स्किन के लिए क्यों जरूरी है सनस्क्रीन, जानें नहीं लगाने से चेहरे पर क्या होता है असर?

Sunscreen Benefits on Skin: हम कई बार धूप में निकलते हैं और सनस्क्रीन लगाना भूल जाते हैं, या कुछ लोग तो सनस्क्रीन का इस्तेमाल करते ही नहीं है. लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी स्किन के लिए सनस्क्रीन कितना जरूरी है? सनस्क्रीन न सिर्फ आपकी स्किन को सूरज की हार्मफुल UV रेज से बचाती है, बल्कि टैनिंग और एनजिंग प्रोसेस भी आपकी स्किन की रक्षा करती है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं, तो स्किन पर इसका क्या असर पड़ता है?

एजिंग

सूरज की हार्मफुल UV-A रेज स्किन को नुकसान पहुंचाने के साथ-साथ स्किन की डीप लेयर तक पहुंचकर कोलेजन को नुकसान पहुंचा सकती है. इससे स्किन में जल्दी एजिंग शुरू हो जाती है और झुर्रियां, फाइन लाइन्स और ढीलापन दिखने लगता है. ऐसे में रोजाना सनस्क्रीन लगाने से आपकी स्किन तेजी से एजिंग प्रोसेस स्लो होता है और आप समय से पहले बूढ़े नहीं दिखते.

टैनिंग और पिग्मेंटेशन

सूरज की UV-A रेज स्किन की ऊपती परत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, जिससे यह स्किन टैनिंग और पिग्मेंटेशन का कारण बन जाती है. इससे स्किन का रंग खराब हो जाता है और चेहरे पर दाग-धब्बे आने लगते हैं. अगर आप लगातार धूप में बिना सनस्क्रीन के जाते हैं, तो चेहरे की ग्लो खत्म हो जाती है.

ड्राई और सेंसिटिव स्किन

बिना सनस्क्रीन के धूप में लगातार रहने से स्किन की नमी छिन जाती है. इससे स्किन ड्राई, बेजन और सेंसिटिव हो सकती है. ऐसे में जब आप सनस्क्रीन लगाते हैं, तो यह स्किन की नमी को लॉक करता है, जिससे स्किन हाइड्रेटेड रहती है. सनस्क्रीन नहीं लगाने से जलन, खुजली और रेडनेस जैसी समस्या हो सकती है.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.