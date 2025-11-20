Advertisement
मुलायम बिस्तर नहीं, तख्त पर सोने की आदत डालें; दूर हो जाएंगी ये बीमारी

Benefits of Sleeping on Wooden Chowki: आयुर्वेद और योग में सख्त तख्त में होने की सलाह दी जाती है. पहले के समय में भी लोग तख्त पर ही सोते हैं. लेकिन बदलते समय में मुलायम गद्दों ने तख्त की जगह ले ली. हालांकि इस खबर में हम आपको तख्त पर सोने की सलाह बताएंगे.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Nov 20, 2025, 12:32 PM IST
Takhat Par Sone ke Fayde: अच्छी सेहत के लिए अच्छी नींद लेना बेहद जरूरी होता है. आपको बता दें, जिस सतह पर हम सोते हैं, उसका सीधा असर हमारी शरीर पर पड़ता है. पुराने समय में लोग मुलायम गद्दों की बजाय तख्त या सख्त सतह पर सोते थे. वहीं आज के समय में लोग मुलायम गद्दों पर सोना पसंद करते हैं. लेकिन इस बारे में आयुर्वेद और आज के कई डॉक्टर भी बताते हैं कि तख्त पर सोना कई तरह से आपके लिए फायदेमंद हो सकता है. इस खबर में हम आपको इस बारे में डीटेल में बताएंगे. 

 

पीठ और कमर दर्द
अगर आपको कमर या पीट दर्द की शिकायत रहती है, तो तख्त पर सोना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है. मुलायम गद्दे पर शरीर धंस जाता है, जिससे रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो सकती है. ऐसे में तख्त की सख्त सहत रीढ़ को सीधा रखने में मदद करती है, जिससे पोस्चर सुधरता है और धीरे-धीरे दर्द भी कमी महसूस होती है. 

शरीर का बैलेंस और शेप बेहतर बनाती है
तख्त जैसी सख्त सतह पर सोने से शरीर पर भार बराबर पड़ता है. ऐसे में इससे ब्लड सर्कुलेसन बेहतर रहता है और मसल्स मजबूत होती है. इसलिए रोजान तख्त पर सोने से बॉडी बैलेंस और पोस्चर में सुधार आता है, जो शरीर की सही शेप बनाए रखने में मदद करता है. 

 

गहरी और सुकून भरी नींद
कुछ लोगों को गद्दों पर अच्छी नींद नहीं आती है. गद्दों में गर्मी जमा हो जाती है, जिससे बॉडी टेंपरेचर बढ़ जाता है और नींद बार-बार टूटती है. ऐसे में तख्त सतह गद्दों की तुलना में ठंडी रहती है, जिससे बॉडी को आराम महसूस होता है.  टेंपरेचर बैलेंस होने के कारण नींद गहरी आती है और थकान जल्दी दूर होती है. 

 

आयुर्वेद और योग में फायदेमंद
आयुर्वेद और योग दोनों में ही सख्त सतह पर सोने की सलाह दी जाती है. इससे बॉडी की एनर्जी बैलेंस रहती है. मन शांत रहता है और बॉडी हल्की महसूस होती है. इसलिए ही साधु-संत और योग साधक आज भी तख्त या फर्श पर ही सोना पसंद करते हैं. 

 

इन जरूरी बातों का रखें ध्यान
हालांकि तख्त पर सोते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. बहुत ज्यादा कठोर या टूटे हुए तख्त का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. शुरुआत में पतला चादर या दरी बिछाकर सोना फायदेमंद होता है. वहीं अगर हाल ही में कोई सर्जरी हुई है या हड्डी से जुड़ी कोई गंभीर समस्या है, तो तख्त पर सोने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Reetika Singh

Takhat par sone ke faydebenefits of sleeping on takht

