Advertisement
trendingNow13082164
Hindi Newsलाइफस्टाइलजी हां, लौंग के पानी से आएगी चैन की नींद! रात को सोने से पहले बस एक बार जरूर करें सेवन

जी हां, 'लौंग के पानी' से आएगी चैन की नींद! रात को सोने से पहले बस एक बार जरूर करें सेवन

Clove Water Benefits: स्ट्रेस और स्क्रीन टाइम के कारण अक्सर नींद से जुड़ी समस्याएं पैदा हो जाती है. ऐसे में आयुर्वेद आपकी मदद कर सकता है. इस खबर में हम आपको इससे छुटकारा पाने के आयुर्वेदिक नुस्खें बताएंगे..

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Jan 21, 2026, 10:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जी हां, 'लौंग के पानी' से आएगी चैन की नींद! रात को सोने से पहले बस एक बार जरूर करें सेवन

Clove Water for Better Sleep: भागदौड़ और स्ट्रेसफुल जिंदगी में नींद न आने की समस्या बेहद आम है, जिसके कारण अक्सर बॉडी को आराम मिलना किसी चुनौती से कम नहीं होता. स्ट्रेस, काम का बोझ, मोबाइल और लगातार स्क्रीन टाइम, आपकी नींद के पैटर्न को बिगाड़ सकती है. हालांकि अच्छी बात ये है कि आयुर्वेद और नेचुरल नुस्खों की मदद से आप इससे छुटकारा पा सकते हैं. इस समस्या में लौंग का पानी एक बेहद जरूरी भूमिका निभाता है. 

 

लौंग के फायदे
औषधीय गुणों से भरपूर लौंग सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है. खासकर नींद से जुड़ी समस्याओं से इसके इस्तेमाल से छुटकारा पाया जा सकता है. इसलिए सोने से पहले इसका पानी पीने से न सिर्फ नींद गहरी होती है, बल्कि बॉडी और ब्रेन दोनों को ही आराम मिलता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

यूजेनॉल का क्या है काम?
लौंग में यूजेनॉल नाम का एक तत्व पाया जाता है, जो बेहद आपकी सेहत के लिए बेहद जरूरी होता है. यह एक प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल तत्व है, जो शरीर के कई सिस्टम को सक्रिय करता है. यूजेनॉल पेट के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. रात में सोने से पहले लौंग का पानी पीने से पेट के एंजाइम्स सक्रिय हो जाते हैं, जिससे गैस, अपच और ब्लोटिंग की समस्या कम हो जाती है. पेट हल्का होने से नींद आरामदायक और गहरी आती है. वहीं, यूजेनॉल के कारण जोड़ों में हल्का दर्द या सूजन होने पर भी राहत मिलती है.

 

गहरी नींद के लिए लौंग के फायदे
गहरी नींद के लिए लौंग का पानी सबसे बड़ा वरदान है. इसमें मन को शांत करने वाले गुण भी मौजूद हैं. ये गुण दिमाग और शरीर दोनों को रिलैक्स करते हैं, तनाव कम करते हैं और अनिद्रा की समस्या में मदद करते हैं. लगातार लौंग का पानी पीने से रात भर आराम मिलता है, नींद नहीं टूटती और शरीर पूरी तरह से रिचार्ज रहता है.

 

ब्लड शुगर करना है कंट्रोल
इसके अलावा लौंग का पानी ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में भी मदद करता है. लौंग इंसुलिन के काम को बेहतर बनाता है, जिससे इसका नियमित सेवन करके डायबीटीज वाले लोग अपने शुगर लेवल को स्थिर रख सकते हैं. लौंग शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत बनाती है. इससे मौसमी बीमारियों और इंफेक्शन का खतरा कम होता है.

 

मुंह और दांतों के लिए फायदेमंद
लौंग का पानी मुंह और दांतों के लिए भी फायदेमंद है. इसमें बैक्टीरिया मारने की क्षमता होती है, जिससे रात को पीने से मुंह की बदबू कम होती है और दांत-मसूड़ों की समस्याओं से भी राहत मिलती है. यह प्राकृतिक तरीका दांतों और मसूड़ों की सेहत बनाए रखने में सहायक होता है.

 

कैसे बनाएं लौंग का पानी
लौंग का पानी बनाना बेहद आसान है. बस एक बर्तन में पानी गर्म करें और उसमें लौंग डालकर 5-7 मिनट धीमी आंच पर उबालें, फिर हल्का ठंडा करके छान लें. गुनगुना होने पर पी लें. स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें आप थोड़ा नींबू का रस या शहद भी मिला सकते हैं.
--आईएएनएस

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Reetika Singh

TAGS

clove water benefitsClove Water for Better Sleep

Trending news

पश्चिम बंगाल में SIR नोटिस मिलने पर बुजुर्ग को आया हार्ट अटैक, परिवार ने लगाए आरोप
West Bengal news
पश्चिम बंगाल में SIR नोटिस मिलने पर बुजुर्ग को आया हार्ट अटैक, परिवार ने लगाए आरोप
क्या वैक्सीनेटेड पालतू कुत्ते के काटने से भी हो सकती है रेबीज? चूक से टीचर की गई जान
rabies
क्या वैक्सीनेटेड पालतू कुत्ते के काटने से भी हो सकती है रेबीज? चूक से टीचर की गई जान
मंदिर में बजा RSS का गाना तो भड़के लेफ्ट कार्यकर्ता, BJP ने किया पलटवार
Kerala News
मंदिर में बजा RSS का गाना तो भड़के लेफ्ट कार्यकर्ता, BJP ने किया पलटवार
MNS शिंदे से मिलाएंगे हाथ? मेयर को लेकर अटकी जंग, शिवसेना करेगी बड़ा खेल!
Maharashtra
MNS शिंदे से मिलाएंगे हाथ? मेयर को लेकर अटकी जंग, शिवसेना करेगी बड़ा खेल!
यौन उत्पीड़न के आरोपों से परेशान युवक ने लगाई फांसी, महिला को पुलिस ने किया गिरफ्तार
sexual harassment
यौन उत्पीड़न के आरोपों से परेशान युवक ने लगाई फांसी, महिला को पुलिस ने किया गिरफ्तार
ऑपरेशन सिंदूर में PAK को मिला बड़ा संदेश, वायुसेना चीफ ने बताया कौनसी शक्ति काम आई
air force
ऑपरेशन सिंदूर में PAK को मिला बड़ा संदेश, वायुसेना चीफ ने बताया कौनसी शक्ति काम आई
'कब्र से घसीटकर बाहर निकालूंगा...' SIR पर भड़के TMC विधायक का विवादित बयान
Latest West Bengal News
'कब्र से घसीटकर बाहर निकालूंगा...' SIR पर भड़के TMC विधायक का विवादित बयान
रिपब्लिक डे से पहले बड़ा आतंकी हमला? PAK और पंजाबी गैंगस्टरों के प्लान का भंडाफोड़
Republic Day
रिपब्लिक डे से पहले बड़ा आतंकी हमला? PAK और पंजाबी गैंगस्टरों के प्लान का भंडाफोड़
डर, लाचारी या गुस्सा? इस शहर में जहरीला इंजेक्शन लगाकर 100 आवारा कुत्तों का मर्डर
Stray dogs
डर, लाचारी या गुस्सा? इस शहर में जहरीला इंजेक्शन लगाकर 100 आवारा कुत्तों का मर्डर
तो फिर से हिन्दू धर्म में लौट... अनूप जलोटा के बाद बीजेपी नेता की एआर रहमान को सलाह
AR Rahman Controversy
तो फिर से हिन्दू धर्म में लौट... अनूप जलोटा के बाद बीजेपी नेता की एआर रहमान को सलाह