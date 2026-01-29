बवासीर से पाना है परमानेंट छुटकारा? कचनार की जड़ का ऐसे करें इस्तेमाल, दोबारा नहीं होगी समस्या

Advertisement
Piles Treatment in Ayurveda: अनहेल्दी लाइफस्टाइल और कम फिजिकल एक्टिविटी के कारण बवासीर की समस्या बढ़ गई है. ऐसे में केवल ऑपरेशन इसका समाधान नहीं है, बल्कि इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए नेचुरल इलाज जरूरी है. 

 

Jan 30, 2026, 12:58 AM IST
Piles Treatment in Ayurveda: आज की सुस्त लाइफस्टाइल में घंटों एक जगह बैठकर काम करने से फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है. इसी कारण युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक में बवासीर की समस्या तेजी से पनप रही है. अक्सर डॉक्टर इससे छुटकारा पाने के लिए ऑपरेशन की सलाह देते हैं, लेकिन इससे समस्या दोबारा लौट आती है. इसलिए इस बीमारी को जड़ को खत्म करना ही सही समाधान है. 

 

बवासीर का आयुर्वेदिक इलाज
लोगों के बीच धारणा है कि ऑपरेशन के बाद बवासीर के मस्से दोबारा नहीं होते, लेकिन ऐसा नहीं है. ऑपरेशन के दौरान बीमारी को जड़ से खत्म नहीं किया जाता, बल्कि ऊपरी सतह से हटा दिया जाता है. ऐसे में आयुर्वेद में कचनार के पेड़ की छाल को बहुत उपयोगी बताया गया है. आयुर्वेद में कचनार को बवासीर के लिए जादुई औषधि बताया गया है, जिससे मस्से ठीक होते हैं और दोबारा आने की संभावना भी कम हो जाती है.

कचनार की जड़ के फायदे
आयुर्वेद में कचनार की जड़ को मस्से सुखाने का रामबाण इलाज माना गया है. कचनार की जड़ में पुराने से पुराने मस्सों को ठीक करने की क्षमता होती है. इसके लिए पुराने कचनार के पेड़ की जड़ को सुखाकर पाउडर बनाकर प्रयोग में लाना चाहिए. माना जाता है कि पेड़ जितना पुराना होता है, उसकी जड़ में उतने ही औषधीय गुण छिपे होते हैं.

 

कचनार की जड़ का पाउडर 
अगर कचनार की जड़ का पाउडर खाना नहीं चाहते हैं तो आप इसका लेप बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए कचनार की सूखी जड़ का पाउडर और हल्दी और नारियल का तेल मिलाकर एक लेप तैयार कर लें और उसे प्रभावित हिस्से पर लगाएं. इससे धीरे-धीरे मस्से सूखने लगेंगे और धीरे-धीरे गायब हो जाएंगे. कचनार की जड़ों का इस्तेमाल करने से पहले चिकित्सक की सलाह जरूर लें.

 

कचनार के फूलों के फायदे
कचनार के फूल और छाल का प्रयोग अन्य रोगों को ठीक करने में भी किया जाता है. कचनार के फूल डायबिटीज को नियंत्रित करने में कारगर साबित होते हैं, बस उनके सेवन की विधि का पता होना चाहिए. कचनार के फूल का पाउडर आसानी से बाजार में मिल जाता है.
--आईएएनएस

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

