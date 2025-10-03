Advertisement
बेहतर डाइजेशन से लेकर वेट लॉस तक, जानें सुबह खाली पेट कलौंजी खाने के होते हैं ये फायदे

Kalonji Benefits: कलौंजी आयुर्वेदिक पोषक तत्वों से भरपूर होता है. खासकर सुबह खाली पेट इसे खाने से कई फायदे हो सकते हैं. इस खबर में हम आपको इसके फायदों के बारे में बताएंगे.

 

Oct 03, 2025
बेहतर डाइजेशन से लेकर वेट लॉस तक, जानें सुबह खाली पेट कलौंजी खाने के होते हैं ये फायदे

Kalonji: कलौंजी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. खासकर आयुर्वेद में कलौंजी को "काला सोना" कहा गया है. इसके छोटे-छोटे काले बीज पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं. ऐसे में अगर आप इसे सुबह खाली पेट कलौंजी का सेवन करते हैं, तो यह कई बीमारियों से आपका बचाव करने में मदद कर सकती है. आप इसे कच्चा, पानी या शहद के साथ मिलाकर भी खा सकते हैं. इस खबर में आपको इसके बड़े फायदों के बारे में बताएंगे.

 

बेहतर डाइजेशन सिस्टम
फाइबर और एंटी-बैक्टीरियल गुण से भरपूर कलौंजी सेहत के लिए फायदेमंद होता है, खासकर डाइजेशन सिस्टम को सुधारने में मदद करते हैं. खासकर सुबह खाली पेट कलौंजी खाने से गैस, अपच और पेट फूलने जैसी पेट से जुड़ी समस्याओं से दूर रहती है. यह आपको भूख बढ़ाने में मददगार है और आंतों को हेल्दी बनाए रखती है. अगर आप पेट से जुड़ी समस्याओं से परेशान है, तो कुछ दिनों तक इसे खाने से फायदा हो सकता है. 



 

वेट लॉस
वेट कम करने के लिए भी कलौंजी आपकी मदद कर सकता है. अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, तो आपके लिए कलौंजी किसी औषधि से कम नहीं है. यह शरीर की फैट बर्निंग प्रोसेस को बढ़ाता है. ऐसे में सुबह खाली पेट एक गिलास गुनगुने पानी में कलौंजी और शहद मिलाकर पीने से मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, इससे वेट तेजी से लॉस हो सकता है. इस तरीके से आप बिना किसी साइड इफेक्ट के नेचुरल तरीके से वेट लॉस कर सकते हैं. 

 

मजबूत इम्यून सिस्टम
पोषक तत्वों से भरपूर कलौंजी में एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन B और आयरन पाए जाते हैं. ऐसे में रोज सुबह इसका सेवन करने से बॉडी की इम्यूनिटी बूस्ट होती है. इसके साथ-साथ इसके सेवन करने से मौसमी इंफ्क्शन, जुकाम, खांसी और वायरल बीमारियों से लड़ने में मदद मिलती है. ठंड या मौसम बदलने पर जल्दी बीमार पड़ने वाले लोग इसे जरूर अपनाएं. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

