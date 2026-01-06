सादे आटे की रोटी नहीं, आटा गूंथते समय डालें थोड़ा बेसन; स्वाद के साथ बढ़ेगा सेहत

Besan aur Gehu ki Roti ke Fayde: भारत में ज्यादातर लोग रोजाना गेहूं के आटे की रोटी खाते हैं. ये शरीर को एनर्जी देने के साथ-साथ पोषण भी देने का काम करता है. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि रोज खाई जानी वाली आपकी रोटी थोड़ी ज्यादा हेल्दी हो जाए, तो उसमें थोड़ा सा बेसन मिलाना एक आसान और समझदारी भरा तरीका हो सकता है. ये छोटा सा बदलाव आपकी सेहत पर अच्छा असर डाल सकता है. इस खबर में हम आपको इसके फायदे बताएंगे.

प्रोटीन और एनर्जी

बेसन प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है. गेहूं में जहां नॉर्मल मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, वहीं बेसन मिलाई रोटी खाने से प्रोटीन लेवल बढ़ जाता है. ऐसा करने से बॉडी को ताकत मिलती है और पेट देर तक भरा हुआ महसूस होता है. इससे बार-बार भूख नहीं लगती और एनर्जी धीरे-धीरे मिलती रहती है. खासकर पढ़ाई, खेल या रोजमर्रा की एक्टिविटी में एक्टिव रहने वाले लोगों के लिए ये रोटी खाना ज्यादा फायदेमंद हो सकती है.

बेहतर डाइजेशन और ब्लड शुगर

बेसन फाइबर का भी अच्छा स्रोत होता है, ऐसे में ये डाइजेशन सुधारने में आपकी मदद करता है. इसके सेवन से आंतों की सफाई अच्छे से होती है और पेट से जुड़ी परेशानियां कम हो सकती हैं. आम रोटी की तुलना में गेहूं-बेसन की रोटी हल्की और पचाने में आसान लगती है. इसके साथ-साथ बेसन के कार्बोहाइड्रेट धीरे-धीरे पचते हैं, जो ब्लाड शुगर को अचानक नहीं बढ़ाते. यही कारण है कि ये रोटी उन लोगों के लिए भी फायदेमंद है, जो कम मीठा खाते हैं और हेल्दी खान-पान अपनाना चाहते हैं.

जरूरी मिनरल्स

पोषक तत्वों से भरपूर बेसन में फोलेट, आयरन और मैग्नीशियम पाए जाते हैं. ये खून की सेहत, मसल्स की मजबूती और बॉडी के एनर्जी सिस्टम को सपोर्ट करते हैं. इसके साथ-साथ बेसन में कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं, जो बॉडी को नुकसान पहुंचाने वाले फ्री-रेडिकव्स से बचाने में मदद कर सकते हैं. इससे बॉडी अंदर से मजबूत रहता है.

