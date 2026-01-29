क्या है थायराइड के मरीजों के लिए बेस्ट नाश्ता? नोट कर लें रेसिपी, हार्मोन बैलेंस के साथ-साथ मिलेगी एनर्जी

Healthy Morning Meals: आज के समय में थायराइड एक आम समस्या बन गई है. थायराइड की समस्या होने पर खान-पान का खास ख्याल रखना पड़ता है. खासतौर पर नाश्ते का, नाश्ता एक ऐसा मिल होता है, जो हार्मोन बैलेंस रखने में मदद करते है, मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है और पूरे दिन एनर्जी महसूस करता है. वहीं बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड, मीठा या तला-भुना नाश्ता करना थायराइड के मरीजों के लिए नुकसानदेह हो सकता है. ऐसे में इस खबर में हम आपको थायराइड के मरीजों के लिए बेस्ट ब्रेकफास्ट ऑप्शन बताएंगे..

थायराइड के लिए क्यों जरूरी है सही नाश्ता

सुबह का नाश्ता बॉडी के मेटाबॉलिज्म को एक्टिव करता है. ऐसे में थायराइड के मरीजों में वेट बढ़ना, थकान और सुस्ती आम समस्या होती है. प्रोटीन, फाइबर और अच्छे कार्बोहाइड्रेट वाला नाश्ता बॉडी में हार्मोन संतुलन में मदद करता है. खाली पेट ज्यादा मीठा या चाय-कॉफी लेने से बचना चाहिए. इसलिए नाश्ता ऐसा हो जो हल्का भी हो और पोषण से भरपूर भी.

बेस्ट नाश्ता

थायराइड के मरीजों के लिए सब्जियों वाला दलिया एक बेहतरीन ऑप्शन है. ये पचने में आसान होता है, फाइबर से भरपूर हो जाता है और लंबे समय तक पेट भरा रखने वाला होता है. इसे खाने से मेटाबॉलिज्म एक्टिव होता है, वेट कंट्रोल होता है, ब्लड शुगर बैलेंस होता है.

सब्जियों वाले दलिया की रेसिपी

सब्जियों वाला दलिया बनाने के लिए आधा कप गेहूं का दलिया, 1 छोटा चम्मच देसी घी, आधा कप कटी गाजर, बीन्स, लौकी जैसी सब्जियां, स्वादानुसार नकम, हल्दी और जीरा, 2 कप पानी की जरूरत होती है.

इसे बनाने के लिए सबसे पहले कुकर या कढ़ाही में घी गर्म करें और जीरा डालें. इसके बाद सब्जियां डालकर हल्का सा भूनें. दलिया डालकर 1-2 मिनट चलाएं, इसके बाद पानी, हल्दी और नमक डालें. अब 2 से 3 सीटी में दलिया अच्छे से पक जाए, बस तैयार है. अब इसे सुबह गुनगुना खाएं. आप चाहें तो साथ में थोड़ा सा दही भी ले सकते हैं.

