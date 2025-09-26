Advertisement
फेंके नहीं नींबू का छिलका; जान लें इसका कमाल, इन तरीकों से कर सकता है आपकी बड़ी मदद

Lemon Peel Benefits: नींबू का रस निकालने के बाद इसके छिलके को फेंक दिया जाता है. लेकिन नींबू का छिलका भी पोषक तत्वों से भरपूर होता है और कई कामों में आपकी मदद कर सकता है.

 

Sep 26, 2025, 10:50 PM IST
फेंके नहीं नींबू का छिलका; जान लें इसका कमाल, इन तरीकों से कर सकता है आपकी बड़ी मदद

Nimbu Ke Chilke Ke Fayde: आमतौर पर नींबू का रस निकालने के बाद हम नींबू के छिलके को फेंक देते हैं. लेकिन आपको नहीं पता कि नींबू का छिलका आपकी कितनी मदद कर सकता है. यह कई कामों में बहुत फायदेमंद हो सकता है. नींबू के छिलके में एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन सी और एंटीबैक्टीरियल गुण भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, ऐसे में इसका आप कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि नींबू के छिलके को फेंकने के बजाय आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. 

 

नेचुरल फ्रेशनर
नींबू के छिलके से आप नेचुरल फ्रेशनर घर पर ही बना सकते हैं. इसके छिलों की खुशबू काफी फ्रेश होती है. ऐसे में आप इसे सुखाकर पाउडर बना सकते हैं और बेकिंग सोडा मिलाकर घर में किसी बर्तन या छोटी कटोरी में रख सकते हैं. इससे आपके घर में नेचुरल खुशबू बनी रहेगी और घर से बदबू दूर होगी. आप चाहें तो नींबू के छिलकों को पानी में उबालकर इसका स्प्रे भी बना सकते हैं. 

किचन और बाथरूम की सफाई
नींबू नेचुरल क्लीनर की तरह भी काम करता है. ऐसे में नींबू के छिलका का इस्तेमाल आप किचन और बाथरूम की सफाई करने के लिए भी कर सकते हैं. इसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है, जो गंदगी और दाग-धब्बों को हटाने में मददगार है. आप इसके छिलकों को सिरके में मिलाकर कुछ दिनों के लिए छोड़ दें. अब इससे किचन या बाथरूम की सफाई करें. इससे जिद्दी दाग भी अपने-आप आसानी से निकल जाएंगे.

 

स्किन के लिए
नींबू के छिलके का इस्तेमाल स्किन केयर में भी किया जा सकता है. दरअसल नींबू के छिलकों में विटामिन सी पाया जाता है, जो स्किन को निखारने में मदद करता है. ऐसे में इसे सुखाकर इसका पाउडर बना लें और फेस पैक में मिलाकर इस्तेमाल करें. इससे चेहरे की डेड स्किन हटती है और दाग-धब्बे भी कम होते हैं. साथ ही यह स्किन को चमकदार बनाने में आपकी मदद करता है. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

