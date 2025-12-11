Advertisement
रात में सोने से पहले दूध में भिगोकर खाएं ये खास ड्राई फ्रूट, ठंड में शरीर को मिलेंगे हैरान कर देने वाले फायदे

रात में सोने से पहले दूध में भिगोकर खाएं ये खास ड्राई फ्रूट, ठंड में शरीर को मिलेंगे हैरान कर देने वाले फायदे

Dates Soaked In Milk Benefits: सर्दियों में शरीर में कई तरह की बीमारियों का खतरा लगा रहा है, अगर आप रोजाना सोने से पहले दूध में 1 खास ड्राई फ्रूट को मिलाकर पीते हैं, तो गजब के फायदे मिल सकते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Dec 11, 2025, 04:26 PM IST
रात में सोने से पहले दूध में भिगोकर खाएं ये खास ड्राई फ्रूट, ठंड में शरीर को मिलेंगे हैरान कर देने वाले फायदे

Dates Soaked In Milk Benefits:  ठंड के मौसम में अधिकतर लोग बीमार पड़ने लगते हैं, जिससे शरीर में और भी कई सारी दिक्कतें होने लगती है. अगर आप सर्दियों में शरीर को गर्माहट और एनर्जी पाना चाहते हैं, तो छुहारे को आपको रोजाना खाना चाहिए, ये आपके हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है. आपको बता दें इस छोटे से ड्राई फ्रूट में भर-भर के पोषण होता है, जो आपकी हेल्थ को फिट रखने में मददगार होता है. इसको खाने से आपके शरीर को विटामिन B6, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स चीजें भरपूर मात्रा में मिलेगी. आपको इसको रात में सोने से पहले दूध में भिगोकर खाना चाहिए, अगर आपको रोजाना इसका सेवन करते हैं, तो ठंड में शरीर को हैरान कर देने वाले फायदे भर-भरकर मिलेंगे, आइए आपको बताते हैं.
 

दूध में छुहारे को भिगोकर खाने के फायदे
 

1. एनर्जी बूस्टर

अगर आप ठंड के मौसम में कमजोर महसूस कर रहे हैं और अपने शरीर में ताकत को बढ़ाना चाहते हैं तो रोजाना सोने से पहले आप दूध में छुहारे को भिगोकर खा सकते हैं, इसका रोजाना सेवन करने से एनर्जी बूस्ट होती है.
 

2. बोन हेल्थ

छुआरा आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है. छुआरे में कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है जो आपकी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए मददगार साबित होती है. मांसपेशियों के लिए ये अच्छा होता है.
 

3. बेहतर नींद

अगर आपको नींद ना आने की दिक्कत है और आप भी इस चीज से परेशान हैं, तो आप छुआरे को दूध में भिगोकर खा सकते हैं. आपकी नींद को बेहतर बनाने के लिए ये मददगार साबित हो सकता है.
 

इसे भी पढ़ें: 1 गिलास इस खास हरी चीज का पानी पीने से शरीर में दिख सकते हैं कमाल के फायदे
 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें

