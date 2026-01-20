Advertisement
trendingNow13080618
Hindi Newsलाइफस्टाइलसुबह के नाश्ते से बनती है पूरे दिन की एनर्जी, इन चीजों से दें शरीर को भरपूर ताकत

सुबह के नाश्ते से बनती है पूरे दिन की एनर्जी, इन चीजों से दें शरीर को भरपूर ताकत

आज के समय में अधिकतर लोग सुबह का नाश्ता छोड़ देते हैं, लेकिन आयुर्वेद और विज्ञान दोनों ही मानते हैं कि सुबह का नाश्ता हमारे लिए बेहद जरूरी होता है. हेल्दी रहने के लिए ब्रेकफास्ट बेहद जरूरी है. 

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Jan 20, 2026, 04:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सुबह के नाश्ते से बनती है पूरे दिन की एनर्जी, इन चीजों से दें शरीर को भरपूर ताकत

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अक्सर सुबह के नाश्ते को छोड़ देते हैं, लेकिन आयुर्वेद और विज्ञान दोनों ही मानते हैं कि सुबह का नाश्ता हमारे पूरे दिन की सेहत तय करता है. रात की 8 से 10 घंटे की नींद के बाद हमारा शरीर लंबे फास्ट से बाहर आता है. इस दौरान शरीर की ऊर्जा लगभग खत्म हो चुकी होती है और दिमाग को भी सही तरीके से काम करने के लिए पोषण की जरूरत होती है. अगर इस समय सही और पौष्टिक नाश्ता न मिले, तो दिनभर थकान, चिड़चिड़ापन, ध्यान की कमी और बार-बार भूख लगने जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं.

उठने के डेढ घंटे के अंदर के नाश्ता 
आयुर्वेद के अनुसार, सुबह का समय शरीर में अग्नि यानी पाचन शक्ति को धीरे-धीरे जगाने का होता है. ऐसे में भारी या बहुत तला-भुना खाना नुकसान पहुंचा सकता है, जबकि पोषक तत्वों से भरपूर और आसानी से पचने वाला नाश्ता शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है. विज्ञान कहता है कि सुबह उठने के एक से डेढ़ घंटे के भीतर संतुलित नाश्ता करने से ब्लड शुगर लेवल स्थिर रहता है और मेटाबॉलिज्म एक्टिव होता है. ऐसे में कुछ खास फूड्स हैं, जो कम मात्रा में भी शरीर को भरपूर ताकत दे सकते हैं.

कद्दू के बीज का सेवन 
सुबह के नाश्ते में कद्दू के बीज और चिया सीड्स जैसे बीजों का सेवन शरीर के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. कद्दू के बीज में प्रोटीन, जिंक, मैग्नीशियम और आयरन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. आयुर्वेद के अनुसार, ये बीज शरीर की कमजोरी दूर करने में मदद करते हैं और नसों को मजबूत बनाते हैं. विज्ञान के मुताबिक, कद्दू के बीज दिल की सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं और इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं. वहीं चिया सीड्स फाइबर और ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं. ये पेट में जाकर पानी सोख लेते हैं, जिससे पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस करता है और बार-बार भूख नहीं लगती. यही कारण है कि यह वजन कंट्रोल करने में भी मददगार माने जाते हैं. चिया सीड्स आंतों की सफाई करते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

बेसन का चीला 
अगर आप ठोस नाश्ता पसंद करते हैं, तो बेसन यानी चने के आटे से बना नाश्ता एक बेहतरीन विकल्प है. आयुर्वेद में चना बलवर्धक माना गया है, यानी यह शरीर को ताकत देने वाला होता है. बेसन में मौजूद प्रोटीन मांसपेशियों को ऊर्जा देता है, जबकि फाइबर पाचन को दुरुस्त रखता है. सुबह बेसन से बना चीला खाने से शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा मिलती है और भूख कंट्रोल में रहती है. विज्ञान के अनुसार, बेसन धीरे-धीरे पचता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल संतुलित रहता है और डायबिटीज का खतरा भी कम होता है. सब्जियों के साथ बनाया गया बेसन चीला शरीर को विटामिन और मिनरल्स भी देता है.

ग्रीक योगर्ट 
वहीं ग्रीक योगर्ट सुबह के नाश्ते को और भी खास बना देता है. ग्रीक योगर्ट सामान्य दही की तुलना में ज्यादा गाढ़ा और प्रोटीन से भरपूर होता है. आयुर्वेद में दही को पाचन के लिए उपयोगी माना गया है, बशर्ते इसे सही समय और सही तरीके से खाया जाए. ग्रीक योगर्ट में मौजूद प्रोबायोटिक्स पेट के अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं, जिससे पाचन तंत्र मजबूत होता है.

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

foodlifestyle

Trending news

चुनाव में BJP को हराने का फॉर्मूला सुझा रहे थे मुस्लिम लीडर, फिर कांग्रेस को धो डाला
Assam
चुनाव में BJP को हराने का फॉर्मूला सुझा रहे थे मुस्लिम लीडर, फिर कांग्रेस को धो डाला
BMC मेयर चुनाव में BJP का समर्थन करेगी AIMIM? जानें क्या बोले ओवैसी, दिया ये संकेत
Asaduddin Owaisi
BMC मेयर चुनाव में BJP का समर्थन करेगी AIMIM? जानें क्या बोले ओवैसी, दिया ये संकेत
जब गुजरात में मोदी को रात में रुकने से कर दिया गया मना! धंधुका का वो रोमांचक किस्सा
Dhandhuka
जब गुजरात में मोदी को रात में रुकने से कर दिया गया मना! धंधुका का वो रोमांचक किस्सा
आतंकियों की साजिश नाकाम, श्रीनगर हाईवे से IED बरामद; सुरक्षाबलों ने किया डिफ्यूज
Jammu and Kashmir
आतंकियों की साजिश नाकाम, श्रीनगर हाईवे से IED बरामद; सुरक्षाबलों ने किया डिफ्यूज
फर्जी बिल बना 658 करोड़ ठगने के आरोपियों पर ED का एक्शन, 3 राज्यों में छापेमारी
ED raids
फर्जी बिल बना 658 करोड़ ठगने के आरोपियों पर ED का एक्शन, 3 राज्यों में छापेमारी
भोजशाला- बसंत पंचमी पर जुमे की नमाज पर रोक की मांग, SC गुरुवार को करेगा सुनवाई
Bhojshala hindu
भोजशाला- बसंत पंचमी पर जुमे की नमाज पर रोक की मांग, SC गुरुवार को करेगा सुनवाई
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को दी गई जेड कैटिगरी की सिक्योरिटी
Nitin Nabin Z security
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को दी गई जेड कैटिगरी की सिक्योरिटी
'मेमोरी लॉस' से जूझ रहे राहुल... भाजपा ने कांग्रेस पर साधा निशाना
BJP
'मेमोरी लॉस' से जूझ रहे राहुल... भाजपा ने कांग्रेस पर साधा निशाना
BJP के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को कितना मिलेगा वेतन? क्या-क्या मिलेगी सुविधा
BJP President Nitin Nabin
BJP के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को कितना मिलेगा वेतन? क्या-क्या मिलेगी सुविधा
अश्लीलता की दो तस्वीरें! बस में उसने टच किया तो महिला ने विरोध क्यों नहीं किया?
Kerala News
अश्लीलता की दो तस्वीरें! बस में उसने टच किया तो महिला ने विरोध क्यों नहीं किया?