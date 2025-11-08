Benefits of dates: स्पर्म क्वालिटी सुधारती है ये चीज, शरीर में भर देती है एनर्जी, ऐसे लोगों के लिए है बेहद फायदेमंद

Benefits of dates: अगर आप लगातार थकान महूसस करते हैं या फिर शरीर अंदर से कमजोर लगता है तो ये खबर आपके काम की है. ये संकेत खराब लाइफ स्टाइल और उल्टे सीधे खानपान के चलते नजर आते हैं. ऐसे में खजूर आपकी मदद कर सकता है. ये एक ऐसा फल है, जो एक दो नहीं बल्कि कई समस्याओं से आपक दूर करने में मदद करता है. सर्दियों के मौसम में यह खास तौर पर बहुत फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि यह शरीर को ऊर्जा, गर्माहट और जरूरी पोषक तत्व देता है.

अधिकतर देशों में मिलने वाला खजूर सुखाया हुआ होता है. अगर खजूर की त्वचा झुर्रीदार दिखे तो वह सूखा हुआ होता है. और अगर उसकी त्वचा चिकनी लगे, तो समझ लें कि वह ताजा खजूर है. खजूर गर्म व उष्ण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर उगाया जाता है. आइए जानते हैं इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व. यह किन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है, उसके बारे में भी जानेंगे.

क्यों हैं खजूर इतने फायदेमंद?

खजूर का सेवन से बॉडी को तुरंत एनर्जी मिलती है. यह पाचन को बेहतर करता है, क्योंकि इसमें अच्छी मात्रा में फाइबर होता है. इतना ही नहीं, इसमें मौजूद मिनरल्स हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं, जो लोग कमजोरी, थकान और एनीमिया से जूझते हैं उनके लिए खजूर बढ़िया विकल्प है. खास बात ये है कि यहर सर्दियों में शरीर को अंदर से गर्माहट देता है.

खजूर में क्या-क्या पोषक तत्व होते हैं?

हेल्थलाइन के अुसार, खजूर में कैलोरी थोड़ी ज्यादा होती है, क्योंकि यह सुखाया जाता है. फिर भी यह शरीर को कई महत्वपूर्ण विटामिन और मिनरल देता है, खासकर फाइबर, आयरन, पोटैशियम और मैग्नीशियम. यह एक हेल्दी शरीर के लिए बेहद जरूरी तत्व हैं.

100 ग्राम (लगभग 7-8 खजूर) में क्या-क्या होता है ?

कैलोरी- 277

कार्बोहाइड्रेट- 75 ग्राम

फाइबर- 7 ग्राम

प्रोटीन- 2 ग्राम

पोटैशियम- 15%

मैग्नीशियम- 13%

कॉपर- 40%

मैंगनीज- 13%

आयरन- 5%

विटामिन B6 - 15%

इन पुरुषों के लिए बेहद फायदेमंद है माना जाता है खजूर

एनसीबीआई के रिसर्च के अनुसार, खजूर प्रजनन क्षमता बढ़ाने में मददगार है. खजूर खाने से स्पर्म की गुणवत्ता और मात्रा को बढ़ावा मिल सकता है. पुरुष प्रजनन क्षमता के लिए उपयोग किए जाने वाले सबसे अच्छे प्राकृतिक फलों में खजूर भी शामिल है. हड्डियों को मजबूत करने वाला खजूर अपने एंटीऑक्सीडेंट, फ्लेवोनोइड्स और एस्ट्राडियोल जैसे यौगिक के चलते वीर्य की गुणवत्ता और टेस्टोस्टेरोन के स्तर में सुधार कर सकता है.

कैसे खाएं खजूर?

आप सुबह खाली पेट रोज 2-3 खजूर खा सकते हैं. आप रात में सोने से पहले गर्म दूध में मिलाकर इनका सेवन कर सकते हैं. वर्कआउट से पहले इंस्टेंट एनर्जी के लिए खजूर खाया जाता है.

