Advertisement
trendingNow13088111
Hindi Newsलाइफस्टाइल8 प्राणायाम तकनीकों से बदलें अपनी जिंदगी, अनहेल्दी लाइफस्टाइल का रामबाण इलाज है अष्ट कुंभक

8 प्राणायाम तकनीकों से बदलें अपनी जिंदगी, अनहेल्दी लाइफस्टाइल का रामबाण इलाज है 'अष्ट कुंभक'

Ashta Kumbhaka Benefits: अनहेल्दी लाइफस्टाइल में फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए 'अष्ट कुंभक' योग एक बेहतरीन ऑप्शन है. मोराराजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग के अनुसार प्राणायाम की ये आठ तकनीकें तन और मन दोनों को हेल्दी रखने के लिए बेहद कारगर है. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Jan 27, 2026, 03:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

8 प्राणायाम तकनीकों से बदलें अपनी जिंदगी, अनहेल्दी लाइफस्टाइल का रामबाण इलाज है 'अष्ट कुंभक'

Ashta Kumbhaka Benefits: आज कल की अनहेल्दी लाइफस्टाइल में स्वस्थ रहने के लिए योग लोगों का सहारा बन रहा है. योग फिजिकल हेल्थ को सुधारने के साथ-साथ मेंटल हेल्थ को बेहतर करने में भी एक जरूरी भूमिका निभाता है. वहीं मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग के अनुसार अष्ट कुंभक आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए बेहद फायदेमंद है. ये एक ऐसी खास योग अभ्यास है, जिसमें आठ तरह की प्राणायाम तकनीकें शामिल हैं. 

 

क्या है अष्ट कुंभक योग?
अष्ट कुंभक का उल्लेख हठ योग प्रदीपिका में मिलता है, जिसमें आठ उन्नत प्राणायाम तकनीकें आती हैं, जिसका उद्देश्य बस इतना है कि सूक्ष्म ऊर्जाओं को जागृत करना और श्वसन क्षमता में वृद्धि करना है. इन आठ प्रकार में सूर्य भेदन, उज्जायी, सीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और प्लाविनी. ये आठों तकनीकें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायक होती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

 

कैसे करें अष्ट कुंभक?
एक्सपर्ट के अनुसार, अष्ट कुंभक करने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को एक शांत स्थान पर बैठकर प्रारंभिक ध्यान करना होता है. इसके बाद, इन आठ प्रकार की प्राणायाम तकनीकों का क्रमबद्ध तरीके से अभ्यास किया जाता है. प्रत्येक प्राणायाम को 5-10 बार दोहराना चाहिए. यह ध्यान रखना आवश्यक है कि श्वास को नियंत्रित करने के लिए सही तकनीक का पालन किया जाए.

 

अष्ट कुंभक के फायदे
विशेषज्ञों के अनुसार, अष्ट कुंभक के नियमित अभ्यास से शरीर को कई प्रकार के लाभ होते हैं. यह न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, बल्कि मानसिक स्थिरता और तनाव को कम करने में भी मदद करता है. यह प्रक्रिया शारीरिक ताकत, सहनशक्ति और मानसिक स्पष्टता को भी बढ़ाती है. इनका नियमित अभ्यास श्वसन प्रणाली को मजबूत बनाता है, बल्कि रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी सुधार लाता है. अष्ट कुंभक का अभ्यास करने से मेटाबॉलिज्म भी बेहतर होता है, जो वजन नियंत्रण में मदद करता है.

 

इन लोगों को होगा खास फायदा
इस योग प्रक्रिया को अपनाने से पहले, विशेष रूप से उन लोगों को, जिन्हें कोई स्वास्थ्य समस्या है, चिकित्सकीय सलाह लेना जरूरी है. इसके लाभों को देखते हुए, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा इसे सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए अनुशंसित करता है.
--आईएएनएस

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

Ashta Kumbhaka BenefitsPranayama

Trending news

जब मदर ऑफ डील पर लग रही थी मुहर,तब EU ट्रेड कमिश्ननर क्या चर्चा कर रहे थे जयशंकर?
Eu India Trade Deal
जब मदर ऑफ डील पर लग रही थी मुहर,तब EU ट्रेड कमिश्ननर क्या चर्चा कर रहे थे जयशंकर?
हिमालय पर 'जल प्रलय' की आहट! IIT गुवाहाटी ने खोजे 492 डेंजर पॉइंट्स
IIT Guwahati Research
हिमालय पर 'जल प्रलय' की आहट! IIT गुवाहाटी ने खोजे 492 डेंजर पॉइंट्स
विजय की फिल्म 'Jana Nayagan' में ऐसा क्या है कि नहीं मिल रहा सेंसर सर्टिफिकेट
Vijay
विजय की फिल्म 'Jana Nayagan' में ऐसा क्या है कि नहीं मिल रहा सेंसर सर्टिफिकेट
राहुल गांधी को दी थी खुली सलाह, शकील अहमद बोले- कहा था राजनीति नहीं, आस्था निभाइए
politics security threat
राहुल गांधी को दी थी खुली सलाह, शकील अहमद बोले- कहा था राजनीति नहीं, आस्था निभाइए
बांग्लादेश में चुनाव से पहले हिंदुओं के कत्लेआम की साजिश! खुफिया एजेंसियों का खुलासा
Bangladeshi Hindu
बांग्लादेश में चुनाव से पहले हिंदुओं के कत्लेआम की साजिश! खुफिया एजेंसियों का खुलासा
प्रेस कॉन्फ्रेंस में अचानक EU काउंसिल प्रेसिडेंट लुइस ने जेब से क्या निकाला
EU Council President
प्रेस कॉन्फ्रेंस में अचानक EU काउंसिल प्रेसिडेंट लुइस ने जेब से क्या निकाला
जम्मू-कश्मीर: उधमपुर में भीषण सड़क हादसा, CRPF के जवान समेत 4 की मौत, कई घायल
Jammu and Kashmir
जम्मू-कश्मीर: उधमपुर में भीषण सड़क हादसा, CRPF के जवान समेत 4 की मौत, कई घायल
2026 में विपक्ष के लिए कैसा मौका? BJP के लिए पिच आसान नहीं पर नजर में बड़ा टारगेट है
Assembly Elections 2026
2026 में विपक्ष के लिए कैसा मौका? BJP के लिए पिच आसान नहीं पर नजर में बड़ा टारगेट है
कर्नाटक में टोल पर पूर्व पैरा कमांडो से बदसलूकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल
Toll Plaza Video
कर्नाटक में टोल पर पूर्व पैरा कमांडो से बदसलूकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल
'सिर्फ ताकत से नहीं जीते जाते युद्ध!' राजनाथ सिंह ने बताया जीत का 'गुप्त फॉर्मूला'
rajnath singh
'सिर्फ ताकत से नहीं जीते जाते युद्ध!' राजनाथ सिंह ने बताया जीत का 'गुप्त फॉर्मूला'