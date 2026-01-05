कड़ाके की ठंड में शरीर को अंदर से करें गर्म, डाइट में रोज करें शामिल; ऐसे करता है मदद

Eggs Benefits: सर्दियों में टेम्परेचर बदलने के साथ-साथ हमारे खाने-पीने के तरीके भी बदल जाते हैं. ठंडी हवा और कम धूप हमारी बॉडी के लिए अलग तरह की चुनौतियां लेकर आते हैं. ऐसे में सिर्फ गर्म कपड़े या हीटर का इस्तेमाल काफी नहीं है. बॉडी को अंदर से गर्म और मजबूत बनाने भी बेहद जरूरी हो जाता है. यही वजह है कि हेल्थ एक्सपर्ट सर्दियों में अंडा खाने की सलाह देते हैं.

सर्दियों में अंडा खाने के फायदे

अंडे का सेवन हमारी बॉडी के लिए कई तरह से फायदेमंद होते हैं. यह हाई क्वालिटी प्रोटीन का स्रोत है, जो मसल्स को मजबूत करने में मदद करता है. प्रोटीन का यह असर बॉडी को स्वस्थ और एनर्जेटिक बनाए रखता है. सर्दियों में अक्सर लोग थकान महसूस करते हैं, लेकिन अंडे में मौजूद प्रोटीन और अमीनो एसिड इसे कम करने में मदद करते हैं. इसके साथ-साथ अंडे के पोषक तत्व शरीर की अंदरूनी गर्माहट को बनाए रखते हैं, जिससे ठंड कम लगती है.

अंडे के पोषक तत्व

अंडे में कई जरूरी विटामिन और मिरल्स भी पाए जाते हैं. विटामिन बी6 और बी12 हमारी नसों और ब्रेन के लिए जरूरी हैं. ये विटामिन सर्दियों में होने वाली कमजोरी और सुस्ती को दूर करने में मदद करते हैं. इसके साथ ही अंडे में मौजूद सेलेनियम इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, जिससे जुकाम और सर्दी-जुकाम जैसी सामान्य बीमारियों से बचाव होता है.

अंडा सर्दियों में कैसे करता है मदद?

सर्दियों में धूप की कमी के कारण शरीर में विटामिन डी का लेवल गिर सकता है. यह हड्डियों और दांतों को कमजोर कर सकता है. अंडा उन खाद्य पदार्थों में से एक है जो प्राकृतिक रूप से विटामिन डी प्रदान करता है. नियमित रूप से अंडा खाने से हड्डियां मजबूत रहती हैं और शरीर में कैल्शियम का संतुलन बना रहता है. यह बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है.

अंडे के पीले और सफेद भाग के फायदे

अंडे में मौजूद हेल्दी फैट्स और प्रोटीन लंबे समय तक ऊर्जा देते हैं. यह भूख को कंट्रोल करने में मदद करता है और बार-बार खाने की इच्छा कम करता है. इसलिए यह वेट कंट्रोल करने वालों के लिए भी फायदेमंद है. खाने में अंडे को शामिल करना सबसे ज्यादा पौष्टिक माना जाता है. लेकिन, अगर किसी को हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, तो अंडे का पीला भाग सीमित मात्रा में लेना चाहिए. सफेद हिस्सा लगभग हर किसी के लिए सुरक्षित और फायदेमंद होता है.

