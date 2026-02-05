क्या आपको भी बार-बार होता है 'मूड स्विंग्स'? गरुड़ मुद्रा की मदद से मिनटों में शांत करें मन

Yoga For Mental Health: आज के समय में बदलती लाइफस्टाइल, इरेगुलर रूटीन और बढ़ता मेंटल प्रेशर आज लोगों की सेहत पर सीधा असर डाल रहा है. खासकर कम उम्र में ही थकान, सुस्ती, चिड़चिड़ापन, सांस लेने में दिक्कत और ब्लड सर्कुलेशन से जुड़ी शिकायतें आम होती जा रही है. इस बारे में आयुष मंत्रालय ने कहा कि ऐसी कई समस्याएं बॉडी में एनर्जी के इम्बैलेंस का कारण पैदा होती है. ऐसे में सेहत को बेहतर बनाने में योग और हस्त मुद्राएं जैसी विधियां अहम भूमिका निभा सकते हैं. इन्हीं आसान योग अभ्यासों में से एक है गरुड़ मुद्रा.

आयुष मंत्रालय ने गरुड़ मुद्रा पर क्या कहा?

आयुष मंत्रालय के अनुसार, जब शरीर में वायु तत्व असंतुलित हो जाता है, तो व्यक्ति सुस्त रहने लगता है, जल्दी थक जाता है, और उसका मन भी अस्थिर रहने लगता है. गरुड़ मुद्रा इस वायु तत्व को संतुलित करने का काम करती है. इसका नियमित अभ्यास शरीर की सक्रियता बढ़ाने में मदद करता है.

ऑफिस में दिनभर बैठकर काम करने से क्या होता है?

जो लोग ऑफिस में दिनभर बैठकर काम करते हैं, उनके लिए यह मुद्रा लाभकारी है. यह शरीर में रक्त संचार को बेहतर करती है, जिससे हाथ-पैरों में ठंडक, सुन्नपन और कमजोरी की समस्या से राहत मिलती है. बेहतर रक्त प्रवाह से शरीर के अंगों तक पोषण सही तरीके से पहुंचता है, जिससे व्यक्ति खुद को अधिक चुस्त महसूस करता है.

महिलाओं की सेहत पर गरुड़ मुद्रा

महिलाओं की सेहत के मामले में भी गरुड़ मुद्रा को काफी उपयोगी माना गया है. यह मासिक धर्म के दौरान होने वाले दर्द और ऐंठन में राहत देने में मदद करता है. इसका अभ्यास करने से ऊर्जा का संतुलन बना रहता है, जिससे असहजता कम होती है. इसके अलावा, यह मुद्रा सांस से जुड़ी हल्की समस्याओं में भी लाभ पहुंचाता है.

मानसिक स्वास्थ्य पर भी गरुड़ मुद्रा का फायदा

मानसिक स्वास्थ्य पर भी गरुड़ मुद्रा का सकारात्मक असर होता है, जिन लोगों का मूड बार-बार बदलता रहता है. जल्दी गुस्सा हो जाते हैं या अंदर से बेचैनी महसूस करते हैं. उनके लिए यह मुद्रा मददगार साबित हो सकती है. इसका नियमित अभ्यास मन को स्थिर करता है. डर को कम करता है और आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करता है. इससे व्यक्ति अधिक संतुलित और अनुशासित महसूस करता है.

क्या कहता है आयुष मंत्रालय?

आयुष मंत्रालय के अनुसार, गरुड़ मुद्रा के लिए सुबह का समय सबसे उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि उस समय मन शांत रहता है और एकाग्रता आसान होती है. रोजाना करीब 20 से 30 मिनट का अभ्यास पर्याप्त माना जाता है.

गरुड़ मुद्रा कैसे करें?

गरुड़ मुद्रा का अभ्यास करने के लिए पहले किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं. रीढ़ और गर्दन सीधी रखें. दोनों हथेलियों को ऊपर की ओर लाएं और अब दाहिने हाथ को बाएं हाथ के ऊपर रखकर अंगूठों को फंसा लें. इस दौरान आंखें बंद कर लें और सांस को सामान्य रखते हुए ध्यान केंद्रित करें. इस स्थिति में मन और मस्तिष्क को शांति मिलती है.

