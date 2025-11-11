Advertisement
सर्दियों में जरूर बनाएं ये 4 तरह की चटनी, खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ सेहत के लिए भी है फायदेमंद

Best Chutney for Winter: आचार, चटनी खाने का स्वाद बढ़ाने का काम करते हैं. ऐसे में सर्दियों में मौसम में भी कई तरह की चटनियां खाई जाती हैं, जो स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद होती है. इस खबर में हम आपको उन चटनियों के बारे में बताएंगे.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Nov 11, 2025, 12:01 PM IST
Types of Chutneys for Winter Season: सर्दियों के मौसम की शुरुआत हो गई है. ठंड से बचने के लिए लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है. वहीं बाजारों में ठंड में मिलने वाली सब्जियां और फल मिलने लगे हैं. आपको बता दें, मौसम के बदलते ही किचन में बदलाव हो जाता है. हरी सब्जियां, मौसमी फल मिलने लगते हैं. इसके अलावा घरों में कई चीजों की आचार और चटनियां बनाई जाती हैं. ये अचार, चटनी खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ सेहत के लिए बेहद फायदेमंद भी होता है. ऐसे में इस खबर में हम आपको ऐसी 4 चटनियां के बारे में बताएंगे, जो सर्दियों में बड़े चाव से खाई जाती है..

 

आंवला-अदरक की चटनी
सर्दी के मौसम में बाजारों में आंवला मिलने लगता है. ऐसे में इस मौसम में आंवले की कई डिश बनाई जाती है. कुछ लोग आंवला की चटनी खाना पसंद करते हैं, तो कुछ आंवले का आचार. आंवला विटामिन सी से भरपूर होता है, इसलिए सर्दियों में इसे खाना सेहत के लिए बेहद फायदेमंद भी होता है. यह इम्यूनिटी बूस्ट करने में आपकी मदद करता है, जिससे आप ठंड में होने वाली बीमारियों से खुद को बचा पाते हैं. इसके अलावा आंवला बालों और स्किन के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

तीसी की चटनी
सर्दियों में तीसी या अलसी की चटनी भी खाई जाती है. खासतौर पर ये डिश बिहार में काफी फेमस है. इस चटनी को दो तरह से बनाया जा सकता है. एक तो आम तरह से, मतलब पेस्ट के टेक्सचर में और दूसरी ड्राई चटनी बनाई जाती है. ड्राई चटनी बनाने में अलसी, तिल, लहसुन, करी पत्ता जैसी चीजों की जरूरत पड़ती है. 

 

मूंगफली-करी पत्ते की चटनी
इस मौसम में कई जगहों पर मूंगफली-करी पत्ते की चटनी भी बनाई जाती है. खासतौर पर ये महाराष्ट्र में बनाई जाती है. मूंगफली की चटनी को कई जगह पर ठेचा भी कहा जाता है. सर्दियों में से इसे खाना स्वाद के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है.

 

अमरूद की चटनी
अमरूद विटामिन सी से भरपूर होता है, ऐसे में सर्दियों में इसकी चटनी खाना सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. इसे भूनकर खाने से ये गले की खराश, खांसी में भी आराम मिलता है. ऐसे में सर्दी में आप अमरूद की टेस्टी, खट्टी-मीठी, थोड़ी तीखी चटनी बना सकते हैं.

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

