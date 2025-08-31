दूध वाली नहीं, सुबह-सुबह पीकर देंखें ब्लैक कॉफी; ब्रेन एक्टिव करने के साथ बीमारियों से करता है बचाव
Advertisement
trendingNow12902979
Hindi Newsलाइफस्टाइल

दूध वाली नहीं, सुबह-सुबह पीकर देंखें ब्लैक कॉफी; ब्रेन एक्टिव करने के साथ बीमारियों से करता है बचाव

Black Coffee Benefits: सुबह-सुबह ब्लैक कॉफी पीना सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होती है. इस खबर हम आपको बताएंगे कि यह आपको कैसे मदद कर सकती है. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Aug 31, 2025, 06:22 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दूध वाली नहीं, सुबह-सुबह पीकर देंखें ब्लैक कॉफी; ब्रेन एक्टिव करने के साथ बीमारियों से करता है बचाव

Black Coffee in Morning: अक्सर लोगों को सुबह उठकर चाय-कॉफी पीने की आदत होती है. वहीं कुछ लोग ब्लैक कॉफी के भी शौकीन होते हैं. लेकिन आपको बता दें, ब्लैक कॉफी आपकी सेहत के लिए काफी फायदेमंद है. खासकर सुबह खाली पेट ब्लैक कॉफी पीना कई समस्याओं में मददगार साबित हो सकता है. यह सुबह-सुबह आपकी नींद तोड़ने के साथ-साथ पूरे दिन आपको एक्टिव और फोकस्ड रखने में मदद करता है. इस खबर में हम आपको बताएंगे की सुबह खाली पेट ब्लैक कॉफी पीने के क्या फायदे हैं?

 

एनर्जी बूस्टर और फोकस
सुबह खाली पेट ब्लैक कॉफी पीने से यह एनर्जी बूस्ट और फोकस बढ़ाने का काम करता है. दरअसल इसमें कैफीन मौजूद होता है, जो आपके ब्रेन को एक्टिव करता है और आपकी कंसंट्रेशन को बढ़ाता है. सुबह की एक कप ब्लैक कॉफी थकावट दूर करती है, मूड बेहतर बनाती है और ज्यादा फोकस के साथ दिन की शुरुआत करने में मदद करती है. यह ब्रेन और मेमोरी को शार्प करने में भी मददगार है. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

वेट लॉस
अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, तो भी ब्लैक कॉफी आपके लिए मददगार साबित हो सकता है. इसमें न के बराबर कैलोरी होती है, साथ ही यह मेटाबॉलिज्म तेज करती है. इससे बॉडी में फैट ब्रेकडाउन प्रोसेस तेज हो जाता है. इसलिए वर्कआउट से पहले ब्लैक कॉफी पीने की सलाह दी जाती है, इससे एनर्जी भी मिलता है और एक्सरसाइज का भी असर बढ़ता है. 

 

एंटीऑक्सिडेंट्स से भरपूर
ब्लैक कॉफी एंटीऑक्सिडेंट्स से भरपूर होती है. यह शरीर को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करती है. इसे रोजाना पीने से इम्यूनिटी बूस्ट होती है और आप बीमारियों से भी बच सकते हैं. यह हार्ट की बीमारी, डायबिटीज और कई स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों से बचाव करने में मददगार है.

 

स्ट्रेस से राहत
आपको बता दें, आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी ब्लैक कॉफी फायदेमंद है. ब्लैक कॉफी आपके मूड को बेहतर करने में मदद करती है. इसमें कैफीन पाए जाते हैं, जो डोपामाइन जैसे हैपी हार्मोन को रिलीज करने में मददगार है. साथ ही यह डिप्रेशन और स्ट्रेस के लक्षणों को भी कम करने का काम करती है. लेकिन इसे ज्यादा पीने से परहेज करने की सलाह दी जाती है. 

 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है. 

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

black coffee benefitsblack coffee every morning

Trending news

टाल दें पहाड़ों की यात्रा, मूसलाधार बारिश का है अलर्ट! फिर कहर ढाने वाला है मॉनसून
today weather update
टाल दें पहाड़ों की यात्रा, मूसलाधार बारिश का है अलर्ट! फिर कहर ढाने वाला है मॉनसून
‘छोटी काशी’ से ‘शक्तिपीठ’ तक, प्रलय के साथ ये कैसी ‘दस्तक’? अब लगने लगी है गुहार
india flood
‘छोटी काशी’ से ‘शक्तिपीठ’ तक, प्रलय के साथ ये कैसी ‘दस्तक’? अब लगने लगी है गुहार
प्री नर्सरी पढ़ाई का सालाना खर्च 1.85 लाख रुपये? युवक के दावे पर छिड़ गई गरमागरम बहस
Bengaluru
प्री नर्सरी पढ़ाई का सालाना खर्च 1.85 लाख रुपये? युवक के दावे पर छिड़ गई गरमागरम बहस
सन्न-सन्न दौड़ेंगी गाड़ियां, यहां होगा देश का पहला मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम
multi lane free flow tolling system
सन्न-सन्न दौड़ेंगी गाड़ियां, यहां होगा देश का पहला मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम
भक्तों के चढ़ावे का पैसा मंदिर का या सरकार का? कोर्ट ने क्लियर कर दी पूरी पिक्चर
DNA
भक्तों के चढ़ावे का पैसा मंदिर का या सरकार का? कोर्ट ने क्लियर कर दी पूरी पिक्चर
आंख फाड़कर ढूंढते रह जाएंगे भारत का ड्रोन, अमेरिका-चीन भी नहीं लगा पाएंगे पता
rajnath singh
आंख फाड़कर ढूंढते रह जाएंगे भारत का ड्रोन, अमेरिका-चीन भी नहीं लगा पाएंगे पता
पुलवामा T-20 सीरीज में युवाओं की भीड़, भारत विरोधी मानसिकता बदलने की कहानी अच्छी है
Pulwama
पुलवामा T-20 सीरीज में युवाओं की भीड़, भारत विरोधी मानसिकता बदलने की कहानी अच्छी है
शादी की बात करने के लिए लड़के को बुलाया घर, कर दी हत्या,क्यों खफा थे लड़की के घरवाले
Maharashtra news
शादी की बात करने के लिए लड़के को बुलाया घर, कर दी हत्या,क्यों खफा थे लड़की के घरवाले
पंजाब में आपदा के बीच सेवा की मिसाल, AAP यूथ और महिला विंग बाढ़ राहत में सबसे आगे
Punjab
पंजाब में आपदा के बीच सेवा की मिसाल, AAP यूथ और महिला विंग बाढ़ राहत में सबसे आगे
भगोड़े मेहुल चोकसी को फिर लगा कोर्ट से 'करंट', सुनवाई से पहले जमानत अर्जी खारिज
Mehul Choksi bail denies
भगोड़े मेहुल चोकसी को फिर लगा कोर्ट से 'करंट', सुनवाई से पहले जमानत अर्जी खारिज
;