Hindi Newsलाइफस्टाइलइम्युनिटी बढ़ाने के साथ बॉडी को रखता है गर्म, जानें बदलते मौसम में सूर्यभेदन प्राणायाम करने के फायदे

इम्युनिटी बढ़ाने के साथ बॉडी को रखता है गर्म, जानें बदलते मौसम में 'सूर्यभेदन प्राणायाम' करने के फायदे

Surya Bhedana Pranayama Benefits: योग में प्राणायाम का एक अहम हिस्सा है. यह जीवन शक्ति और नाड़ी तंत्र को बैलेंस करता है. ऐसे में 'सूर्यभेदन प्राणायाम' शरीर में ऊर्जा संचार करने में मददगार है. इस खबर में हम आपको इसके फायदे बताएंगे.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Jan 06, 2026, 02:54 PM IST
इम्युनिटी बढ़ाने के साथ बॉडी को रखता है गर्म, जानें बदलते मौसम में 'सूर्यभेदन प्राणायाम' करने के फायदे

Surya Bhedana Pranayama Benefits: योग में प्राणायाम को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है. जीवन शक्ति को कंट्रोल और विस्तार करने के लिए इसे जरूरी साधन माना गया है. प्राणायाम श्वास को कंट्रोल करने के साथ-साथ नाड़ी तंत्र को बैलेंस करने में भी मदद करता है. इसी कड़ी में सूर्यभेदन प्राणायाम मदद करता है, जो बॉडी के अंदरूनी ताप को तेजी से बढ़ाता है. 

 

सूर्यभेदन का मतलब
सूर्यभेदन का मतलब 'सूर्य' यानी सूर्य (गर्मी और ऊर्जा का प्रतीक) तथा 'भेदन' का अर्थ भेदना या जागृत करने से है. यह प्राणायाम दाहिनी नासिका (पिंगला नाड़ी या सूर्य नाड़ी) के जरिए से श्वास लेकर शरीर में सूर्य तत्व की तरह गर्मी, ऊर्जा और जीवन शक्ति को बढ़ाता है. हठयोग प्रदीपिका और अन्य प्राचीन ग्रंथों में इसे आठ प्रमुख कुम्भकों में से एक माना गया है.

क्या कहता है आयुष मंत्रालय?
आयुष मंत्रालय के अनुसार, सूर्यभेदन प्राणायाम शरीर को गर्म रखने, प्रतिरक्षा (इम्यूनिटी) मजबूत करने और ठंड से होने वाली जकड़न दूर करने वाला एक असरदार प्राणायाम है, जिसमें दाहिनी नासिका से सांस लेकर बाईं नासिका से छोड़ी जाती है. खासकर सर्दियों में इसे करने की विशेष सलाह दी जाती है. लेकिन उच्च रक्तचाप और हृदय रोगियों को इससे बचना चाहिए.

 

कैसे करते हैं सूर्यभेदन प्राणायाम?
सूर्यभेदन प्राणायाम को काफी आसान तरीके से किया जा सकता है. इसको करने के लिए सबसे पहले सुखासन, पद्मासन, या किसी आरामदायक मुद्रा में बैठ जाएं. अब बाईं नासिका को अंगूठे से बंद करते हुए दाहिनी नासिका से धीरे-धीरे गहरी सांस लें. सांस भरने के बाद दोनों नासिकाएं बंद कर कुछ सेकंड तक रोके रखें. इसके बाद बाईं नासिका से धीरे-धीरे सांस छोड़ें. यह एक चक्र है. रोजाना 10-15 चक्र सुबह के समय खाली पेट करना चाहिए.

 

सूर्यभेदन प्राणायाम के फायदे
एक्सपर्ट का मानना है कि इस प्राणायाम के रोजाना अभ्यास करने से सर्दी-जुकाम, नाक बंद होना जैसी शारीरिक स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से निजात मिलने में काफी हद तक आराम मिलता है.

 

क्या कहता है आयुर्वेद?
वहीं, आयुर्वेद का मानना है कि यह आसन शरीर में सूर्य नाड़ी (पिंगला नाड़ी) को एक्टिव करती है, आंतरिक ऊष्मा (अग्नि) उत्पन्न करता है. साथ ही, पाचन सुधारता है, प्रतिरक्षा को बढ़ाता है और मानसिक एकाग्रता व जीवन शक्ति (प्राण) को जगाता है, खासकर कफ दोष (सर्दी-खांसी) में लाभदायक है. यह प्राणायाम फेफड़ों की क्षमता बढ़ाता है और शरीर को ऊर्जावान व चुस्त बनाता है.
--आईएएनएस

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

