जल्द ठीक होगी आपकी बीमारी, सही समय पर खा लें दवाई, आयुर्वेद से जानें दवा खाने का राइट टाइम!

शरीर में किसी भी तरह की समस्या होने पर दवाई का सेवन किया जाता है. अगर दवाई समय पर ना लें तो दवाई का असर ज्यादा नहीं होता है वहीं समय पर दवाई लेने से बीमारी समय पर ठीक हो जाती हैं. आयुर्वेद से जानते हैं किस समय दवा खाना अच्छा होता है. आयुर्वेद में दवा लेने के सही समय को पांच भागों में बांटा गया है. आइए जानते हैं उन 5 समय के बारे में जिसमें दवाई का सेवन करना चाहिए.

पहला समय

सबसे पहले खाली पेट दवा लेना, इस समय दवाई खाने से शरीर सभी चीजों को तेजी से अवशोषण करता है. इस समय दवाई का सेवन करने से दवा का असर तेजी से दिख सकता है. आयुर्वेद में कमजोरी की दवा, मस्तिष्क की कमजोरी से जुड़ी दवा और ऑटोइम्यून बीमारी की दवा इसी समय दी जाती है.

दूसरा समय

दोपहर के लंच से पहले. इस समय शरीर में कफ की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है. ऐसे में इस वक्त कफ को कम करने वाली दवाओं का सेवन करना फायदेमंद हो सकता है. इस समय ली गई दवाई से कफ कम होता है. जिन लोगों को भूख न लगने की समस्या है उन्हें खाने से पहले दवा का सेवन करना चाहिए.

तीसरा समय

डिनर के साथ दवा को लेना. यह समय औषधियों और दवाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ समय होता है. इस समय दवा शरीर को सीधा पोषण देती है और रक्त में घुल जाती है. इस समय शतावरी और अश्वगंधा लेना लाभकारी होता है.

चौथा समय

डिनर के बाद. इस समय पित्त को शांत करने वाली दवा दी जाती है. आयुर्वेद के मुताबिक, इस समय शरीर का पित्त बढ़ा रहता है, और गैस, अल्सर, और पेट की गर्मी से जुड़ी दवा इसी समय दी जाती है. यह पेट की जलन को शांत करती है.

पांचवां समय

पांचवां समय है रात को सोने से पहले. आयुर्वेद में इस समय को मरम्मत काल माना गया है. इस समय ली गई दवा शरीर पर गहरा प्रभाव डालती है. इस समय कब्ज और स्किन से जुड़ी दवाएं लेना सबसे ज्यादा लाभकारी होता है. दवा लेने की टाइमिंग औषधि और आयुर्वेद के समयानुसार निर्धारित की गई है. किसी भी दवा का सेवन चिकित्सक के परामर्श के बाद ही करें.

इनपुट-आईएएनएस

