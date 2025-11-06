Beetroot: ये लोग भूल से भी न खाएं चुकंदर; इनके लिए हो सकता है फायदेमंद

Disadvantages of Beetroot: सर्दियों का सीजन शुरू हो गया है, इस सीजन में काफी ज्यादा लोग फल फ्रूट्स का सेवन करते हैं, गाजर, मूली जैसी चीजों की भी मांग बढ़ जाती है, काफी संख्या में लोग चुकंदर खाना पसंद करते हैं, हालांकि बहुत कम लोगों को पता होगा कि चुकंदर फायदेमंद के साथ साथ नुकसान दायक भी है, ऐसे में इन लोगों को भूल से भी चुकंदर का सेवन नहीं करना चाहिए, वरना मुसीबत खड़ी हो सकती है, आइए जानते हैं इसके फायदे और नुकसान.

इन्हें नहीं खाना चाहिए चुकंदर

चुकंदर में आयरन, फोलेट, फाइबर, पोटैशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कई तत्व पाए जाते हैं, हालांकि चुकंदर में ऑक्सोलेट की मात्रा काफी ज्यादा पाई जाती है, ऐसे में जिन्हें पथरी होती है उन्हें चुकंदर का सेवन नहीं करना चाहिए.

इसके अलावा जिन लोगों को लो वीपी की समस्या हो उन्हें इसका सेवन भूल से भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि चुकंदर वीपी को लो करने में काफी मदद करता है जो लो वीपी वालों के लिए घातक साबित हो सकता है.

साथ ही साथ बता दें कि जिन्हें एलर्जी की समस्या रहती है उन्हें चुकंदर का सेवन नहीं करना चाहिए, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चुकंदर के सेवन से एलर्जी की समस्या उत्पन्न हो जाती है.

चुकंदर के फायदे

सर्दियों के दिनों या फिर अन्य दिनों में चुकंदर शरीर के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है, बता दें कि चुकंदर में आयरन और फोलेट की वजह से ये शरीर में रेड ब्लड सेल्स (RBCs) बनाने में मदद करते हैं. लगातार इसके सेवन से खून की समस्या दूर हो सकती है.

इसके अलावा चुकंदर में नाइट्रेट्स की अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है, जो शरीर में जाकर नाइट्रिक ऑक्साइड में बदलते हैं, ऐसे में जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनके लिए चुकंदर फायदेमंद साबित हो सकता है, ये बीपी को कंट्रोल करने में भी काफी मदद करता है.