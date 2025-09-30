आज के समय में सिर्फ योग कर सकता है मदद, रोज ये 3 योगासन करने से होता है फायदा

Best Yoga for Beginners: आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हर किसी के पास समय की भारी कमी होती है. ऐसे में जरूरी है कि हम अपनी डेली रूटीन में कुछ ऐसा शामिल करें जो न सिर्फ शरीर को राहत दे, बल्कि मन को भी शांति प्रदान करें. सुबह से लेकर रात तक कंप्यूटर और मोबाइल स्क्रीन के आगे लगातार बैठे रहना, फिजिकल एक्टिविटी की कमी और मेंटल स्ट्रेस, ये सभी बातें धीरे-धीरे हमारे शरीर को जकड़ने लगती हैं. थकान, अकड़न, पीठ और गर्दन में खिंचाव जैसे लक्षण अब आम होते जा रहे हैं.

योग के फायदे

आयुष मंत्रालय के अनुसार, योग एक ऐसा ऑप्शन है जो न केवल शरीर को फिट रखता है, बल्कि उसे अंदर से मजबूत और लचीला भी बनाता है. योग के कुछ खास आसन शरीर की मसल्स को खींचते हैं. स्ट्रेस को दूर करते हैं और रिलैक्स होने में मदद करते हैं. रोजाना सिर्फ 10 से 15 मिनट का योग प्रैक्टिस भी शरीर को स्फूर्ति देता है.

ताड़ासन

ताड़ासन में पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींचना होता है, जिससे रीढ़ की हड्डी से लेकर एड़ियों तक हर मसल में खिंचाव आता है, जिससे शरीर का पॉश्चर सुधरता है. इसके रोजाना प्रैक्टिस से शरीर की लंबाई में भी सुधार हो सकता है, साथ ही संतुलन और स्थिरता भी बेहतर होती है. यह आसन मसल्स को एक्टिव करता है और शरीर को दिनभर के लिए तैयार करता है.

उत्तानासन

जो लोग घंटों एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं, उनके लिए उत्तानासन एक वरदान की तरह है. इससे हैमस्ट्रिंग, पीठ और रीढ़ की हड्डी को खिंचाव मिलता है. यह शरीर के निचले हिस्से की अकड़न को दूर करता है और रक्त संचार को बेहतर बनाता है. झुकते समय जो उल्टा रक्त प्रवाह होता है. वह दिमाग को ऑक्सीजन पहुंचाता है, जिससे मानसिक तनाव भी कम होता है. धीरे-धीरे इसका अभ्यास पीठ दर्द से राहत दिलाने में भी कारगर सिद्ध होता है.

भुजंगासन

भुजंगासन में शरीर का आकार फन उठाए हुए सांप जैसा होता है. यह आसन खासतौर से रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाने में मदद करता है. जब आप छाती को ऊपर उठाते हैं और कमर से झुकते हैं तो पीठ की मांसपेशियों को सक्रियता मिलती है. इससे न केवल जकड़न कम होती है, बल्कि शरीर की मुद्रा में सुधार आता है. यह कंधों और छाती को भी खोलता है, जिससे श्वसन प्रणाली भी बेहतर ढंग से काम करने लगती है.

--आईएएनएस

