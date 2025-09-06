दवा या योग नहीं! मेंटल हेल्थ के लिए करें 'साउंड हीलिंग', स्ट्रेस जाएगा कोसों दूर
Advertisement
trendingNow12911079
Hindi Newsलाइफस्टाइल

दवा या योग नहीं! मेंटल हेल्थ के लिए करें 'साउंड हीलिंग', स्ट्रेस जाएगा कोसों दूर

Sound Healing Benefits: साउंड हीलिंग एक एंसिएंट हीलिंग मेथड है, जिससे फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल बैलेंस पाया जा सकता है. आजकल भागदौड़ वाली जिंदगी में सुकून पाने का यह एक बेहद असरदार तरीका है. 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Sep 06, 2025, 04:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दवा या योग नहीं! मेंटल हेल्थ के लिए करें 'साउंड हीलिंग', स्ट्रेस जाएगा कोसों दूर

Sound Healing Reduce Stress: 'सब दिन होता न एक समान' अक्सर अपने बड़ों को हमने ये कहते सुना है. सही भी है, जिंदगी के कुछ पल ऐसे आते हैं जब सब कुछ धुंधला लगने लगता है. आसपास लोग होते हैं, लेकिन भीतर सन्नाटा गूंजता है. न कोई शब्द काम आता है, न कोई सलाह. बस मन थक चुका होता है, और ऐसे में ही 'साउंड हीलिंग' एक वरदान बनकर उभरता है.

 

साउंड हीलिंग क्या है?
साउंड हीलिंग एक एंसिएंट हीलिंग मेथड है, जिसमें खास साउंड और वाइब्रेशन के इस्तेमाल करके मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल बैलेंस पाया जा जा सकता है. एंसिएंट भारत, चीन और तिब्बत में यह मेथड हजारों सालों से फेमस है. आज यह साइंस भी मानता है कि साउंड वेव्स हमारे ब्रेन वेव्स पर असर डाल सकती हैं. साइंटिस्ट भी इस बात पर मोहर लगाते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

 

टिबेटियन सिंगिंग बाउल
जब हम 'टिबेटियन सिंगिंग बाउल' या 'ट्यूनिंग फोर्क' जैसे इंस्ट्रूमेंट की साउड सुनते हैं, तो यह हमारे ब्रेन की 'ब्रेनवेव्स' को अल्फा (8–12 हर्ट्ज), थीटा (4–8 हर्ट्ज), और डेल्टा (0.5–4 हर्ट्ज) रेंज में लाने में मदद करता है.

 

साउंड बाउल थेरेपी से स्ट्रेस कम होता है
2016 के एक स्टडी (गोल्डस्बाई, जरनल ऑफ एविडेंस बेस्ड इंटिग्रेटिव मेडिसिन) में पाया गया कि साउंड बाउल थेरेपी के बाद पार्टिसिपेंट में स्ट्रेस और बेचैनी के लेवल में बहुत कमी आई. यह उनकी ब्रेनवेव्स के शांत होने के कारण था.

 

साउंड बाउल थेरेपी कैसे काम करता है?
साउंड बाउल्स की कंपन ब्रेन को अल्फा और थीटा वेव्स (रिलैक्सेशन और मेडिटेशन से जुड़ी तरंगें) की ओर लाने में मदद करती है. इससे कॉर्टिसोल (तनाव हार्मोन) का स्तर कम होता है जिससे स्ट्रेस फ्री होने में मदद मिलती है और रोजाना तौर पर साउंड थेरेपी से नींद की गुणवत्ता बेहतर होती है, खासतौर पर उन लोगों में जो एंजायटी और डिप्रेशन से जूझ रहे होते हैं.

 

बायोलॉजिकल रिदम को बैलेंस करती है
साउंड बाउल्स की रिदमिक वाइब्रेशन शरीर की बायोलॉजिकल रिदम (जैसे दिल की धड़कन, सांसों का चलना) को भी बैलेंस करती है, जिससे हार्ट बीट और ब्रीदिंग रेट बैलेंस बना रहता है. NIH की कई रिसर्च में पाया गया है कि रोजाना साउंड हीलिंग से ब्लड प्रेशर कम होता है जिससे कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों का खतरा घटता है.

 

अंदर की आवाज की सुनने का असरदार तरीका
साउंड हीलिंग कोई जादू नहीं है, और न ही यह सबके लिए एक जैसा काम करती है. लेकिन जब दुनिया की आवाजें बहुत भारी लगने लगें, तब अपने अंदर की आवाज को सुनने के लिए ये एक बेहद कोमल, असरदार तरीका बन सकती है. ये शब्दों से परे, एक कंपन है, जो हमें निराशा से खींच कर आशा और जिंदगी की ओर ले जाती है.
--आईएएनएस

 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है. 

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

sound healing benefitssound healing reduce stress

Trending news

'हमें बैसाखियों की जरूरत नहीं...', ट्रंप की नरमी पर पूर्व राजदूत ने दिखाए तेवर
India US relation
'हमें बैसाखियों की जरूरत नहीं...', ट्रंप की नरमी पर पूर्व राजदूत ने दिखाए तेवर
Aaj Ki Taza Khabar: दरगाह में अशोक चिह्न लगाने के मामले में आतंकियों ने JK वक्फ बोर्ड चीफ अंद्राबी को दी जान से मारने की धमकी
LIVE UPDATE
Aaj Ki Taza Khabar: दरगाह में अशोक चिह्न लगाने के मामले में आतंकियों ने JK वक्फ बोर्ड चीफ अंद्राबी को दी जान से मारने की धमकी
महिला IPS को धमकी देना बना गले की हड्डी, उद्धव ठाकरे गुट अजित पवार पर हो गया हमलावर
Maharashtra politics
महिला IPS को धमकी देना बना गले की हड्डी, उद्धव ठाकरे गुट अजित पवार पर हो गया हमलावर
भारत में बनाए गए चिप से चलने वाले टेलीकॉम सिस्टम को मिली TEC की मंजूरी
India’s chip dream
भारत में बनाए गए चिप से चलने वाले टेलीकॉम सिस्टम को मिली TEC की मंजूरी
इंडिगो फ्लाइट में हड़कंप! 2 घंटे हवा में अटकी रही यात्रियों की सांसें
Mid-air technical snag
इंडिगो फ्लाइट में हड़कंप! 2 घंटे हवा में अटकी रही यात्रियों की सांसें
सस्पेंड नेताओं को पार्टी में वापस लाना चाहते थे मंत्री जी... उन्हीं को कर दिया बाहर
KA Sengottaiyan
सस्पेंड नेताओं को पार्टी में वापस लाना चाहते थे मंत्री जी... उन्हीं को कर दिया बाहर
मैंने भारत-रूस को चीन के हाथों खो दिया...ट्रंप के बयान पर जयशंकर का जवाब
S Jaishankar
मैंने भारत-रूस को चीन के हाथों खो दिया...ट्रंप के बयान पर जयशंकर का जवाब
जब सोने-हीरे से सजी रहती थीं लाल किले की दीवारें, कैसे कोहिनूर समेत सबकुछ चला गया?
Lal Qila
जब सोने-हीरे से सजी रहती थीं लाल किले की दीवारें, कैसे कोहिनूर समेत सबकुछ चला गया?
बीड़ी पर सियासी बवाल… भारत कैसे बन गया दुनिया का दूसरा सबसे उत्पादक?
Bihar election
बीड़ी पर सियासी बवाल… भारत कैसे बन गया दुनिया का दूसरा सबसे उत्पादक?
जब नेहरू के जमाने में हजरतबल से गायब हो गए थे पैगम्बर मोहम्मद साहब के पवित्र बाल
Hazratbal Dargah
जब नेहरू के जमाने में हजरतबल से गायब हो गए थे पैगम्बर मोहम्मद साहब के पवित्र बाल
;