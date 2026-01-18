Advertisement
trendingNow13078630
Hindi Newsलाइफस्टाइलएक कटोरी ओट्स का दिल पर क्या पड़ता है असर? जानें हार्ट अटैक और स्ट्रौक से बचने का ये सीक्रेट

एक कटोरी 'ओट्स' का दिल पर क्या पड़ता है असर? जानें हार्ट अटैक और स्ट्रौक से बचने का ये सीक्रेट

Oats for Heart Health: आज के समय में अनहेल्दी खान-पान और स्ट्रेस हार्ट हेल्थ के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुके हैं. ऐसे में आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस, दोनों ही ओट्स को हार्ट की सेहत के लिए बेहद फायदेमंद मानते हैं. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Jan 18, 2026, 06:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एक कटोरी 'ओट्स' का दिल पर क्या पड़ता है असर? जानें हार्ट अटैक और स्ट्रौक से बचने का ये सीक्रेट

Benefits of Eating Oats: आज के समय में हार्ट हेल्थ सबसे बड़ी चिंता और चुनौती बन चुकी है. बदलती लाइफस्टाइल, अनहेल्दी खानपान, स्ट्रेस और फिजिकल एक्टिविटी की कमी के कारण हाई कोलेस्ट्रॉल एक आम समस्या बन गया है. यही हाई कोलेस्ट्रॉल धीरे-धीरे करके हार्ट की नसों में जमने लगते हैं और हार्ट अटैक, स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन जाते हैं. ऐसे में न चाहते हुए भी लोगों को दवाइयों पर निर्भर होना पड़ता है. लेकिन सही खान-पान कई बीमारियों को जड़ से खत्म करने की ताकत रखता है, ऐसा हमारा नहीं आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस का मानना है. ओट्स उन्हीं हेल्दी खाना-पाना में से एक है, जो आसानी से पचने के साथ-साथ बॉडी को बैलेंस रखने में भी मदद करता है. 

 

एक कटोरी ओट्स कैसे करता है मदद?
रोजाना एक कटोरी ओट्स बॉडी में जमे अतिरिक्त फैट और खराब तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है. यह पाचन तंत्र को मजबूत करता है और शरीर में दोषों का संतुलन बनाए रखता है. आयुर्वेद मानता है कि जब पाचन ठीक रहता है, तो शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल अपने आप नियंत्रित होने लगता है.

Add Zee News as a Preferred Source

 

क्या कहता है साइंस?
साइंस की नजर से देखें तो ओट्स में पाया जाने वाला एक खास फाइबर होता है, जिसे बीटा-ग्लूकान कहा जाता है. यह फाइबर पेट में जाकर एक जेल जैसी परत बना लेता है. यह परत आंतों में कोलेस्ट्रॉल के अवशोषण को कम कर देती है. इससे बैड कोलेस्ट्रॉल (एलडीएल) धीरे-धीरे कम होने लगता है और दिल की धमनियां बेहतर तरीके से काम करती हैं.

 

पूरे शरीर के लिए फायदेमंद है ओट्स
ओट्स सिर्फ कोलेस्ट्रॉल के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे शरीर के लिए फायदेमंद है. इसमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, जो मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और शरीर को ऊर्जा देता है. इसके साथ ही इसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट धीरे-धीरे ऊर्जा देते हैं, जिससे लंबे समय तक पेट भरा रहता है और बार-बार भूख नहीं लगती. यही वजह है कि वजन घटाने वाले लोगों के लिए भी ओट्स बहुत अच्छा विकल्प माना जाता है.

 

ओट्स में पोषक गुण
ओट्स में कई जरूरी विटामिन और मिनरल भी होते हैं. इसमें आयरन पाया जाता है, जो शरीर में खून की कमी को दूर करने में मदद करता है. मैग्नीशियम और पोटेशियम दिल की धड़कन को संतुलित रखने में सहायक होते हैं. जिंक और एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं, जिससे शरीर बीमारियों से लड़ने में सक्षम बनता है.

 

हार्ट हेल्थ के लिए फायदेमंद
दिल की सेहत के लिए ओट्स इसलिए भी खास है क्योंकि यह ब्लड शुगर को भी संतुलित रखता है. ओट्स धीरे पचता है, जिससे खून में शुगर अचानक नहीं बढ़ती. यही कारण है कि डायबिटीज के मरीजों के लिए भी ओट्स एक सुरक्षित और फायदेमंद आहार माना जाता है. जब शुगर और कोलेस्ट्रॉल दोनों नियंत्रण में रहते हैं, तो दिल की बीमारी का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है.

 

क्या कहता है आयुर्वेद?
आयुर्वेद मानता है कि ओट्स शरीर को अंदर से साफ करता है. यह आंतों में जमा गंदगी को बाहर निकालता है और मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाता है. जब शरीर का मेटाबॉलिज्म ठीक रहता है, तो फैट जमा नहीं होता और कोलेस्ट्रॉल का स्तर संतुलन में बना रहता है. यही वजह है कि नियमित रूप से ओट्स खाने वाले लोगों में दिल की समस्याएं कम देखी जाती हैं.
--आईएएनएस

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Reetika Singh

TAGS

Oats benefitsOats for heart health

Trending news

'पाकिस्तानी एजेंट के सामने नहीं झुकेगा असमिया', कांग्रेस नेता गोगई पर बरसे CM सरमा
Assam
'पाकिस्तानी एजेंट के सामने नहीं झुकेगा असमिया', कांग्रेस नेता गोगई पर बरसे CM सरमा
देश में कितने साल में खत्म हो जाएगा जातिवाद? RSS चीफ मोहन भागवत ने बता दिया समय
Mohan Bhagwat
देश में कितने साल में खत्म हो जाएगा जातिवाद? RSS चीफ मोहन भागवत ने बता दिया समय
बदल जाएगा आपके इलाके का PIN Code? 150 पोस्ट ऑफिस बंद करने की तैयारी में सरकार
Kerala Post Office closure
बदल जाएगा आपके इलाके का PIN Code? 150 पोस्ट ऑफिस बंद करने की तैयारी में सरकार
'जनता से दुश्मनी निकाल रही टीएमसी, इसलिए...', बंगाल में पीएम मोदी ने भरी हुंकार
PM Modi
'जनता से दुश्मनी निकाल रही टीएमसी, इसलिए...', बंगाल में पीएम मोदी ने भरी हुंकार
जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षाबलों ने दिया मुंहतोड़ जवाब
Jammu Kashmir
जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षाबलों ने दिया मुंहतोड़ जवाब
एस जयशंकर ने की अमेरिकी सांसद से मुलाकात,क्या ट्रेड डील पर भारत-अमेरिका की बनेगी बात
S Jaishankar
एस जयशंकर ने की अमेरिकी सांसद से मुलाकात,क्या ट्रेड डील पर भारत-अमेरिका की बनेगी बात
उधारी के पैसों से भरा पर्चा, कौन हैं ओवैसी के इकलौते हिंदू पार्षद विजय उबाले?
Who is Vijay Ubale
उधारी के पैसों से भरा पर्चा, कौन हैं ओवैसी के इकलौते हिंदू पार्षद विजय उबाले?
इंडिगो फ्लाइट के टॉयलेट में मिला खौफनाक मैसेज, लखनऊ में करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग
indigo flight bomb threat
इंडिगो फ्लाइट के टॉयलेट में मिला खौफनाक मैसेज, लखनऊ में करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग
'खुद के लिए न बदलें धर्म...', मोहन भागवत ने बताई वो गाड़ी जिसका कभी हादसा नहीं होता
Mohan Bhagwat
'खुद के लिए न बदलें धर्म...', मोहन भागवत ने बताई वो गाड़ी जिसका कभी हादसा नहीं होता
एक्टर विजय की बढ़ी मुश्किलें, CBI ने भगदड़ मामले में फिर भेजा समन; कल फिर होगी पेशी
thalapathy vijay
एक्टर विजय की बढ़ी मुश्किलें, CBI ने भगदड़ मामले में फिर भेजा समन; कल फिर होगी पेशी