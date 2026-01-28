शुगर के मरीज नाश्ते में खाएं ये चीजें, नहीं बढ़ेगा ब्लड शुगर; दिनभर बनी रहेगी एनर्जी

Diabetes Breakfast: डायबिटीज को खराब लाइफस्टाइल और अनहेल्दी खान-पान से जुड़ी बीमारी कहा जाता है. ऐसे में दवा के साथ-साथ खान-पान में सुधार करने से आप डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं. इसलिए डायबिटीज के मरीजों को अपनी डाइट पर खास ध्यान रखना पड़ता है. सही नाश्ता न केवल दिनभर एनर्जी देता है, बल्कि ब्लड शुगर को भी कंट्रोल रखने में मददगार है. शुगर के मरीज अगर सुबह गलत चीजें खाते हैं, तो पूरा दिन उन्हें सुस्ती महसूस होती है और शुगर लेवल बढ़ सकता है. ऐसे में इस खबर में हम आपको शुगर के मरीजों के लिए सही नाश्ते के ऑप्शन बताएंगे..

फाइबर से भरपूर नाश्ता

शुगर के मरीज सुबह उठकर फाइबर से भरपूर नाश्ता करें. फाइबर से भरपूर खाना धीरे-धीरे पचता है, जिससे ब्लड शुगर अचानक नहीं बढ़ता. ऐसे में उन्हें ओट्स, दलिया, जौ या मल्टीग्रेन रोटी खाना बेहत फायदेमंद है. इसके साथ सब्जियां मिलाने से पोषण और बढ़ जाता है. साथ ही फल शामिल करना चाहिए, जैसे सेब, नाशपाती, अमरूद. ये फल कम शुगर वाले होते हैं, ऐसे में इन्हें कम मात्रा में लेना सही है. वहीं फाइबर डाइजेशन सुधारता है और लंबे समय तक भूख लगने नहीं देता.

प्रोटीन से भरपूर नाश्ता

प्रोटीन ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मददगार है और बॉडी को ताकत भी देता है. ऐसे में शुगर के मरीज अपने नाश्ते में उबले अंडे, पनीर, दही, मूंग दाल या चना शामिल कर सकते हैं. वहीं दही पेट के लिए अच्छा होता है और इंसुलिन की क्षमका बेहतर करता है. ध्यान रखें कि दही बिना चीनी वाला लें. वहीं प्रोटीन खाने से बार-बार क्रेविंग नहीं होती.

मीठे और प्रोसेस्ड चीजें से परहेज

सुबह के नाश्ते में बिस्कुट, वाइट ब्रेड, जैम, केक या मीठी चाय से बिल्कुल परहेज करें. इससे शुगर लेवल तेजी से बढ़ सकता है. शुगर के मरीजों को तले हुए और पैकेट वाले खाने से भी बचना चाहिए. चाय या कॉफी पीनी हो तो बिना शुगर या कम शुगर में लें. वहीं सादा और फ्रेश खाना बेहतर होता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.