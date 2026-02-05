Advertisement
रोजाना खाएं बस एक मुट्ठी सनफ्लावर सीड्स, छोटी सी आदत दूर कर सकती है बड़ी बीमारियां

Sunflower Seeds Benefits: पोषक तत्वों का पावरहाउस माने जाने वाले सनफ्लावर सीड्स को बस एक मुट्ठी रोजाना डाइट में शामिल करना आपकी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है. ऐसे में इस खबर में हम आपको इसके फायदे बताएंगे..

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Feb 05, 2026, 06:51 PM IST
Sunflower Seeds Benefits: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम खुद की सेहत का ख्याल नहीं रख पाते हैं. अक्सर हम छोटी-छोटी लेकिन हेल्थ के लिए जरूरी चीजों को इग्नोर कर देते हैं. इसका नतीजा हमारी सेहत पर पड़ता है. ऐसे में अपनी डाइट में सनफ्लावर सीड्स यानी सूरजमुखी के बीज शामिल करना आपके लिए फायदेमंद हो सका है, इसे पोषक तत्वों का पावरहाउस माना जाता है. ये छोटे बीज दिखने में नॉर्मल लगते हैं, लेकिन इनके फायदे बड़े कमाल के होते हैं. ऐसे में अगर आप रोज केवल एक मुट्ठी सनफ्लावर सीड्स खा लें, तो बॉडी को कई तरह के फायदे मिल सकते हैं. इस खबर में हम आपको इसके फायदे बताएंगे.. 

 

हार्ट को रखें मजबूत
सनफ्लावर सीड्स में हेल्दी फैट्स खासकर गुड फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, जो हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है. ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करते हैं और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाते हैं. इसके साथ-साथ इनमें मैग्नीशियम पाया जाता है, जो बॉडी को एनर्जी देता है और थकान कम करता है. ऐसे में जिन लोगों को जल्दी थकान या कमजोरी महसूस होती है, तो उनके लिए ये बीज बेहद फायदेमंद है. 

इम्यूनिटी बूस्टर
सनफ्लावर सीड्स विटामिन E का बेहतरीन स्रोत हैं. ये विटामिन बॉडी की इम्यूनिटी बूस्ट करता है और फ्री रेडिकल्स से लड़ने में मदद करता है. ऐसे में रोजाना इन बीजों का सेवन करने से सर्दी-खांसी जैसी छोटी बीमारियों से बचाव होत है. साथ ही इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स बॉडी को अंदर से साफ रखने का काम करते हैं, जिससे आप खुद को ज्यादा एक्टिव और फ्रेश महसूस करते हैं.

 

स्किन, बाल और पाचन के लिए फायदेमंद
अगर आप चमकदार स्किन और मजबूत बाल चाहते हैं, तो सनफ्लावर सीड्स को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें. इनमें विटामिन E और जिंक पाया जाता है, जो स्किन को ग्लोइंग बनाते हैं और बालों को टूटने से बचाते हैं. इसके अलावा, इनमें फाइबर भी होता है, जो डाइजेशन को बेहतर बनाता है. इससे कब्ज, गैस और पेट की भारीपन जैसी समस्याओं से राहत मिल सकता है. 

 

कैसे खाएं?
आप सनफ्लावर सीड्स को सुबह नाश्ते में, सलाद में मिलाकर या हल्का सा भूनकर स्नैक की तरह खा सकते हैं. ऐसे में रोजाना एक मुट्ठी खाना फायदेमंद है.

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

