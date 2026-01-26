Advertisement
trendingNow13087374
Hindi Newsलाइफस्टाइलभूलने की बीमारी हो या एंग्जाइटी और डिप्रेशन, हाकिनी मुद्रा से घटाएं स्ट्रेस और बढ़ाए फोकस

भूलने की बीमारी हो या एंग्जाइटी और डिप्रेशन, 'हाकिनी मुद्रा' से घटाएं स्ट्रेस और बढ़ाए फोकस

Hakini Mudra Benefits: स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल और स्क्रीन का लगातार इस्तेमाल, आज के समय में लोगों को एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसी गंभीर बीमारियों का शिकार बना रही है. ऐसे में इससे छुटकारा पाने में योग आपकी मदद कर सकता है. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Jan 26, 2026, 09:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भूलने की बीमारी हो या एंग्जाइटी और डिप्रेशन, 'हाकिनी मुद्रा' से घटाएं स्ट्रेस और बढ़ाए फोकस

Hakini Mudra Benefits: आज की दौड़ती-भागती जिंदगी में शारीरिक और दिमागी बीमारियों से शायद ही कोई बचा है. काम का प्रेशर, लगातार स्मार्टफोन का इस्तेमाल और स्क्रीन के सामने घंटों बैठना, हमें बीमारियों का दोस्त बना रही है. इसके कारण पैदा हुई नींद की समस्या और बढ़ता स्ट्रेस शरीर और दिमाग पर भयंकर असर डालती है. हर दूसरा आदमी एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसी गंभीर मानसिक बीमारियों के चपेट में आ रहा है. यह याददाश्त कमजोर करने के साथ-साथ ध्यान लगाने में भी समस्या पैदा कर रही है. हालांकि अच्छी बात ये है कि योग हमें इस समस्या से छुटकारा दिला सकता है. 

 

क्या कहता है आयुष मंत्रालय
आयुष मंत्रालय के अनुसार, योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है. बल्कि यह मानसिक स्वास्थ्य, एकाग्रता और नर्वस सिस्टम को मजबूत करने का भी काम करता है. इसी कड़ी में हाकिनी योग मुद्रा एक सरल हस्त मुद्रा है, जो दिमाग को सक्रिय रखने, तनाव कम करने और आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करती है.

Add Zee News as a Preferred Source

 

क्या है हाकिनी योग?
हाकिनी योग मुद्रा, जिसे पावर जेस्चर या ब्रेन पावर मुद्रा भी कहा जाता है, हाथों की पांचों उंगलियों को आपस में जोड़कर की जाती है. इसे करने के लिए सबसे पहले आप पद्मासन या वज्रासन में बैठ जाएं और आंखें बंद करके गहरी और लंबी सांस लें. इसके बाद एक हाथ की सभी उंगलियों की टिप को दूसरे हाथ की उंगलियों की टिप से जोड़ दें. ध्यान रखें कि उंगलियों पर अत्यधिक दबाव न पड़े. भौहों के बीच पर ध्यान केंद्रित करते हुए मन को अनावश्यक विचारों से दूर रखें. शुरुआत में इसे दो से तीन मिनट करें और धीरे-धीरे इसे पांच मिनट तक बढ़ाएं. रोजाना सुबह खाली पेट और शाम को इसका अभ्यास करने से इसका प्रभाव और भी बढ़ जाता है.

 

हाकिनी योग के फायदे
इस मुद्रा के अनेक लाभ हैं. सबसे पहले, यह ध्यान और एकाग्रता बढ़ाती है. हाथों की उंगलियों को जोड़ने से मस्तिष्क के दोनों हिस्से सक्रिय होते हैं, जिससे याददाश्त मजबूत होती है और किसी भी काम पर ध्यान बनाए रखना आसान होता है. इसके साथ ही यह तनाव और घबराहट को कम करता है. जो लोग लगातार चिंतित रहते हैं या डिप्रेशन का सामना कर रहे हैं, उनके लिए यह मुद्रा मानसिक शांति और संतुलन का काम करती है.

 

ब्रेन पर ऐसे करता है असर!
हाकिनी मुद्रा आत्मविश्वास बढ़ाने में भी मदद करती है. इसे करने से न केवल व्यक्ति अपने कार्यों के प्रति उत्साहित और प्रेरित महसूस करता है, बल्कि मानसिक स्थिरता और ऊर्जा भी बढ़ती है.

 

रोजाना प्रैक्टिस के फायदे
इसके अलावा, हाकिनी मुद्रा नींद की गुणवत्ता को सुधारने में भी मदद करती है. दिनभर की थकान और तनाव के कारण कई लोगों को रात में नींद नहीं आती. इस मुद्रा का अभ्यास शरीर में रक्तसंचार बढ़ाता है और ऑक्सीजन का प्रवाह सुधारता है, जिससे नींद गहरी और संतुलित होती है. इसके नियमित अभ्यास से नर्वस सिस्टम, टिश्यू और सेल्स की कार्यक्षमता भी बेहतर होती है. इससे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और व्यक्ति दिनभर सक्रिय महसूस करता है.
--आईएएनएस

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

Hakini Mudrayoga for mental health

Trending news

तो क्या अब लेफ्ट ज्वाइन करेंगे शशि थरूर? टेंशन में आ गया कांग्रेस हाईकमान! हुआ सतर्क
Shashi Tharoor
तो क्या अब लेफ्ट ज्वाइन करेंगे शशि थरूर? टेंशन में आ गया कांग्रेस हाईकमान! हुआ सतर्क
IAF की स्ट्राइक से रोने लगा था पाक, ऑपरेशन सिंदूर में भारत से मांगी थी रहम की भीख
Pakistan
IAF की स्ट्राइक से रोने लगा था पाक, ऑपरेशन सिंदूर में भारत से मांगी थी रहम की भीख
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने तिरंगा लहराया, पंजाब में शासन संबंधी सुधारों का जिक्र
Punjab news
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने तिरंगा लहराया, पंजाब में शासन संबंधी सुधारों का जिक्र
IMD Alert: बर्फबारी का थर्ड डिग्री टॉर्चर तो अब दिखेगा, पहाड़-मैदान पर बरपेगा कहर
IMD Alert
IMD Alert: बर्फबारी का थर्ड डिग्री टॉर्चर तो अब दिखेगा, पहाड़-मैदान पर बरपेगा कहर
BMC में 12 GEN Z कॉर्पोरेटर, सूची में डॉक्टर, MBA, डिजाइनर; लड़कियों ने मारी बाजी
bmc
BMC में 12 GEN Z कॉर्पोरेटर, सूची में डॉक्टर, MBA, डिजाइनर; लड़कियों ने मारी बाजी
Zee News के वरिष्ठ पत्रकार खालिद हुसैन को मिला सम्मान, J&k सरकार ने दिया UT अवार्ड
Jammu and Kashmir news
Zee News के वरिष्ठ पत्रकार खालिद हुसैन को मिला सम्मान, J&k सरकार ने दिया UT अवार्ड
26 जनवरी की परेड में राहुल-खरगे को मिली तीसरी लाइन में जगह, तो भड़की कांग्रेस
Republic Day
26 जनवरी की परेड में राहुल-खरगे को मिली तीसरी लाइन में जगह, तो भड़की कांग्रेस
जिस राफेल को PAK ने किया था गिराने का दावा, उसने 900 किमी की रफ्तार से चीरा आकाश
Republic Day
जिस राफेल को PAK ने किया था गिराने का दावा, उसने 900 किमी की रफ्तार से चीरा आकाश
Mumbai News: 'फिर ऐसा किया तो...', तिरंगा यात्रा निकाल रहे बच्चों के साथ गाली-गलौज
Mumbai News
Mumbai News: 'फिर ऐसा किया तो...', तिरंगा यात्रा निकाल रहे बच्चों के साथ गाली-गलौज
कभी था ट्रक ड्राइवर, अब नाचता है ISI के इशारों पर; कौन है रंजीत सिंह उर्फ नीटा?
Punjab
कभी था ट्रक ड्राइवर, अब नाचता है ISI के इशारों पर; कौन है रंजीत सिंह उर्फ नीटा?