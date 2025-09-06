दवा या योग नहीं! मेंटल हेल्थ के लिए करें 'साउंड हीलिंग', स्ट्रेस जाएगा कोसों दूर

Sound Healing Reduce Stress: 'सब दिन होता न एक समान' अक्सर अपने बड़ों को हमने ये कहते सुना है. सही भी है, जिंदगी के कुछ पल ऐसे आते हैं जब सब कुछ धुंधला लगने लगता है. आसपास लोग होते हैं, लेकिन भीतर सन्नाटा गूंजता है. न कोई शब्द काम आता है, न कोई सलाह. बस मन थक चुका होता है, और ऐसे में ही 'साउंड हीलिंग' एक वरदान बनकर उभरता है.

साउंड हीलिंग क्या है?

साउंड हीलिंग एक एंसिएंट हीलिंग मेथड है, जिसमें खास साउंड और वाइब्रेशन के इस्तेमाल करके मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल बैलेंस पाया जा जा सकता है. एंसिएंट भारत, चीन और तिब्बत में यह मेथड हजारों सालों से फेमस है. आज यह साइंस भी मानता है कि साउंड वेव्स हमारे ब्रेन वेव्स पर असर डाल सकती हैं. साइंटिस्ट भी इस बात पर मोहर लगाते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

टिबेटियन सिंगिंग बाउल

जब हम 'टिबेटियन सिंगिंग बाउल' या 'ट्यूनिंग फोर्क' जैसे इंस्ट्रूमेंट की साउड सुनते हैं, तो यह हमारे ब्रेन की 'ब्रेनवेव्स' को अल्फा (8–12 हर्ट्ज), थीटा (4–8 हर्ट्ज), और डेल्टा (0.5–4 हर्ट्ज) रेंज में लाने में मदद करता है.

साउंड बाउल थेरेपी से स्ट्रेस कम होता है

2016 के एक स्टडी (गोल्डस्बाई, जरनल ऑफ एविडेंस बेस्ड इंटिग्रेटिव मेडिसिन) में पाया गया कि साउंड बाउल थेरेपी के बाद पार्टिसिपेंट में स्ट्रेस और बेचैनी के लेवल में बहुत कमी आई. यह उनकी ब्रेनवेव्स के शांत होने के कारण था.

साउंड बाउल थेरेपी कैसे काम करता है?

साउंड बाउल्स की कंपन ब्रेन को अल्फा और थीटा वेव्स (रिलैक्सेशन और मेडिटेशन से जुड़ी तरंगें) की ओर लाने में मदद करती है. इससे कॉर्टिसोल (तनाव हार्मोन) का स्तर कम होता है जिससे स्ट्रेस फ्री होने में मदद मिलती है और रोजाना तौर पर साउंड थेरेपी से नींद की गुणवत्ता बेहतर होती है, खासतौर पर उन लोगों में जो एंजायटी और डिप्रेशन से जूझ रहे होते हैं.

बायोलॉजिकल रिदम को बैलेंस करती है

साउंड बाउल्स की रिदमिक वाइब्रेशन शरीर की बायोलॉजिकल रिदम (जैसे दिल की धड़कन, सांसों का चलना) को भी बैलेंस करती है, जिससे हार्ट बीट और ब्रीदिंग रेट बैलेंस बना रहता है. NIH की कई रिसर्च में पाया गया है कि रोजाना साउंड हीलिंग से ब्लड प्रेशर कम होता है जिससे कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों का खतरा घटता है.

अंदर की आवाज की सुनने का असरदार तरीका

साउंड हीलिंग कोई जादू नहीं है, और न ही यह सबके लिए एक जैसा काम करती है. लेकिन जब दुनिया की आवाजें बहुत भारी लगने लगें, तब अपने अंदर की आवाज को सुनने के लिए ये एक बेहद कोमल, असरदार तरीका बन सकती है. ये शब्दों से परे, एक कंपन है, जो हमें निराशा से खींच कर आशा और जिंदगी की ओर ले जाती है.

--आईएएनएस

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.