Advertisement
trendingNow13028086
Hindi Newsलाइफस्टाइल

स्ट्रेस की समस्या से हैं परेशान, रोजाना करें 'शशकासन'

आजकल की भागदौड़ भरी लाइफ में अधिकतर लोग स्ट्रेस की समस्या से परेशान हैं. स्ट्रेस को कम करने के लिए आप शशकासन कर सकते हैं. आइए जानते हैं इसके फायदे. 

 

Written By  IANS|Last Updated: Dec 04, 2025, 12:01 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

स्ट्रेस की समस्या से हैं परेशान, रोजाना करें 'शशकासन'

ऑफिस और घर के कामों में व्यस्त होने के कारण हमारी लाइफस्टाइल अनियंत्रित हो गई है और तनाव-चिंता एक दैनिक चुनौती बन गए हैं. ऐसे में योग करने से आंतरिक शांति दिलाने में मदद मिल सकती है. इन्हीं में से एक है 'शशकासन'. यह एक अत्यंत सरल, सहज और मन को शांत करने वाला आसन माना जाता है. इसके रोजाना अभ्यास से न केवल रीढ़, कंधों और पीठ को आराम मिलता है बल्कि मानसिक तनाव भी बेहतर रहता है.

रैबिट पोज योगा 
'शशकासन' को अंग्रेजी में इसे रैबिट पोज भी कहा जाता है. 'शशक' का अर्थ होता है 'खरगोश'. जिस प्रकार एक खरगोश अपनी मांद में सिमटकर सुरक्षित महसूस करता है, उसी प्रकार यह आसन अभ्यासकर्ता को आराम और शांति का अनुभव कराता है. इसे करने के लिए आप योगा मैट पर व्रजासन में बैठ जाएं (पैर मोड़कर बैठें और रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए). अब गहरी सांस भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाते हुए शरीर को धीरे-धीरे नीचे की ओर ले जाएं. अब माथे और हाथ की हथेलियों को जमीन पर लगाएं. इस पोजीशन पर अपनी सुविधा के अनुसार बैठकर नॉर्मल पोजीशन में आ जाएं. इस आसन को आप 10 से 15 मिनट तक दोहरा सकते हैं.

शशकासन के फायदे 
आयुष मंत्रालय भी 'शशकासन' का नियमित अभ्यास करने की सलाह देता है क्योंकि इसके नियमित अभ्यास मात्र से तनाव, चिंता और पाचन क्रिया में सुधार मिलता है और साथ ही यह पीठ की मांसपेशियों को भी आराम देता है. शशांकासन से रीढ़ की हड्डी पर खिंचाव होता है और लचीलापन आता है. इस आसन के नियमित अभ्यास से आपको पीठ की समस्याओं में आराम मिलता है.

Add Zee News as a Preferred Source

किन लोगों को नहीं करना चाहिए ये योगासन
इसके नियमित करने से पेट के निचले हिस्से में रक्त प्रवाह और भी तेज हो जाता है. साथ ही, यह आसन मधुमेह और गैस के नियंत्रण के लिए एक बहुत ही अच्छा उपचार है.
विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि यदि आप गंभीर स्वास्थ्य समस्या, पीठ दर्द, चक्कर, या घुटनों की समस्या से जूझ रहे हैं, तो इसे करने से सावधानी बरतें या फिर करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
IANS

TAGS

health tipslifestyle

Trending news

इंडिगो का 'Bad नवंबर', एक महीने में 1232 फ्लाइट्स कैंसल, यात्रियों का फूटा गुस्सा
Indigo flight
इंडिगो का 'Bad नवंबर', एक महीने में 1232 फ्लाइट्स कैंसल, यात्रियों का फूटा गुस्सा
पंजाब और TSF के बीच स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाने को MoU साइन, युवाओं को होगा फायदा
Punjab
पंजाब और TSF के बीच स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाने को MoU साइन, युवाओं को होगा फायदा
रूस का रुतबा बना रहे और US भी रुसवा ना हो, पुतिन का दौरा कितना बदलेगी जियो पॉलिटिक्स
putin india visit
रूस का रुतबा बना रहे और US भी रुसवा ना हो, पुतिन का दौरा कितना बदलेगी जियो पॉलिटिक्स
दुनिया की सबसे घातक क्रूज मिसाइल,क्या ब्रह्मोस को इंटरसेप्ट कर सकता है S 400?
Brahmos
दुनिया की सबसे घातक क्रूज मिसाइल,क्या ब्रह्मोस को इंटरसेप्ट कर सकता है S 400?
युवाओं के लिए बड़ा मौका, पंजाब सरकार ने की मेंटल हेल्थ फेलोशिप की शुरुआत
Punjab news
युवाओं के लिए बड़ा मौका, पंजाब सरकार ने की मेंटल हेल्थ फेलोशिप की शुरुआत
एयरपोर्ट के रनवे पर मस्जिद, राज्यसभा में BJP नेता ने उठाए सवाल, क्या बोली मोदी सरकार
Kolkata Airport
एयरपोर्ट के रनवे पर मस्जिद, राज्यसभा में BJP नेता ने उठाए सवाल, क्या बोली मोदी सरकार
हज़रतबल और आस-पास काले भालू की दहशत, 10 दिन से दौड़ रही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम
Jammu Kashmir
हज़रतबल और आस-पास काले भालू की दहशत, 10 दिन से दौड़ रही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम
समझौते, बैठकें और डिनर डिप्लोमैसी...30 घंटे के भारत दौरे पर क्या-क्या करेंगे पुतिन?
putin india visit
समझौते, बैठकें और डिनर डिप्लोमैसी...30 घंटे के भारत दौरे पर क्या-क्या करेंगे पुतिन?
प्राइमरी टीचर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, अब नहीं जाएगी नौकरी; कलकत्ता HC का फैसला
West Bengal news
प्राइमरी टीचर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, अब नहीं जाएगी नौकरी; कलकत्ता HC का फैसला
दिल्ली उपचुनाव ने दिखाया जनमत, AAP नेता बोले- आम आदमी पार्टी पर बढा जनता का भरोसा
aap
दिल्ली उपचुनाव ने दिखाया जनमत, AAP नेता बोले- आम आदमी पार्टी पर बढा जनता का भरोसा