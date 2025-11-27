Advertisement
trendingNow13020425
Hindi Newsलाइफस्टाइल

जल्द ठीक होगी आपकी बीमारी, सही समय पर खा लें दवाई, आयुर्वेद से जानें दवा खाने का राइट टाइम!

शरीर में किसी भी तरह की समस्या होने पर अक्सर लोग दवाई का सेवन करते हैं. सही समय पर दवाई खाने से बीमारी ठीक हो जाती हैं. आयुर्वेद में दवाई लेने के समय के बारे में बताया है. आइए जानते हैं दवाई खाने का सही समय क्या है. 

Written By  Shilpa|Last Updated: Nov 27, 2025, 05:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जल्द ठीक होगी आपकी बीमारी, सही समय पर खा लें दवाई, आयुर्वेद से जानें दवा खाने का राइट टाइम!

शरीर में किसी भी तरह की समस्या होने पर दवाई का सेवन किया जाता है. अगर दवाई समय पर ना लें तो दवाई का असर ज्यादा नहीं होता है वहीं समय पर दवाई लेने से बीमारी समय पर ठीक हो जाती हैं. आयुर्वेद से जानते हैं किस समय दवा खाना अच्छा होता है. आयुर्वेद में दवा लेने के सही समय को पांच भागों में बांटा गया है. आइए जानते हैं उन 5 समय के बारे में जिसमें दवाई का सेवन करना चाहिए.

पहला समय
सबसे पहले खाली पेट दवा लेना, इस समय दवाई खाने से शरीर सभी चीजों को तेजी से अवशोषण करता है. इस समय दवाई का सेवन करने से दवा का असर तेजी से दिख सकता है. आयुर्वेद में कमजोरी की दवा, मस्तिष्क की कमजोरी से जुड़ी दवा और ऑटोइम्यून बीमारी की दवा इसी समय दी जाती है.

दूसरा समय
दोपहर के लंच से पहले. इस समय शरीर में कफ की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है. ऐसे में इस वक्त कफ को कम करने वाली दवाओं का सेवन करना फायदेमंद हो सकता है. इस समय ली गई दवाई से कफ कम होता है. जिन लोगों को भूख न लगने की समस्या है उन्हें खाने से पहले दवा का सेवन करना चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

तीसरा समय
डिनर के साथ दवा को लेना. यह समय औषधियों और दवाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ समय होता है. इस समय दवा शरीर को सीधा पोषण देती है और रक्त में घुल जाती है. इस समय शतावरी और अश्वगंधा लेना लाभकारी होता है.

चौथा समय
डिनर के बाद. इस समय पित्त को शांत करने वाली दवा दी जाती है. आयुर्वेद के मुताबिक, इस समय शरीर का पित्त बढ़ा रहता है, और गैस, अल्सर, और पेट की गर्मी से जुड़ी दवा इसी समय दी जाती है. यह पेट की जलन को शांत करती है.

पांचवां समय
पांचवां समय है रात को सोने से पहले. आयुर्वेद में इस समय को मरम्मत काल माना गया है. इस समय ली गई दवा शरीर पर गहरा प्रभाव डालती है. इस समय कब्ज और स्किन से जुड़ी दवाएं लेना सबसे ज्यादा लाभकारी होता है. दवा लेने की टाइमिंग औषधि और आयुर्वेद के समयानुसार निर्धारित की गई है. किसी भी दवा का सेवन चिकित्सक के परामर्श के बाद ही करें.

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

TAGS

health tipslifestyle

Trending news

विपक्षी नेताओं के एक्स अकाउंट की लोकेशन विदेश मिली तो भड़क उठी बीजेपी, उठाए सवाल
political news in hindi
विपक्षी नेताओं के एक्स अकाउंट की लोकेशन विदेश मिली तो भड़क उठी बीजेपी, उठाए सवाल
मालवण में 25 लाख कैश! निलेश राणे का स्टिंग वायरल; BJP-शिंदे गुट में तनातनी जारी
Maharashtra
मालवण में 25 लाख कैश! निलेश राणे का स्टिंग वायरल; BJP-शिंदे गुट में तनातनी जारी
'उन्हें समझना चाहिए कि संविधान देश की आत्मा है...', BJP ने कांग्रेस को घेरा
BJP
'उन्हें समझना चाहिए कि संविधान देश की आत्मा है...', BJP ने कांग्रेस को घेरा
पंजाब पुलिस की बड़ी कामयाबी; मुठभेड़ में मारा गया बादल, लगा था हत्या का आरोप
Punjab news
पंजाब पुलिस की बड़ी कामयाबी; मुठभेड़ में मारा गया बादल, लगा था हत्या का आरोप
व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के खुलासे के बाद हैंडलर नए तरीके से हुए एक्टिव!
Kashmir white collar terror module
व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के खुलासे के बाद हैंडलर नए तरीके से हुए एक्टिव!
Amity University की घनघोर लापरवाही पर सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने दिया सख्त आदेश
Amity University
Amity University की घनघोर लापरवाही पर सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने दिया सख्त आदेश
तिहाड़ में बदली कैदियों की तकदीर; जेल में भी चहेते बने देश के दूसरे सबसे अमीर नेता
Second Richest Leader
तिहाड़ में बदली कैदियों की तकदीर; जेल में भी चहेते बने देश के दूसरे सबसे अमीर नेता
काले कारोबार पर 'ब्लैक कस्टम्स' का शिकंजा; ढह गया हसन गोगा का 'साम्राज्य'
Mumbai News
काले कारोबार पर 'ब्लैक कस्टम्स' का शिकंजा; ढह गया हसन गोगा का 'साम्राज्य'
जम्मू-कश्मीर में जमात-ए-इस्लामी के नेटवर्क पर पुलिस की खास नजर, कई जिलों में छापा
Jamaat-e-Islami
जम्मू-कश्मीर में जमात-ए-इस्लामी के नेटवर्क पर पुलिस की खास नजर, कई जिलों में छापा
कश्मीर में सीजन की सबसे ठंडी रात, पारा -4°C से नीचे, जिंदगी हो रही तहस-नहस!
coldest
कश्मीर में सीजन की सबसे ठंडी रात, पारा -4°C से नीचे, जिंदगी हो रही तहस-नहस!