज और पत्ते भी हैं 'अमृत' समान; जानें आयुर्वेद के अनमोल फायदे..

Papaya Benefits: फल सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं और हर फल के अपने-अपने गुण भी होते हैं. ऐसे में पपीता भी आपकी सेहत पर जादू की तरह काम करता है. ये एक ऐसा फल है, जिसमें बुखार से लेकर ब्लड साफ करने और स्किन को निखारने की शक्ति होती है. आयुर्वेद में पपीते को अमृतफल कहा जाता है और इसके और इसकी पत्तियों का इस्तेमाल औषधि के रूप में किया जाता है. पपीता और उसकी पत्तियों में इतनी ज्यादा शक्ति होती है कि ये बॉडी के तीनों दोषों को बैलेंस रखने का काम करते हैं और डाइजेशन दुरुस्त करते हैं. 

 

पपीता के पोषक तत्व
पपीता एक ऐसा फल है जो हर मौसम में आसानी से मिल जाता है और इसमें पाया जाने वाला पपैन एंजाइम पेट और आंतों के लिए लाभकारी होता है. यह पाचन को सुधारने, शरीर को शुद्ध रखने और पोषक तत्वों के अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. सिर्फ पपीता ही नहीं बल्कि पपीते के पत्ते और बीज भी लाभकारी होते हैं और आयुर्वेद में औषधि के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं. पत्तियों और बीजों का स्वाद थोड़ा कड़वा होता है लेकिन दवा की तरह काम करता है.

Add Zee News as a Preferred Source

 

स्किन से जुड़ी समस्याओं में पपीते के फायदे
अगर आप स्किन से जुड़ी परेशानी से जूझ रहे हैं तो पपीते का सेवन और लेप दोनों ही त्वचा के लिए लाभकारी होते हैं. इसके लिए पपीते के गूदे में शहद मिलाकर चेहरे पर लगाएं. यह स्किन को टाइट करने और दाग-धब्बों से छुटकारा दिलाने में मदद करता है. इसके सेवन और लेपन से चेहरे पर अलग ही निखार आता है. इसके अलावा, अगर बुखार की वजह से कमजोरी महसूस हो रही है, रक्त में अशुद्धता बढ़ गई है या प्लेटलेट्स कम हो गई हैं, तब पपीते के पत्तों को पानी में उबालकर पीने से लाभ मिलेगा. पत्तों से बना काढ़ा रक्त को शुद्ध करता है और बीमारियों को कम करता है.

 

इम्यूनिटी बूस्ट करने में पपीते के फायदे
बुखार की वजह से अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो गई है तो रोजाना पपीते का सेवन करना चाहिए. पपीते में मौजूद विटामिन सी रोग-प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है. साथ ही इसके पत्तों का रस भी पी सकते हैं. इसके साथ अगर तेजी से बाल झड़ रहे हैं तो पपीते के बीजों का पेस्ट बालों को मजबूती देने में मदद करता है और रूखेपन से भी राहत मिलती है. हफ्ते में 1 बार बालों पर पेस्ट लगाना अच्छा रहेगा.

 

पीरियड्स में पपीते के फायदे
मासिक धर्म में दर्द की परेशानी आम हो चुकी है. गलत खानपान और कम शारीरिक गतिविधि की वजह से मासिक धर्म के समय दर्द की परेशानी बढ़ जाती है. ऐसे में पपीते का सेवन दर्द में राहत देता है.
--आईएएनएस

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

Papaya BenefitsAyurveda Health

Trending news

कैसे लीक हुई जनरल नरवणे की बुक? तलाशी लेगी पुलिस; राहुल गांधी तक पहुंचेगी जांच
general mm narvane
कैसे लीक हुई जनरल नरवणे की बुक? तलाशी लेगी पुलिस; राहुल गांधी तक पहुंचेगी जांच
कांग्रेस सरकार में 'मजहब देखकर मेहरबानी'! कर्नाटक की नई योजना क्यों चर्चे में आई
DNA
कांग्रेस सरकार में 'मजहब देखकर मेहरबानी'! कर्नाटक की नई योजना क्यों चर्चे में आई
संसद के मौन होने पर दागे सवाल,रोटी से सत्ता को सीधी चुनौती;कौन थे साहित्य के सुदामा
Sudama Pandey Dhumil
संसद के मौन होने पर दागे सवाल,रोटी से सत्ता को सीधी चुनौती;कौन थे साहित्य के सुदामा
रील पर बहस करने लगे भारतीय नेता, क्यों 12 सेकंड्स का वीडियो बना विवाद का मुद्दा?
DNA
रील पर बहस करने लगे भारतीय नेता, क्यों 12 सेकंड्स का वीडियो बना विवाद का मुद्दा?
तेजी से सेहतमंद हो रहे शरद पवार, अस्पताल से डिस्चार्ज कब होंगे, परिवार ने बताया
sharad pawar
तेजी से सेहतमंद हो रहे शरद पवार, अस्पताल से डिस्चार्ज कब होंगे, परिवार ने बताया
AI इंपैक्ट समिट में दिखेगा भारत-US डील का जलवा, सामने आई फ्यूचर की 'सुनहरी' तस्वीर
India-US Deal
AI इंपैक्ट समिट में दिखेगा भारत-US डील का जलवा, सामने आई फ्यूचर की 'सुनहरी' तस्वीर
भारतीय राजनीति का वो 'निडर' पायलट, जिसने इंदिरा की उंगली थाम नाप दिया आसमान
Rajesh Pilot
भारतीय राजनीति का वो 'निडर' पायलट, जिसने इंदिरा की उंगली थाम नाप दिया आसमान
पहाड़ों पर बरसेगी आफत, उत्तर भारत में छाएगा घना कोहरा; दिल्ली से बिहार तक IMD अलर्ट
IMD Alert
पहाड़ों पर बरसेगी आफत, उत्तर भारत में छाएगा घना कोहरा; दिल्ली से बिहार तक IMD अलर्ट
'यह धोखाधड़ी नहीं, 54000 करोड़ की डकैती है...', साइबर ठगी पर SC की सख्त टिप्पणी
digital arrest
'यह धोखाधड़ी नहीं, 54000 करोड़ की डकैती है...', साइबर ठगी पर SC की सख्त टिप्पणी
पंजाब में अपराधियों की खैर नहीं, ताबड़तोड़ छापेमारी से गैंगस्टरों में हड़कंप
Punjab news
पंजाब में अपराधियों की खैर नहीं, ताबड़तोड़ छापेमारी से गैंगस्टरों में हड़कंप