उबला या भूना, ये है 'शकरकंद' खाने का बेस्ट तरीका! जानें सेहत के लिए कैसे हैं फायदेमंद..

Sweet Potato Benefits: पोषक तत्वों से भरपूर शकरकंद स्वाद के साथ-साथ सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद है. खासकर सर्दियों में ये लगभग हर घर में खाया जाता है. इसे कई तरह से खाया जा सकता है. कुछ लोग इसे तलकर, तो कुछ लोग मसालों के साथ खाते हैं, जिससे इसके असली फायदे कम हो जाते हैं. लेकिन अगर आप शकरकंद को स्टीम करके खाते हैं, तो ये शरीर को ज्यादा फायदा देता है. स्टीम करने से इसके पोषक तत्व खत्म नहीं होती और डाइजेशन भी आसान होता है. इस खबर में हम आपको स्टीम शकरकंद खाने के फायदे बताएंगे..

बेहतर डाइजेशन

स्टीम किया हुआ शकरकंद पेट के लिए बहुत हल्का होता है. इसमें मौजूद फाइबर डाइजेशन सिस्टम को मजबूत करता है और कब्ज की समस्या को कम करने में मदद करता है, स्टीम करने से शकरकंद नर्म हो जाता है, जिससे ये आसानी से पच जाता है. ऐसे में गैस, एसिडिटी या पेट भारी रहने की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है. डाइट में इसे रोजाना शामिल करने से आंत साफ रहते हैं और पेट लंबे समय तक भरा रहता है.

वेट कंट्रोल

अगर आप वेट कम करना चाहते हैं, या हेल्दी डाइट फॉलो करते हैं, तो आपके लिए स्टीम शकरकंद बेस्ट है. इसमें कैलोरी कम और फाइबर ज्यादा होता है, जिससे पेट देर तक भरा रहता है. वहीं तले हुए शकरकंद की तुलना में स्टीम किया हुआ शकरकंद फैट फ्री होता है. ये बॉडी को धीरे-धीरे एनर्जी देता है, जिससे थकाम कम होती है और बार-बार भूख नहीं लगती.

इम्यूनिटी बूस्टर

पोषक तत्वों से भरपूर शकरकंद विटामिन A, विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है. खासकर स्टीम करने से पोषक तत्व ज्यादा मिलते हैं. ये इम्यूनिटी बूस्ट करता है और आपकी स्किन पर निखार लागा है और बालों के लिए भी फायदेमंद है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.