औषधीय गुणों से भरपूर है लौंग, खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ इन बीमारियों से दिलाता है छुटकारा

Cloves: भारतीय किचन में सदियों से लौंग का इस्तेमाल होता आया है. यह एक खुशबूदार मसाला है, जो खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है. औषधीय गुण से भरपूर लौंग में एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जो डाइजेशन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में मदद करते हैं.

चरक संहिता में लौंग का जिक्र

चरक संहिता में लौंग का जिक्र है. इसके अनुसार लौंग एक वातनाशक और पाचन वर्धक जड़ी-बूटी है, जिसका इस्तेमाल गेल की खराश, दांत दर्द और डाइजेशन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाता है. इसके साथ-साथ यह कफ और पित्त दोषों को भी बैलेंस करने में मददगार है.

Add Zee News as a Preferred Source

खाना खाने से पहले 1 लौंग का करें सेवन

ऐसे में सुबह-शाम खाना खाने से पहले 1 लौंग का सेवन करने से मतली और उल्टी जैसी समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है. इसके साथ ही यह पेट में गैस, सूजन और अपच जैसी समस्याओं को भी कम करने में मददगार है.

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में इसका जिक्र

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के एक रिसर्च के मुताबिक, लौंग में युजेनॉल नाम का एक तत्व पाया जाता है, जो इंफेक्शन से लड़ने में मदद करता है. यह गले की खराश, सांस की बदबू और पाचन की समस्याओं को दूर करने में मददगार है. रिसर्च बताते हैं कि लौंग दांतों की समस्याओं में भी राहत देती है. बस एक-दो लौंग चाय में डालकर या खाने में मसाले के रूप में इस्तेमाल करने से ये फायदे मिल सकते हैं.

गर्मियों में करना चाहिए परहेज

आपको बता दें, लौंग की तासीर गर्म होती है, जिस वजह से आयुर्वेदाचार्य गर्मियों में इसके सेवन से परहेज करने की सलाह देते हैं, ताकि इसकी हीट या गर्मी बैलेंस हो.

लौंग के फायदे

एक्सपर्ट के अनुसार, एक-दो लौंग चाय में डालकर या भोजन में मसाले के रूप में इस्तेमाल करने से गर्मियों में भी लाभ मिल सकता है. यह गले की खराश, सांस की बदबू और डाइजेशन से जुड़ी समस्याओं में राहत दे सकता है.

इन लोगों को करना चाहिए परहेज

हालांकि फायदेमंद होने के बाद भी लौंग को सीमित्र मात्रा में ही लेने की सलाह दी जाती है. खासकर गर्मियों में इससे परहेज करने को कहा जाता है. वहीं अगर आपको पित्त की समस्या है या बहुत ज्यादा एसिडिटी होती है, तो लौंग का इस्तेमाल सावधानी से करना चाहिए. इसके साथ-साथ किसी गंभीर स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं में डॉक्टर की सलाह ले ही लौंग का सेवन करने की सलाह दी जाती है.

--आईएएनएस

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.