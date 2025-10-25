Advertisement
सर्दियों में नारियल तेल लगाना सही है या नहीं? आयुर्वेद से जानें हाथ-पैरों पर लगाने के फायदे

Coconut Oil for Skin: सर्दियों में अक्सर हाथ-पैर फटने लगते हैं. ऐसे में ठंड के मौसम में ड्राइनेस से छुटकारा पाने के लिए नारियल तेल का इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन क्या आपको बता हैं कि नारियल तेल आपकी स्किन पर कैसा असर डालता है?

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Oct 25, 2025, 01:55 AM IST
सर्दियों में नारियल तेल लगाना सही है या नहीं? आयुर्वेद से जानें हाथ-पैरों पर लगाने के फायदे

Coconut Oil for Winter: सर्दियों के मौसम में ड्राइनेस की समस्या बढ़ जाती है, इसका कारण ठंडी हवा और कम नमी हो सकती है. इस वक्त खासतौर पर हाथ और पैर की स्किन सबसे ज्यादा प्रभावित होती है. ऐसे में अक्सर लोग हाथ और पैरों पर नारियल तेल लगाते हैं. लेकिन कभी आपने सोचा है कि सर्दियों में नारियल तेल लगाना सही भी है या नहीं? आपको बता दें, आयुर्वेद के अनुसार सही तरीके से नारियल तेल का इस्तेमाल सर्दियों में स्किन के लिए बेहद फायदेमंद होता है. ऐसे में इस खबर में हम आपको इसके फायदों और सावधानियों के बारे में बताएंगे. 

 

स्किन को नमी देता है
नारियल तेल स्किन को गहराई से नमी देता है, ये तेल 'शीत प्रकृति' वाला होता है, इससे बॉडी को ठंडक मिलती है. सर्दी के मौसम में जब आप ड्राई और फटी स्किन पर नारियल तेल लगाते हैं, तो यह आपकी स्किन को गहराई तक जाकर मॉइस्चराइज करता है. ये स्किन नेचुरल तरीके से नमी को बनाए रखता है. इसके साथ-साथ फटी एड़ियों, खुरदुरे हाथों को भी मुलायम बनाने में आपकी मदद करता है. ऐसे में रात को सोने से पहले हल्कागुनगुना नारियल तेल लगाकर हल्की मालिश करें, इससे स्किन सुबह तक मुलायम हो जाएगी. 

झुर्रियों और डलनेस से बचाता है
सर्दियों की ठंडी हवा स्किन की चमक को कम कर देती है. नारियल तेल में एंटीऑक्सीडेंट तत्व जैसे विटामिन E पाए जाते हैं, जो स्किन को झुर्रियों और डलनेस से बचाने में मदद करता है. नियमित तौर पर मालिश करने से स्किन में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है. ऐसा करने से चेहरा और हाथ-पैरों की स्किन पर ग्लो आता है. 

 

फटी एड़ियों और हाथों की दरारें
ठंड में अक्सर एड़ियां फट जाती हैं और ड्र्र्र्राइनेस के कारण हाथों में दरारें पड़ने लगती हैं. ऐसे में नारियल तेल इस दौरान आपकी मदद कर सकता है. नारियल तेल एंटीसेप्टिक और एंटीफंगल गुणों से भरपूर होता है. ऐसे में हाथ और पैरों को गुनगुने पानी से धोकर सुखाएं, फिर नारियल तेल लगाकर मोजे पहन लें. इससे फटी एड़ियों और दरारों से आपको छुटकारा मिल जाएगा. 

 

Disclaimer
प्रिय पाठक हमारी खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. ये खबर सोशल मीडिया पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर बनाई गई है. जी मीडिया इस खबर की पुष्टि नहीं करता है.

Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

coconut oil for skinHow to use coconut oil for skin

