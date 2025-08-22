नाश्ते में अनहेल्दी फूड खाने के बजाए, घर पर बनाएं बेसन का चीला, मिनटों में ऐसे होगा तैयार
नाश्ते में अनहेल्दी फूड खाने के बजाए, घर पर बनाएं बेसन का चीला, मिनटों में ऐसे होगा तैयार

सुबह का नाश्ता अगर हल्का, टेस्टी और हेल्दी चाहिए तो बेसन का चीला सबसे बेहतर ऑप्शन है. ये बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आता है और मिनटों में तैयार भी हो जाता है.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Aug 22, 2025, 06:12 AM IST
नाश्ते में अनहेल्दी फूड खाने के बजाए, घर पर बनाएं बेसन का चीला, मिनटों में ऐसे होगा तैयार

Besan Ka Cheela Recipe: सुबह का नाश्ता हमारे पूरे दिन की एनर्जी और हेल्थ पर असर डालता है. लेकिन अक्सर जल्दीबाजी या टेस्टी खाने के चक्कर में लोग ऑयली पराठे, पकोड़े या बाहर का जंक फूड खा लेते हैं. ऐसे में हेल्दी और टेस्टी ऑप्शन है बेसन का चीला. इसे बनाना आसान है, कम वक्त लगता है और ये न्यूट्रीशन से भरपूर होता है.

बेसन के चीले के फायदे

1. प्रोटीन से भरपूर: बेसन में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, जो बॉडी को एनर्जी देता है.

2. लो कैलोरी: ऑयली नाश्ते की तुलना में यह हल्का और पचने में आसान है.

3. वेट कंट्रोल: सुबह-सुबह इसे खाने से पेट लंबे वक्त तक भरा रहता है, जिससे बार-बार खाने की आदत कम होती है.

4. फाइबर से भरपूर: इसमें सब्जियां डालने से फाइबर की मात्रा और बढ़ जाती है, जो पाचन के लिए फायदेमंद है.
 

बनाने की सामग्री

-बेसन: 1 कप

-प्याज: 1 बारीक कटा हुआ

-टमाटर: 1 बारीक कटा हुआ

-हरी मिर्च: 1 (बारीक कटी हुई)

-हरा धनिया: 2 चम्मच (कटा हुआ)

-हल्दी: आधा चम्मच

-लाल मिर्च पाउडर: स्वादानुसार

-नमक: स्वादानुसार

-पानी: जरूरत के अनुसार

-तेल: सेंकने के लिए

बनाने का तरीका

-एक बाउल में बेसन लें और उसमें पानी डालकर गाढ़ा घोल तैयार करें. ध्यान रहे कि घोल में गुठलियां न रहें.

-अब इसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और सभी मसाले डालकर अच्छे से मिला लें.

-तवा गर्म करें और हल्का तेल लगाएं.

-अब एक करछी घोल डालकर गोल आकार में फैला दें.

-दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेकें.

-तैयार चीले को हरी चटनी या टोमैटो सॉस के साथ परोसें.

ये टिप्स करें फॉलो

-चाहें तो इसमें पालक, गाजर या शिमला मिर्च डालकर इसे और हेल्दी बना सकते हैं.

-डायटिंग करने वाले लोग बिना तेल या कम तेल में नॉन-स्टिक तवे पर इसे आसानी से बना सकते हैं.

