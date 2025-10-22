Advertisement
trendingNow12970512
Hindi Newsलाइफस्टाइल

सुबह खाली पेट पिएं नारियल पानी, सिर्फ 1 गिलास में छिपे हैं ये फायदे

Coconut Water on Empty Stomach: नारियल पानी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. खासतौर पर जब आप नारियल पानी सुबह खाली पेट पीते हैं, तो ये आपके लिए जादू सा काम कर सकता है. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Oct 22, 2025, 01:15 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सुबह खाली पेट पिएं नारियल पानी, सिर्फ 1 गिलास में छिपे हैं ये फायदे

Coconut Water Benefits: नारियल पानी एक नेचुरल और हेल्दी ड्रिंक है, जो न केवल टेस्ट में अच्छा लगता है, बल्कि यह आपकी सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है. खासतौर पर अगर आप इसे सुबह खाली पेट पीते हैं, तो इसके फायदे कई गुना बढ़ जाते हैं. ऐसे में इस खबर में हम आपको इस बारे में डीटेल में बताएंगे, आपको ये भी बताएंगे कि सुबह खाली पेट नारियल पानी पीने से कौन-कौन से हेल्द बेनेफिट्स होते हैं. 

 

बेहतर डाइजेशन
सुबह-सुबह नारियल पानी पीने से डाइजेशन सिस्टम मजबूत होता है. यह पेट को ठंडक देता है और गैस, एसिडिटी और कब्ज जैसी पेट से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है. इसके अलावा इसमें मौजूद बायोएक्टिव एंजाइम्स खाने को जल्दी पचाने में मदद करता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

बॉडी डिटॉक्स
नारियल पानी में नेचुरल डिटॉक्सिफाइंग गुण होते हैं. ऐसे में सुबह खाली पेट इसे पीने से बॉडी के टॉक्सिन्स को बाहर निकलते हैं. यह लीवर को साफ करने में मदद करता है और स्किन को भी अंदर से ग्लोइंग बनाता है.

 

इम्यून सिस्टम को करें मजबूत
एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुणों से भरपूर नारियल पानी, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं. ऐसे में रोजाना सुबह नारियल पानी पीने से मौसमी बीमारियों जैसे सर्दी-जुकाम, बुखार आदि से बचाव होता है.

 

हाइड्रेशन
रातभर सोने के बाद बॉडी में पानी की कमी हो सकती है. ऐसे में सुबह नारियल पानी पीने से बॉडो को जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल्स मिलते हैं. इससे बॉडी हाइड्रेटेड रहती है. यह थकान को दूर करता है और दिनभर एनर्जी बनाए रखता है. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

coconut waterCoconut water on empty stomach

Trending news

सवाल करें तो हम हिंदू विरोधी, कमियां सिर्फ इंडिया...' कांग्रेस ने BJP पर साधा निशाना
Bihar elections
सवाल करें तो हम हिंदू विरोधी, कमियां सिर्फ इंडिया...' कांग्रेस ने BJP पर साधा निशाना
21 अक्टूबर नहीं होता, तो 15 अगस्त भी नहीं होता.. नेताजी के पोते ने क्यों कही ये बात?
Subhash chandra bose
21 अक्टूबर नहीं होता, तो 15 अगस्त भी नहीं होता.. नेताजी के पोते ने क्यों कही ये बात?
कश्मीरी पंडितों ने सूर्य मंदिर में मनाई दिवाली, जानिए क्यों खास है मार्तंड मंदिर ?
Jammu and Kashmir
कश्मीरी पंडितों ने सूर्य मंदिर में मनाई दिवाली, जानिए क्यों खास है मार्तंड मंदिर ?
'जाकर जयशंकर से पूछिए...', रूसी तेल और ट्रंप की धमकी पर बोले कांग्रेस नेता
Manishankar aiyer
'जाकर जयशंकर से पूछिए...', रूसी तेल और ट्रंप की धमकी पर बोले कांग्रेस नेता
CM मान ने DIG भुल्लर को किया निलंबित, दोहराई भ्रष्टाचार के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' नीति
DIG HS Bhullar
CM मान ने DIG भुल्लर को किया निलंबित, दोहराई भ्रष्टाचार के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' नीति
अधर में लटका कर्नाटक का 'विकास' तो CM सिद्धारमैया हुए केंद्र सरकार से नाराज
karnatka CM
अधर में लटका कर्नाटक का 'विकास' तो CM सिद्धारमैया हुए केंद्र सरकार से नाराज
भारत में छिपी है 'आग'! क्या आप जानते हैं देश का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी कहां है?
Active volcano in India
भारत में छिपी है 'आग'! क्या आप जानते हैं देश का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी कहां है?
'जांच की आड़ में भाविश अग्रवाल को परेशान ना करे पुलिस', कर्नाटक HC का आदेश
Ola Engineer Death
'जांच की आड़ में भाविश अग्रवाल को परेशान ना करे पुलिस', कर्नाटक HC का आदेश
दिल्ली में बड़ा हादसा, राष्ट्रपति भवन परिसर में लगी आग, दमकल विभाग ने किया काबू
Rastrapati Bhavan
दिल्ली में बड़ा हादसा, राष्ट्रपति भवन परिसर में लगी आग, दमकल विभाग ने किया काबू
सबरीमाला सोना चोरी मामले में बड़ी साजिश के सबूत, SIT को मिले जांच के आदेश
Sabrimala Temple
सबरीमाला सोना चोरी मामले में बड़ी साजिश के सबूत, SIT को मिले जांच के आदेश