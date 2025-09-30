क्या है सैर करने का सही तरीका? दवा से भी ज्यादा हो सकता है असरदार

How Light Walk Effects Your Body: हमने अक्सर सुना है कि खाने के बाद टहलना अच्छा होता है, इससे खाना सही तरीके से पचता है और डाइजेशन सिस्टम हेल्दी रहता है, लेकिन टहलने का सही तरीका और समय भी मायने रखता है. आयुर्वेद में खाने के बाद टहलने को 'भोजनांत गमन' कहा गया है, अगर सही समय पर इसे किया जाए तो कई बीमारियों से राहत मिल सकती है. खाने के बाद टहलना शरीर के संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है. खाने के बाद 10 से 15 मिनट की छोटी सी सैर भी शरीर में बड़ा परिवर्तन लाती है. ये पाचन के अलावा शरीर में रक्त शर्करा की मात्रा को भी संतुलित करती है, जो ज्यादा होने पर शुगर का कारण बनती है.

टहलने के फायदे

इससे शरीर की कैलोरी भी कम होती है और मोटापा नहीं आता. छोटी सी सैर हृदय के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी होती है, क्योंकि सैर करने से शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे तरीके से होता है और हृदय को पंप करने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती.

15 मिनट की सैर के फायदे

इसके अलावा 15 मिनट की सैर नींद के बिगड़े संतुलन को भी सुधार सकती है. अगर आपको नींद आने में परेशानी होती है, तो रात को खाने के बाद सैर जरूर करें. इससे सेरोटोनिन और मेलाटोनिन हार्मोन का संतुलन बना रहता है और ये दोनों ही हार्मोन नींद और तनाव को कम करने में सहायक हैं. इसे विज्ञान की भाषा में 'खुशी वाला हार्मोन' भी कहते हैं.

मसल्स और ज्वाइंट्स के लिए फायदेमंद

मसल्स और जोड़ों के लिए भी हल्की सैर आरामदायक और असरदार होती है. इससे मांसपेशियों में जकड़न नहीं होती है और जोड़ों में लुब्रिकेशन (चिकनाई) बना रहता है. ऐसा होने से जोड़ों में लंबे समय तक दर्द की समस्या नहीं होती.

टहलने का सही तरीका क्या है?

आयुर्वेद और साइंस दोनों में ही टहलने का तरीका बताया गया है. खाने के बाद कभी भी तेज कदमों से नहीं दौड़ना चाहिए, बल्कि धीमी गति से 15 मिनट टहलना चाहिए. कोशिश करें कि सैर के लिए किसी खुली जगह या प्रकृति से जुड़ी जगह का चुनाव करें. खुली हवा आपको तरोताजा करने में मदद करेगी और तनाव में भी राहत मिलेगी. अपनी सैर को और प्रभावशाली बनाने के लिए खाने के बाद सौंफ, अदरक या अजवाइन ले सकते हैं. ये एसिडिटी से बचाने में मदद करेगी और खाना भी जल्दी पचेगा.

--आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.