स्टूडेंट्स हर महीने ऐसे करें कमाई, पढ़ाई के साथ शुरू कर दें मोबाइल ये आसान बिजनेस

Best Business Ideas for Students: आज के समय में AI जहां वर्किंग लोगों की जिंदगी आसान बना रहा है. वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) स्टूडेंट्स के लिए भी एक बड़ा मौका लेकर आया है. बिना कोडिंग सीखे, बिना बड़े खर्चे के, स्टूडेंट्स सर्फ मोबाइल की मदद से अपना छोटा ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं. आपको बता दें, AI टूल्स कंटेंट बनाने, फोटो एडिट करने, वीडियो तैयार करने और सोशल मीडिया को मैनेज करने को बेहद आसान बना देता है. ऐसे में AI की मदद से स्टूटेंड एक्स्ट्रा इनकम कमा सकता है. इस खबर में हम आपको ऐसे ही बिजनेस आइडियाज के बारे में बताएंगे.

AI फोटो एडिटिंग से कमाई

आज के समय में फोटो एडिटिंग की डिमांड काफी बढ़ गई है. इन्फ्लुएंसर्स, ब्लॉगर्स या छोटे बिजनेस में फोटो एडिटिंग की डिमांड काफी ज्यादा होती है. ऐसे में Wixel, Adobe Firefly और Remove.bg जैसे AI टूल्स की मदद से कोई भी इंसान आसानी से बैकग्राउंड हाटना, फोटो रिटचिंग, कलर बदला या क्रिएटिव एसिड जैसे काम कर सकता है. वहीं थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आप अपना इंस्टाग्राम या Fiverr प्रोफाइल बनाकर क्लाइंट्स लेना शुरू कर सकते हैं. इसे आप मोबाइल से भी एडिट कर सकते हैं और शुरुआत में ही अच्छी कमाई कर सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

AI टूल्स से अपना ऑनलाइन कोर्स बनाएं

अगर आप किसी खास विषय पर जानकारी चाहते हैं, जैसे फिटनेस, डिजिटल मार्केटिंग, फोटोग्राफी या स्कूल के किसी सब्जेक्ट में. तो आपकी मदद यहां भी AI कर सकता है. ChatGPT आपको कोर्स के कंटेंट तैयार करने में और Synthesia करने में मदद कर सकती है. साथ ही इसकी मदद से आप वीडियो लेक्चर भी तैयार कर सकते हैं.

YouTube चैनल बनाएं

आप AI की मदद से YouTube चैनल भी बना सकते हैं. अगर आपको कैमरे के सामने आने में झिझक होती है, तो आप फेसलेस यूट्यूब चैनल बना सकते हैं. ये भी आप AI की मदद से करसकते हैं. Pictory और Synthesia जैसे AI टूल्स वीडियो स्क्रिप्ट से लेकर वॉयसओवर और एडिटिंग तक सब कुछ ऑटोमैटिक बना देता है. वहीं आप इसकी मदद से मोटिवेशन, टेक अपडेट्स, स्टोरीटेलिंग या एजुकेशनल जैसे कंटेंट आसानी से बना सकते हैं, जो कि यूट्यूब पर Ads और Sponsorship से जरिए काफी कमाई करता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.