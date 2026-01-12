स्ट्रेस होगा छूमंतर! 'नाड़ी शोधन' प्राणायाम से हार्ट और ब्रेन को रखें हेल्दी, जानें करने का सही तरीका

How to do Nadi Shodhan Pranayama: योग और प्राणायाम स्वस्थ रहने के लिए बेहद जरूरी बन गया है. 'नाड़ीशोधन प्राणायाम' एक आसान और असरदार योग है, जो ब्रीदिंग बैलेंस करने के साथ-साथ शरीर मन और आत्मा पर भी गहरा पॉजिटिव असर डालता है. हालांकि दिलचस्प बात ये है कि ये प्राणायाम हर उम्र के लोग कर सकते हैं. वहीं कुछ खास गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं वाले लोगों को इस योग को करने से पहले जरूर एक बार एक्सपर्ट से सलाह लेनी चाहिए.

क्या कहता है आयुष मंत्रालय?

आयुष मंत्रालय ने इस योगासन को लेकर अपनी राय भी दी है. उनके अनुसार, 'नाड़ी शोधन प्राणायाम' एक जरूरी प्रैक्टिस है, जो स्ट्रेस और चिंता कम करता है, मानसिक शांति देता है, एकाग्रता बढ़ाता, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करता, फेफड़ों को स्वस्थ बनाता, रक्त संचार सुधारता और पाचन क्रिया को ठीक करता, जिससे मन शांत और शरीर स्वस्थ रहता है. इसे करने के लिए एक नासिका से सांस लेकर दूसरी से छोड़ते हैं, और धीरे-धीरे समय बढ़ाते हैं.

कैसे करें नाड़ीशोधन प्राणायाम?

इसका अभ्यास करने के लिए योग मेट पर रीढ़ सीधी करके बैठ जाएं. अब दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद करें और बायीं नासिका से धीरे-धीरे गहरी सांस लें. फिर दाहिने हाथ की अनामिका व कनिष्ठा उंगली से बायीं नासिका बंद कर दाहिनी नासिका से सांस छोड़ें. फिर दाहिनी नासिका से ही सांस लें और बायीं से छोड़ें. इस क्रम को दोहराएं. एक चक्र पूरा होने पर दोनों नासिकाओं से सामान्य श्वास लें. शुरुआत में इसका अभ्यास 5 से 10 मिनट और धीरे-धीरे करना चाहिए.

किस समय करना चाहिए नाड़ीशोधन प्राणायाम?

खाली पेट सुबह के समय इसका अभ्यास सबसे उत्तम माना जाता है. हालांकि, कुछ सावधानी बरतनी भी जरूरी है. इस प्राणायाम को कभी जबरदस्ती न करें. सांस लेना-छोड़ना पूरी तरह सहज और स्वाभाविक होना चाहिए. हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, या गंभीर नाक की समस्या वाले व्यक्तियों को योग प्रशिक्षक की सलाह जरूर लेनी चाहिए.

