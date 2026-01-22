रात में चेहरे पर लगाएं एलोवेरा-विटामिन E पेस्ट, सुबह-सुबह मिलेगा पार्लर जैसा निखार..

Aloe Vera & Vitamin E Benefit: खूबसूरत और हेल्दी स्किन पाने के लिए लोग स्किन केयर करते हैं. लेकिन बाजार में मिलने वाले महंगे प्रोडक्ट्स अक्सर स्किन के लिए नुकसानदायक होते हैं, ऐसे में नेचुरल तरीके से बिना किसी साइड इफेक्ट के बेहतर नतीजे मिल सकते हैं. इसके लिए एलोवेरा जेल और विटामिन E आपकी मदद कर सकते हैं. इन दोनों के पेस्ट को रात में लगाकर सोने से स्किन को गहराई से पोषण मिलता है और सुबह स्किन में अलग ही निखार दिखता है. ऐसे में इस खबर में हम आपको इसके फायदे और इस्तेमाल का सही तरीका बताएंगे..

कैसे बनाएं एलोवेरा और विटामिन E का पेस्ट?

इस पेस्ट को बनाना बेहद आसान है. इसे बनाने के लिए 1 चम्मच ताजा एलोवेरा जेल, 1 विटामिन E कैप्सूल, विटामिन E कैप्सूल को काटकर उसका तेल एलोवेरा जेल में मिल लें. इसके बाद दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें, जिससे एक स्मूद पेस्ट बन जाए. अब अगर आपकी ड्राई स्किन है, तो इसमें 2 से 3 बूंदें गुलाब जल भी मिला लें.

स्किन पर लगाने का सही तरीका

इसे लगाने के लिए रात को सोने से पहले चेहरे को अच्छे से फेसवॉस से साफ करें और ड्राई करें. इसके बाद तैयार पेस्ट को उंगलियों की मदद से चेहरे और गर्दन पर हल्के हाथों से लगाएं. हालांकि आंखों के आसपास न लगें. अब 2 से 3 मिनट बाद हल्की मसाज करें, इसके बाद इसे ऐसे ही छोड़कर सो जाए. अब सुबह उठने के बाद गुनगुने पानी से चेहरा धोएं.

स्किन को मिलते हैं ये फायदे

एलोवेरा स्किन को ठंडक देता है और त्वचा को गहराई से पोषण. वहीं विटामिन E स्किन रिपेयर में मदद करता है. इसके रोजाना इस्तेमाल से चेहरे पर नेचुरल ग्लो आता है. साथ ही ड्राईनेस और डलनेस कम होती है. वहीं दाग-धब्बे भी हल्के होते हैं और फाइन लाइन्स और झुर्रियां कम होती है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.