सर्दियों में रोजाना 1 गिलास पिएं इस खास पत्ती को उबालकर पानी, सर्दी जुखाम खांसी और गले की खराश से मिल सकती है राहत!

Basil Leaves Water Benefits: सर्दियों में सर्दी जुखाम खांसी और गले की खराश की दिक्कत को दूर करने के लिए आज आपको खास चीज के बारे में बताते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Jan 07, 2026, 09:00 AM IST
Basil Leaves Water Benefits:  सर्दियां आते ही कई सारी बीमारियां शरीर को घेर लेती हैं. आपको हमेशा खुद को फिट रखने के लिए हेल्दी चीजों को खाना और पीना चाहिए. कई सारे ऐसे लोग भी है, जो बाहर का खाना खाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं और जिस वजह से शरीर धीरे-धीरे बेजान होना शुरू होने लग जाता है. तुलसी की पत्तियां आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होती है. तुलसी अपने औषधीय गुणों के लिए काफी ज्यादा जानी जाती है. अगर आप इसको किसी भी तरह से अपनी डाइट में शामिल करते हैं, तो आप कई बीमारियों से दूर रह सकते हैं. सर्दियों में अगर आप रोजाना1 गिलास तुलसी की पत्तियों को उबालकर इसका पानी पीते हैं, तो गजब के फायदे आपके मिल सकते हैं, आइए आपको बताते हैं, इसके पानी को पीने के फायदे.
 

तुलसी की पत्तियों का पानी पीने के क्या फायदे हैं?
 

1. इम्यूनिटी मजबूत 

अगर आप रोजाना सर्दियों के मौसम में तुलसी की पत्तियों का पानी पीते हैं, तो आपको जबरदस्त फायदे मिल सकते हैं.  इम्यूनिटी मजबूत करने के साथ-साथ कई सारी बीमारियों को दूर रखने में मददगार होता है.
 

2. सर्दी-जुकाम दूर

सर्दियों के मौसम में बच्चों से लेकर बड़ों तक  सर्दी-जुकाम की समस्या काफी ज्यादा होने लगती है. अगर आप भी इसके पत्तियों के पानी रोजाना रोजाना सुबह उठते ही खाली पेट पीते हैं, तो आप सर्दी-जुकाम को दूर रख सकते हैं.
 

3. गले की खराश 

आपको बता दें सर्दियों के मौसम में गले की खराश को दूर करने के लिए भी रोजाना आपको इसके पानी को उबालकर पी सकते हैं.
 

4. डाइजेशन 

रोजाना तुलसी की पत्तियों का पानी अगर आप पीते हैं, तो आप मेटाबॉलिज्म को ठीक करके डाइजेशन को बेहतर रख सकते हैं.
 

 

इसे भी पढ़ें: सर्दियों में पिएं गुड़ वाली चाय; शरीर में किसी जादुई दवा की तरह करती है काम
 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें. 

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखते हैं. इसके अलावा इन्हें एंटरटेनमेंट, बॉलीवुड, एजुकेशन, ट्रैवल विषयों पर भी लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अ...और पढ़ें

TAGS

basil leaves water Benefitsdrinking basil leaves water benefitstulsi ki patti ka pani

