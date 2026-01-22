Advertisement
Hindi Newsलाइफस्टाइलमसूड़ों में सूजन, दर्द या सांसों की बदबू? हर समस्या का काल है वज्रदंती का ये फल

मसूड़ों में सूजन, दर्द या सांसों की बदबू? हर समस्या का काल है 'वज्रदंती' का ये फल

Vajradanti Benefits: मसूड़ों और दांतों के लिए वज्रदंती किसी वरदान से कम नहीं है. सदियों से इसका इस्तेमाल दांती की मजबूती के लिए किया जाता रहा है. इस खबर में हम आपको इसके फायदे बताएंगे..

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Jan 22, 2026, 02:17 AM IST
मसूड़ों में सूजन, दर्द या सांसों की बदबू? हर समस्या का काल है 'वज्रदंती' का ये फल

Vajradanti Benefits: वज्रदंती बेहद असरदार औषधीय फूल है, जिसे आयुर्वेद में दांतों और मसूड़ों का सबसे भरोसेमंद साथी माना गया है. दिखने में ये छोटा है, लेकिन इसके आयुर्वेदिक गुण दांतों और मसूड़ों के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. गांव-देहात से लेकर आयुर्वेदिक दवाओं तक, इसका इस्तेमाल सालों से होता आया है. 

 

दान के लिए फायदेमंद
अगर आपको मसूड़ों की सूजन, दांतों में दर्द, खून आना या मुंह से बदबू जैसी समस्याएं परेशान कर रही हैं तो यह फूल आपकी बड़ी मदद कर सकता है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह बिना किसी साइड इफेक्ट के धीरे-धीरे समस्या की जड़ पर काम करता है.

वज्रदंती के गुण
वज्रदंती में एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो मसूड़ों में मौजूद बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करते हैं. अक्सर मसूड़ों की सूजन और दर्द की वजह गंदगी और कीटाणु होते हैं, जो दांतों के बीच जमा हो जाते हैं. वज्रदंती इन कीटाणुओं को साफ करने का काम करता है और मसूड़ों को मजबूत बनाता है. यही वजह है कि कई आयुर्वेदिक टूथपेस्ट और दंत मंजन में वज्रदंती का इस्तेमाल किया जाता है.

 

ओरल हेल्थ के लिए असरदार
मुंह से बदबू आना ओरल हेल्थ की एक आम समस्या है, जो कई बार शर्मिंदगी का कारण भी बन जाती है. वज्रदंती इस परेशानी में भी काफी कारगर है. यह मुंह में मौजूद बैक्टीरिया को खत्म करता है और सांसों को ताजगी देता है. अगर रोज सुबह वज्रदंती युक्त दंत मंजन या टूथपेस्ट से दांत साफ किए जाएं तो बदबू की समस्या काफी हद तक कम हो जाती है. पुराने समय में लोग वज्रदंती के पत्तों या फूल को सुखाकर उसका चूर्ण बनाते थे और उसी से दांत साफ करते थे.

 

वज्रदंती से मिलेगी राहत
दांतों के दर्द में भी वज्रदंती राहत पहुंचाता है. अगर दांतों में हल्का-फुल्का दर्द या झनझनाहट रहती है, तो वज्रदंती सूजन को कम करके आराम देता है. इसके नियमित इस्तेमाल से दांतों की पकड़ मजबूत होती है और मसूड़ों से खून आना भी धीरे-धीरे बंद हो जाता है. यही कारण है कि बुजुर्ग लोग आज भी वज्रदंती को दांतों की समस्याओं के लिए भरोसेमंद उपाय मानते हैं.
--आईएएनएस

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

Reetika Singh

oral healthVajradanti Benefits

