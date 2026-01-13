Advertisement
trendingNow13073547
Hindi Newsलाइफस्टाइलसर्दियों में आपकी इस आदत से दूर हो सकती है ये बीमारियां, जानें उषापान के फायदे!

सर्दियों में आपकी इस आदत से दूर हो सकती है ये बीमारियां, जानें उषापान के फायदे!

Drink Water Early In The Morning: आयुर्वेद के अनुसार सुबह-सुबह उठकर खाली पेट गुनगुना पानी पीना फायदेमंद माना जाता है. आयुर्वेद के अनुसार सुबह-सुबह गुनगुना पानी पीने को उषापान कहते हैं. आइए जानते हैं इसके फायदे. 

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Jan 13, 2026, 10:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सर्दियों में आपकी इस आदत से दूर हो सकती है ये बीमारियां, जानें उषापान के फायदे!

सेहतमंद रहने के लिए बड़े-बड़े बदलावों की जरूरत नहीं, बस छोटी सी आदत काफी है. आयुर्वेद भी ऐसे ही एक छोटे लेकिन बेहद फायदेमंद उपाय की सलाह देता है, जिसे उषापान कहते हैं. सुबह उठकर सबसे पहले खाली पेट गुनगुना पानी पीना. यह आसान तरीका पूरे शरीर के लिए फायदेमंद है. भारत सरकार का आयुष मंत्रालय उषापान को दिनचर्या में शामिल करने की सलाह के साथ ही इससे मिलने वाले फायदों को गिनाता है. इससे पेट साफ रहता है, पाचन तंत्र मजबूत होता है, शरीर से गंदगी निकलती है और मन तरोताजा महसूस करता है. अगर संभव हो तो रातभर तांबे के लोटे या मिट्टी के घड़े में पानी रखकर पिएं. एक गिलास पानी से शुरू करें अपना दिन और देखें, कैसे छोटा सा बदलाव आपकी पूरी सेहत बदल देता है.

खाली पेट गुनगुना पानी पीना
उषापान आयुर्वेद की पुरानी परंपरा है, जिसमें सुबह उठते ही खाली पेट गुनगुना पानी पीना शामिल है. यह छोटा-सा कदम पाचन तंत्र को मजबूत करता है, शरीर से गंदगी निकालता है और पूरे दिन स्वस्थ महसूस कराता है. उषापान का मतलब है सुबह-सुबह पानी पीना. यह रोजमर्रा की बहुत आसान आदत है, जिसे कोई भी अपना सकता है.
आयुर्वेद के अनुसार, जागने के बाद सबसे पहले हाथ-पैर अच्छे से धो लें. फिर एक गिलास गुनगुना या सामान्य तापमान का पानी पिएं. सबसे अच्छा तो यह है कि पानी को रातभर तांबे के लोटे या मिट्टी के घड़े में रखा जाए. तांबे का पानी शरीर के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि यह बैक्टीरिया से बचाव करता है और शरीर में जरूरी खनिज देता है.

कब्ज, गैस, अपच जैसी आम समस्याएं दूर होती है 
यह प्रैक्टिस कई तरह से सेहत सुधारती है. सबसे पहले यह पाचन शक्ति को बढ़ाती है. सुबह खाली पेट पानी पीने से आंतों को उत्तेजना मिलती है, जिससे मल और पेशाब आसानी से निकल जाता है. इससे कब्ज, गैस, अपच जैसी आम समस्याएं दूर रहती हैं. साथ ही शरीर डिटॉक्स होता है, यानी रातभर जमा टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं. इससे त्वचा साफ रहती है, शरीर हल्का महसूस होता है और ऊर्जा बनी रहती है.

Add Zee News as a Preferred Source

इम्यूनिटी होती है मजबूत 
उषापान पाचन तंत्र से जुड़ी कई बीमारियों को रोकने में मदद कर मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, जिससे वजन नियंत्रित रखने में भी सहायता मिलती है. नियमित रूप से यह आदत अपनाने से इम्यूनिटी भी मजबूत होती है और व्यक्ति बीमारियों से दूर रहता है.

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

lifestyleTips and Tricks

Trending news

इंडियन या US फाउंडर्स में कौन है सबसे ज्यादा खड़ूस? इस शख्स ने किया खुलासा
Viral News
इंडियन या US फाउंडर्स में कौन है सबसे ज्यादा खड़ूस? इस शख्स ने किया खुलासा
पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भगवंत मान सरकार लायी व्यापक बदलाव, जनहित में अहम फैसला
Punjab
पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भगवंत मान सरकार लायी व्यापक बदलाव, जनहित में अहम फैसला
भाजपा सांसद का ममता बनर्जी पर निशाना, बंगाल में डेमोग्राफी बदलने का लगाया आरोप
West Bengal
भाजपा सांसद का ममता बनर्जी पर निशाना, बंगाल में डेमोग्राफी बदलने का लगाया आरोप
Jammu Kashmir: राजौरी सेक्टर में नजर आए ड्रोन; भारतीय सेना ने फायरिंग से दिया जवाब
Jammu Kashmir
Jammu Kashmir: राजौरी सेक्टर में नजर आए ड्रोन; भारतीय सेना ने फायरिंग से दिया जवाब
बांग्लादेश चुनाव में नहीं गली पाकिस्तान-चीन का दाल, जमात के साथ मिलकर चली शातिर चाल
Bangladesh General Election
बांग्लादेश चुनाव में नहीं गली पाकिस्तान-चीन का दाल, जमात के साथ मिलकर चली शातिर चाल
नेतृत्व बदलने की अटकलों से बीच 20 सेकंड राहुल से चली डीके शिवकुमार की गुफ्तगू
Karnataka politics
नेतृत्व बदलने की अटकलों से बीच 20 सेकंड राहुल से चली डीके शिवकुमार की गुफ्तगू
रंग-रूप पर ताने, क्लास में बेइज्जती...डेंटल कॉलेज में छात्रा की आत्महत्या से सनसनी
Student Harassment
रंग-रूप पर ताने, क्लास में बेइज्जती...डेंटल कॉलेज में छात्रा की आत्महत्या से सनसनी
3.25 लाख करोड़ में 114 राफेल! क्या भारत-फ्रांस की सबसे बड़ी डिफेंस डील पर लगेगी मुहर
Rafale jets
3.25 लाख करोड़ में 114 राफेल! क्या भारत-फ्रांस की सबसे बड़ी डिफेंस डील पर लगेगी मुहर
ऑर्डर डिलीवरी के लिए दांव पर न लगानी पड़ेगी जान, फैसले से गिग वर्कर्स में दौड़ी खुशी
10 minute delivery
ऑर्डर डिलीवरी के लिए दांव पर न लगानी पड़ेगी जान, फैसले से गिग वर्कर्स में दौड़ी खुशी
'चुनाव आयोग कर रहा BJP के AI टूल्स का इस्तेमाल', SIR पर भड़कीं ममता
Bengal politics
'चुनाव आयोग कर रहा BJP के AI टूल्स का इस्तेमाल', SIR पर भड़कीं ममता