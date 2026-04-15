चेहरे के दाग-धब्बे से हैं परेशान, चेहरे पर लगा लें दही और बेसन

दाग-धब्बों की वजह से चेहरे की खूबसूरती कम हो जाती है. चेहरे पर एक बाद दाग हो जाते हैं तो वह आसानी से जाने का नाम नहीं लेते हैं. अगर आप भी चेहरे के दाग-धब्बों को लेकर परेशान हैं तो आप दही और बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं. ग्लोइंग स्किन के लिए दही और बेसन किसी वरदान से कम नहीं है. चलिए जानते हैं दही और बेसन का फेस मास्क कैसे बनाएं.

कैसे बनाएं फेस पैक

सबसे पहले 1 कटोरी में 2 चम्मच बेसन निकाल लें. इसके बाद इसमें 1 चम्मच दही मिला लें. दही और बेसन को अच्छे से मिक्स कर लें. अगर पेस्ट गाढ़ा लग रहा है तो तो इसमें एक चम्मच दही फिर से मिला लें. इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करके स्मूद पेस्ट बना लें. ग्लोइंग स्किन के लिए आप इस पेस्ट को हफ्ते में 1 से 2 बार लगाएं.

फेस मास्क यूज करने का तरीका

आप इस पेस्ट को अपने चेहरे पर या फिर गर्दन पर लगा सकते हैं. इसके बाद इस पेस्ट को 20 मिनट तक चेहरे पर लगा रहने दें. जब फेस मास्क हल्का सूखने लग जाए, तब फेस वॉश की मदद से अपना चेहरा धो लें. चेहरा साफ करने लिए गुनगुने पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं.

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स्किन के लिए फायदेमंद

बेसन और दही का मास्क स्किन पर लगाने से चमक आती है. दही और बेसन त्वचा के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. बेसन और दही का फेस मास्क लगाने से चेहरे के दाग-धब्बे काफी कम हो जाते हैं. अगर आप नेचुरली ग्लोइंग स्किन चाहते हैं तो अपने स्किन केयर रूटीन में बेसन और दही फेस मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.