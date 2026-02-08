तन-मन की शक्ति बढ़ाने के लिए है 'रामबाण'! क्या आप जानते हैं आर्कण धनुरासन के फायदे?

Advertisement
Akarna Dhanurasana Benefits: बिजी लाइफस्टाइल और गलत खानपान से होने वाली फिजिकल और मेंटल समस्याओं को दूर करने के लिए 'आर्कण धनुरासन' आपकी मदद कर सकता है. ऐसे में इस खबर में हम आपको आर्कण धनुरासन के फायदे बताएंगे..

 

Feb 08, 2026, 10:43 PM IST
Akarna Dhanurasana Benefits: आज के समय में हमने इरेगुलर डेली रूटीन और गलत खानपान की आदतें अपना ली है. इसका नतीजा ये होता है कि व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक समस्याएं होने लगती हैं. ऐसे में बिजी लाइफस्टाइल के बीच अगर योग हमें हेल्दी रहने में मदद कर सकता है. योगासन को अपनी डेली रूटीन में शामिल कर के हम काफी हद तक इन समस्याओं से बच सकते हैं. तन और मन की शक्ति बढ़ाने वाला ऐसा ही एक योग 'आर्कण धनुरासन' है. 

 

क्या कहता है आयुष मंत्रालय?
भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने आकर्ण धनुरासन को एक विशेष योग मुद्रा के रूप में उजागर किया है. मंत्रालय के अनुसार, यह आसन केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि यह शरीर में संतुलन और शक्ति का संचार करता है. नाम के अनुरूप, यह मुद्रा साधक को एक लक्ष्य साधने वाले धनुर्धर की तरह एकाग्र, सुदृढ़ और मजबूत बनाती है.

क्या है आकर्ण धनुरासन योग?
आकर्ण धनुरासन योग की एक उन्नत मुद्रा है, जिसमें शरीर धनुष की तरह मुड़ता है और हाथ तीर चलाने की स्थिति में आते हैं. यह आसन शरीर को लचीलापन, मांसपेशियों की मजबूती और मानसिक एकाग्रता को बढ़ाने में बेहद प्रभावी माना जाता है. इसके नियमित अभ्यास से शरीर के साथ मन भी सेहतमंद रहता है.

 

कैसे करें आकर्ण धनुरासन योग?
एक्सपर्ट के अनुसार, इस आसन को करने के लिए सबसे पहले पेट के बल लेट जाएं. दाएं हाथ से दाएं पैर के बड़े अंगूठे को पकड़ें और बाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को. गहरी सांस लेते हुए दोनों पैरों को धीरे-धीरे ऊपर की ओर खींचें. साथ ही सिर और छाती को भी जितना संभव हो उतना ऊपर उठाएं. इस दौरान शरीर एक धनुष की तरह मुड़ जाता है. इस स्थिति को 15 से 30 सेकंड तक बनाए रखें और सामान्य रूप से सांस लेते रहें. अभ्यास पूरा होने पर धीरे-धीरे पैर और सिर को नीचे लाएं. फिर यही क्रिया दोहराएं.

 

आकर्ण धनुरासन के रोजाना प्रैक्टिस से क्या होता है?
आकर्ण धनुरासन के नियमित अभ्यास से पीठ, कंधे और छाती की मांसपेशियां मजबूत होती हैं. रीढ़ की हड्डी लचीली और स्वस्थ बनी रहती है, जिससे पीठ दर्द में काफी राहत मिलती है. पेट के अंगों पर पड़ने वाले दबाव से पाचन क्रिया सुधरती है और कब्ज जैसी समस्याएं दूर होती हैं. पैरों, जांघों और कूल्हों की मांसपेशियां खिंचती हैं. यह आसन संतुलन और एकाग्रता को भी बेहतर बनाता है. मानसिक स्तर पर यह मुद्रा आत्मविश्वास की भावना को मजबूत करती है.

 

शरीर और मन बैलेंस बनाने के लिए फायदेमंद
एक्सपर्ट के अनुसार, आकर्ण धनुरासन शरीर और मन दोनों में संतुलन स्थापित करने वाला एक शक्तिशाली योगासन है, जो योग साधकों के लिए विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होता है. हालांकि, शुरुआत में लोगों को किसी योग प्रशिक्षक की देखरेख में ही यह आसन करना चाहिए. आसन के अभ्यास के दौरान शरीर पर किसी तरह का दबाव नहीं डालना चाहिए.
--आईएएनएस

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

