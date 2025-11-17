Advertisement
सर्दियों में रोजाना गुनगुने पानी में एक चम्मच मिलाकर पी लें ये खास सीड्स, बीमारियां रहेंगी कोसों दूर

Chia Seeds Benefits: आपको सर्दियों में एक चम्मच गुनगुने पानी में चिया सीड्स को मिलाकर खाने से क्या-क्या फायदे होते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Nov 17, 2025, 04:02 PM IST
सर्दियों में रोजाना गुनगुने पानी में एक चम्मच मिलाकर पी लें ये खास सीड्स, बीमारियां रहेंगी कोसों दूर

Chia Seeds Benefits:  सर्दियों का मौसम आ गया है और लोग बीमारियों का भी शिकार हो जाते हैं. अगर आप भी अपने शरीर को हमेशा फिट और एक्टिव रखना चाहती हैं, तो आप चिया सीड्स का सेवन कर सकते हैं. ये आपकी हेल्थ और शरीर को फिट रखने के लिए काफी ज्यादा मददगार साबित होते हैं. चिया सीड्स फाइबर, ओमेगा-3 फैटी एसिड, प्रोटीन और भी कई सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होती है. आइए आपको बताते हैं ठंड के मौसम में रोजाना गुनगुने पानी में एक चम्मच चिया सीड्स को मिलाकर पीने से क्या होता है, आइए आप भी कर लें नोट.
 

चिया सीड्स के फायदे
 

1. बढ़ते वजन को कम

अगर आप बढ़ते वजन से परेशान हैं और आपका वजन कम होने का नाम नहीं ले रहा है, तो आप रोजाना गुनगुने पानी में एक चम्मच चिया सीड्स को मिलाकर पी सकते हैं इसको पीने के बाद आपका शरीर एकदम फिट रहता है.
 

2. मेटाबॉलिज्म बूस्ट

चिया सीड्स का अगर आप रोजाना सेवन करते हैं, तो आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है और आपका शरीर हमेशा फिट रहता है कई बीमारियों से हमेशा दूर रहता है.
 

3. त्वचा में निखार

अगर आप अपनी त्वचा को खिला-खिला और ग्लोइंग रखना चाहते हैं, तो आप  एक चम्मच चिया सीड्स को मिलाकर गुनगुने पानी के साथ में पी सकते हैं. आप एक कटोरी में चिया सीड्स के साथ में कच्चा दूध को मिलाकर भी अपने चेहरे पर लगा सकते हैं. इसका मास्क भी आपकी स्किन को निखारने में काफी ज्यादा मददगार होगा.
 

4. बालों मजबूत

चिया सीड्स आपकी फिटनेट के लिए काफी ज्यादा मददगार साबित होती है. अगर आप अपने बालों को लंबा-घना बनाना चाहते हैं, तो भी चिया सीड्स मददगार साबित होगा. आप चाहे तो चिया सीड्स को अपने बालों में भी लगा सकते हैं. 

 

इसे भी पढ़ें: भिगोकर, भूनकर या सूखे! सर्दियों में क्या है बादाम खाने का सही तरीका?
 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

 

 

