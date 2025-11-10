Advertisement
सर्दियों में किसी दवा से कम नहीं है 'आंवला हनी की चटनी', सर्दी-जुकाम जैसी बीमारियों से कराता है छुटकारा...

Amla Honey Chutney: सर्दियों के मौसम में सेहत पर खास ध्यान देना पड़ता है. इस मौसम में फिट रहने के लिए डाइट में कुछ चीजों को शामिल करने की जरूरत होती है. ऐसे में इस खबर में हम आपको आंवला और हनी की चटनी के बारे में बताएंगे, जो सर्दियों में आपको हेल्दी रखना का काम करती है. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Nov 10, 2025, 07:28 PM IST
Amla Honey Chutney Recipe: सर्दियों के मौसम की शुरुआत हो गई है. ऐसे में सेहत पर खास ध्यान देने की जरूरत होती है. इस मौसम में शरीर को फिट और इम्यूनिटी को मजबूत रखना चाहिए. आपको बता दें, ठंड के दिनों में व्यक्ति को बार-बार सर्दी-जुकाम, खांसी या कमजोरी जैसी समस्याओं हो सकती है. ऐसे में इस मौसम में डाइट में कुछ खास चीजों को शामिल करना जरूरी है, जो कि आपको बीमारियों से बचा सके. यहां हम आपको आंवला और हनी की चटनी के बारे में बताएंगे, जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ इस मौसम के लिए सेहत का खजाना भी है. 

 

आंवला और शहद
आंवला विटामिन C का सबसे बड़ा नेचुरल स्रोत है. यह आपकी बॉडी की इम्युनिटी बूस्ट करने के साथ-साथ डाइजेशन को भी सुधारता है और स्किन व बालों के लिए बेहद फायदेमंद होता है. वहीं एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल और एनर्जी बूस्टिंग गुणों से भरपूर शहद भी आपके लिए बेहद फायदेमंद है. ऐसे में जब आप इन दोनों चीजों को मिलाकर चटनी बनाते हैं, तो वह स्वाद और सेहत दोनों में लाजवाब होती है.

आंवला हनी चटनी बनाने की आसान विधि
आंवला और हनी चटनी बनाना बेहद आसान है. इसे बनाने के लिए आपको 250 ग्राम आंवला, 3 से 4 बड़े चम्मच शहद, 1 छोटा टुकड़ा अदरक, 1 से 2 हरी मिर्च, काला नमक स्वादनुसार और भना हुआ जीरा पाउडर की जरूरत पड़ती है. 

 

आंवला और हनी की चटनी बनाने की विधि
इसे बनाने के लिए सबसे पहले आंवले को धोकर उबाल लें, इसके बाद नम्र होने के बाद इसका बीज निकालकर आंवले के टुकड़ों को मिक्सर में पीस लें. इसमें अदरक, हरी मिर्च, काला नमक और भुाना जीरा मिला लें. इसके बाद सभी चीजों को बारीक पीस लें. अब इसमें शहद मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लें. अब आपकी आंवला हनी चटनी तैयार है, इसे बाद आप इसे एक कांच के जार में भरकर फ्रिज में रख सकते हैं. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. 

Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

Amla Honey ChutneyAmla Honey Chutney Recipe

