क्या सर्दियों के मौसम में साबुन से नहाने पर हो सकता है नुकसान? जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट

Benefits and side effects Of Soap In Hindi: सर्दियों के मौसम में नहाना सबसे बड़ा काम हो जाता है. कुछ लोग दिनों में गैप करके नहाते हैं तो कुछ रोज. हालांकि, इसमें भी ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो नहाने के दौरान शरीर को क्लीन करने के लिए साबुन का इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ लिक्विड शॉप का इस्तेमाल करते हैं. वहीं, कुछ लोग बिना किसी शॉप के सिर्फ पानी से भी नहाते हैं. ऐसे में ये जान लेना जरूरी हो जाता है कि साबुन के इस्तेमाल करने से और नहीं करने से क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं.

एक्सपर्ट्स की मानें तो जो लोग नहाते वक्त शरीर को साफ करने के लिए रोज साबुन का इस्तेमाल करते हैं, उनका शरीर एकदम साफ रहता है और शरीर से बदबू भी नहीं आती. साथ ही वो फ्रेश फील करते हैं. साबुन से नहाने के कई और लाभ भी हैं. ये बॉडी से जर्म्स और बैक्टीरिया को दूर करता है. साथ ही ये फंगल बीमारियों को भी दूर रखने में मददगार है.

राजाना साबुन के इस्तेमाल से स्किन इंफेक्शन होने की संभावना बहुत कम होती है. हालांकि, सही प्रकार के साबुन का इस्तेमाल करना जरूरी होता है. ये हमारे स्किन पर जमी धुल के साथ-साथ गंदगी और चिपचिपेपन को भी दूर करता है. साबुन की मदद से हम डेड स्किन को भी हटा सकते हैं.

साबुन का इस्तेमाल हर प्रकार के मौसम में किया जा सकता है. सर्दी के मौसम में स्किन के ज्यादा ड्राई होने की स्थिति में मॉइश्चराइजिंग साबुन लगाना चाहिए. ये स्किन को शॉफ्ट रखने में मदद करता है. इससे नमी बनी रहती है. हालांकि, आप नॉर्मल साबुन को लगाने के बाद मॉइश्चराइजर लगाकर स्किन को शॉफ्ट रख सकते हैं.

हालांकि, साबुन के ज्यादा इस्तेमाल से उसके क्षारीय तत्व स्किन को ड्राई कर देते हैं. इससे स्किन में मौजूद नमी कम हो जाती है. इस दौरान आप मॉइश्चराइजिंग क्रीम लगाकर स्किन को ड्राई होने से बचा सकते हैं.

