Evening Exercise: शाम के वक्त एक्सरसाइज करना नहीं है बुरा, होंगे कई जबरदस्त फायदे

Why Evening Exercise is Beneficial For Health: हमारे बड़े बुजुर्गों अक्सर कहते हैं कि सुबह उठकर व्यायाम करना सेहत के लिए बेहतर होता है, इसलिए ज्यादातर लोग दिन की शुरुआत एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक और जॉगिंग से करते हैं, लेकिन कई लोगों का वर्क शेड्यूल ऐसा होता है कि उन्हें सवेरे वर्कआउट करने का वक्त ही नहीं मिलता है और उन्हें शाम के वक्त जिम जाना पड़ता है. हालांकि कई लोग मानते हैं कि इवनिंग में एक्सरसाइज करना सहीं ही है, लेकिन हम आपको शाम के वक्त पसीना बनाने के फायदे बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे.

शाम को एक्सरसाइज करने के फायदे

1. टेंशन से आजादी

हम में से काफी लोग दिनभर काम को लेकर कड़ी मेहनत और भागदौड़ करते हैं जिसकी वजह से काफी तनाव और स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है, इससे बचने का बेस्ट तरीका है कि आप इवनिंग टाइम में एक्सरसाइज करें, ये आपके लिए स्ट्रेस बस्टर के तौर पर साबित हो सकता है, क्योंकि आपकी पॉजिटीव एनर्जी वर्कआउट पर लगती है, तो ऐसे में नेगेटिविटी गायब हो जाती है.

2. गुस्सा उतारने का तरीका

कई लोगों का दिन काफी बुरा गुजरता है, स्कूल, काॉलेज और ऑफिस में अक्सर हमारी लड़ाई या बहस ऐसे इंसान से हो जाती है जिसे हम देखना तक पसंद नहीं करते, ऐसे में हमें तेज गुस्सा आता है, इसकी वजह हॉर्मोनल इंबैलंस भी हो सकता है, तो ऐसे में जरूरी है कि हम अपना गुस्सा सही जगह निकालें, इसके लिए आप पंचिग बैग को हिट करते हुए भी एक्सरसाइज कर सकते हैं.

3. बदन दर्द हो जाएगा दूर

दिनभर काम करने और भागदौड़ की वजह से अक्सर हमारे शरीर में तेज दर्द या थकान का अहसास होता है, यहां तक कि हमारा दिमाग भी पूरी तरह थक जाता है और फिर बेहतर महसूस करने के लिए जरूरी नहीं है कि हम बेड पर जाकर आराम ही करें, अगर हम वर्कआउट के लिए वक्त निकालें तो थकान और स्ट्रेस पूरी तरह दूर हो जाएगा.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर