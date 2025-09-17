सुबह उठते साथ गर्म पानी पीने से क्या होता है? आयुर्वेद से जानें ये असली हेल्थ हैक
लाइफस्टाइल

सुबह उठते साथ गर्म पानी पीने से क्या होता है? आयुर्वेद से जानें ये असली हेल्थ हैक

Drinking Warm Water Empty Stomach: बचपन से सुबह उठते साथ गर्म पानी पीने की सलाह दी जाती है. आयुर्वेद में भी इसकी फायदों का जिक्र है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि सुबह उठते के बाद गर्म पानी पीने से क्या होता है.

 

Last Updated: Sep 17, 2025, 04:11 PM IST
सुबह उठते साथ गर्म पानी पीने से क्या होता है? आयुर्वेद से जानें ये असली हेल्थ हैक

Benefits of Drinking Warm Water: सुबह उठने के बाद आप सबसे पहले क्या अपने मुंह में डालते हैं, वो आपके बॉडी के लिए बेहद जरूरी होता है. दरअसल रात भर आराम करने के बाद शरीर एक नई एनर्जी के साथ दिन की शुरुआत करने को तैयार रहता है. ऐसे में सुबह उठते साथ सबसे पहले ली जाने वाली चीज आपके सेहत और डेली रूटीन पर सीधा असर डालती है.

 

आयुर्वेद में सुबह गर्म पानी पीने के फायदे
आयुर्वेद में खासतौर से खाली पेट गर्म पानी पीने की सलाह दी जाती है. इसे केवल एक साधारण आदत न मानकर एक तरह का शरीर रीसेट समझा जा सकता है. यह प्रोसेस हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने, डाइजेशन प्रोसेस को एक्टिव करने और पूरे बॉडी के सिस्टम को एक्टिव करने का काम करती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

डाइजेशन प्रोसेस एक्टिव
नींद के दौरान शरीर रिलैक्स्ड मोड में होता है और इस समय डाइजेशन प्रोसेस भी स्लो पड़ जाती है. सुबह उठते ही अगर हम एक गिलास गर्म पानी पीते हैं तो यह हमारे डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाने का काम करता है. डाइजेस्टिव फायर यानी जठराग्नि ही वह शक्ति है, जो खाने को सही ढंग से पचाकर उसे रस, ब्लड, मसल्स और एनर्जी में परिवर्तित करती है. जब यह अग्नि मंद हो जाती है तो शरीर में अपच, कब्ज और थकान जैसी समस्याएं होने लगती हैं. गर्म पानी इस अग्नि को बैलेंस करता है और पूरे दिन भोजन को आसानी से पचाने में मदद करता है.

 

डिटॉक्सिफिकेशन
गर्म पानी का एक और बड़ा लाभ है, डिटॉक्सिफिकेशन यानी शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालना. आयुर्वेद के अनुसार अमा ही रोगों की जड़ है. जब शरीर में पच न पाए भोजन या गंदगी जमा हो जाती है तो वह धीरे-धीरे बीमारियों का कारण बनती है. सुबह-सुबह एक गिलास गर्म पानी पीने से यह अमा गलकर शरीर से बाहर निकलने लगती है, जिससे ब्लड प्यूरीफाई होता है और बॉडी हेल्दी रहती हैं.

 

डिहाइड्रेशन में मददगार
इसके साथ ही, यह आदत शरीर को धीरे-धीरे हाइड्रेट करने का भी काम करती है. रातभर सोने के बाद शरीर हल्की डिहाइड्रेशन की स्थिति में आ जाता है. सीधे ठंडा पानी पीने से शरीर पर झटका पड़ सकता है, जबकि गुनगुना पानी अच्छे से अब्जॉर्ब होता है और अंगों को संतुलित रूप से तरल प्रदान करता है.

 

मेंटल हेल्थ के लिए फायदेमंद 
मेंटल हेल्थ से भी दिन की शुरुआत इस छोटे से उपाय से करने पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट महसूस होता है. यह प्रोसेस मन को शांत करती है और दिन की व्यस्तताओं के लिए तैयार करती है. कहा जाता है कि सुबह का पहला कर्म ही पूरे दिन की लय तय करता है, इसलिए गर्म पानी का पहला घूंट वास्तव में एक रीसेट बटन की तरह काम करता है.
--आईएएनएस

 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.

