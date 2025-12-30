Advertisement
सर्दी में बढ़ानी है इम्यूनिटी? वरदान से कम नहीं मौसमी फल! कपकपाती ठंड में 'कवच' की तरह करता है काम

Winter Seasonal Fruits Benefits: सर्दियों का मौसम आते ही सर्दी-खांसी, जुकाम और बुखार की समस्या आम हो जाती है. ऐसे में इस मौसम में बीमारियों से बचने और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते. लेकिन आपको बता दें, इम्यूनिटी बढ़ाने आपकी बड़ी मदद इस मौसम में मिलने वाले फल कर सकते हैं. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Dec 30, 2025, 12:54 PM IST
Benefit of Seasonal Fruits: सर्दी ने लोगों की हालत खराब कर रही है. कड़कड़ाती ठंड, घना कोहरा, शीतलहर और ठिठुरन भरी हवाएं लोगों के रोजमर्रा के काम को करने में भी मुश्किलें पैदा कर रही है. इस मौसम में इम्यूनिटी कमजोर पड़ने से अक्सर लोग सर्दी-खांसी, जुकाम और बुखार से पीड़ित हो जाते हैं. लेकिन अच्छी बात ये है कि इस मौसम में मिलने वाले फल बॉडी को गर्माहट, पोषण देने के साथ-साथ इम्यूनिटी बूस्ट करने में मदद करते हैं. आयुर्वेद ने भी मौसमी फलों को सेहत के लिए वरदान बताया है. 

 

आयुष मंत्रालय ने बताया मौसमी फलों का महत्व
भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने मौसमी और ताजे फलों के महत्व के बारे में बताया है. मंत्रालय के अनुसार, 'ताजा खाएं, मौसमी खाएं'. आयुर्वेद में इस बात पर खास जोर दिया जाता है कि सही मौसम के फल आसानी से पचते हैं और जीवन ऊर्जा से भरपूर होते हैं. प्रोसेस्ड नाश्ते या जंक फूड की जगह लोकल और मौसमी फलों का चुनाव करें, जो नेचुरल विटामिन, फाइबर और हाइड्रेशन देने का काम करते हैं.

क्या कहता है आयुर्वेद?
आयुर्वेद के अनुसार, मौसमी फल सेहत के लिए वरदान हैं क्योंकि ये नेचर के साथ तालमेल में उगते हैं. मौसम के अनुसार फल खाने से शरीर के दोष (वात, पित्त, कफ) बैलेंस रहते हैं. ये फल पके हुए और ताजे होने से पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, आसानी से पचते हैं और शरीर को मौसम की जरूरतों के अनुसार पोषण देते हैं. जैसे सर्दियों में ठंड और सूखे मौसम से बचाव के लिए विटामिन सी युक्त फल इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, संक्रमण से लड़ते हैं और शरीर को गर्म रखते हैं. दूसरे सीजन के फलों में कीटनाशक ज्यादा होते हैं और पोषण कम, जबकि मौसमी फल प्राकृतिक रूप से मीठे, रसीले और औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं.

 

मौसमी फलों के फायदे
मौसमी फलों के रोजाना सेवन से डाइजेशन अच्छा रहता है, स्किन चमकदार बनती है, वेट कंट्रोल रहता और एनर्जी बनी रहती है. सर्दियों के प्रमुख मौसमी फलों में संतरा किन्नू हैं, जो विटामिन सी का खजाना है. यह सर्दी-जुकाम से बचाव और इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं. अमरूद फाइबर और विटामिन सी से भरपूर होता है, जो पाचन सुधारता है और ब्लड शुगर कंट्रोल करता है. आंवले को आयुर्वेद में सुपरफूड भी कहा जाता है, जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर, बाल-सौंदर्य और डिटॉक्स के लिए बेहतरीन हैं.

 

सेहत के लिए फायदेमंद हैं ये फल
वहीं, अनार ब्लड सर्कुलेशन सुधारता है और हार्ट हेल्थ अच्छा रखता है. कम कैलोरी, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर स्ट्रॉबेरी त्वचा और इम्यूनिटी के लिए फायदेमंद है. इसके अलावा अंगूर, सेब, नाशपाती और कीवी, गाजर और टमाटर भी शरीर के लिए फायदेमंद होता है. ये हाइड्रेशन, फाइबर और मिनरल्स प्रदान करते हैं, ठंड में ऊर्जा बनाए रखते हैं.

 

आयुर्वेद की सलाह
आयुर्वेद सलाह देता है कि इन फलों को ताजा खाएं. जूस बनाकर या सलाद में मिलाकर सुबह या दोपहर में खाएं. रात में फलों का सेवन नहीं करना चाहिए। प्रोसेस्ड जूस से बचें.
--आईएएनएस

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

Reetika Singh

