दवाइयों की करें छुट्टी! फिट रहने के लिए रोज करें ये 4 योग, हमेशा शरीर रहेगा चुस्त-दुरुस्त

Yoga Asanas for Health: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी का सीधा असर इंसान की मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है. ऐसे में शरीर और मन दोनों का ख्याल रखना बेहद जरूरी हो जाता है. रोजाना योग करने से न सिर्फ बॉडी मजबूत होती है, बल्कि स्ट्रेस भी कम होता है. वहीं योग करने के लिए ज्यादा समय या कठिन या कठिन प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है. ऐसे में इस खबर में हम आपको बताएंगे कि रोज की सेहत के लिए कौन से 4 योग जरूर करने चाहिए, जिन्हें हर व्यक्ति आसानी से कर सकता है.

ताड़ासन और वृक्षासन

शरीर को बैलेंस और मजबूती देने के लिए ताड़ासन और वृक्षासन करना बेहद जरूरी है. ताड़ासन बॉडी की लंबाई बढ़ाने और रीढ़ को सीधा रखने में मदद करता है. इस आसन को करने से बॉडी में एनर्जी बनी रहती है. दूसरी तरफ वृक्षासन बैलेंस बनाए रखने और पैरों को मजबूती देने के लिए फायदेमंद है. ये दोनों आसन बॉडी का पोश्चर सुधारता है और कॉन्सट्रेशन बढ़ाता है. रोजाना सुबह 5 से 10 मिनट इन्हें करने से बॉडी हल्की और फुर्तली बनती है.

भुजंगासन और वज्रासन

ये दोनों आसन डाइजेशन और कमर के लिए फायदेमंद होता है. भुजंगासन पीठ और कमर दर्द से राहत दिलाता है. ये फेफड़ों को मजबूती देता है और थकान दूर करता है. वहीं व्रजासन एक ऐसा आसन है, जो खाने के बाद किया जाता है. ये डाइजेशन सिस्टम को सुधारता है. वहीं गैसा, अपच जैसी समस्याओं को कम करता है. ये दोनों योगासन रोजाना करने से बॉडी अंदर से हेल्दी रहता है.

योगा करने के फायदे

रोजाना योग करने से स्ट्रेस और चिंता कम होता है, मसल्स में लचीलापन बना रहता है, बेहतर डाइजेशन होती है, नींद से जुड़ी समस्या भी कम होती है, वहीं योग शरीर और मन में बैलेंस बनाए रखता है. योग करने वक्त इस बात का खास ध्यान देना चाहिए कि योग हमेशा खाली पेट या हल्का पेट में करें. शुरुआत में धीरे-धीरे करें और ब्रीदिंग पर ध्यान दें. अगर किसी भी आसन को करने में दर्द हो, तुरंत रुक जाएं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.