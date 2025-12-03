Advertisement
trendingNow13027671
Hindi Newsलाइफस्टाइल

बीमारियों से रहना दूर तो इस तेल से करें दोस्ती, शरीर में रहेगी गर्माहट

Winter Health Tips: सर्दियों में हमारे शरीर को एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है. ऐसे में सर्दी, खांसी-जुकाम से बचने के लिए बॉडी का इम्यून सिस्टम मजबूत होना जरूरी है. डेली लाइफ में खानपान में थोड़ा सा बदलाव करके हम सर्दियों में हेल्दी और फिट रह सकते हैं. 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Dec 03, 2025, 04:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बीमारियों से रहना दूर तो इस तेल से करें दोस्ती, शरीर में रहेगी गर्माहट

Winter Health Tips: कड़ाके की ठंड शुरू होने ही वाली है. ऐसे में सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है. सर्दियों में हमारी बॉडी काफी सेंसिटिव हो जाती है और बार-बार बीमार पड़ने का खतरा बढ़ जाता है. सर्द मौसम के साथ-साथ इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं. जैसे कम एक्टिविटी और ज्यादा तला भुना खाना आदि. चलिए जानते हैं हमें सर्दियों में हेल्दी रहने के लिए और सर्दी से बचने के लिए अपने किचन और डाइट में क्या बदलाव करने की जरूरत है.

खानपान में बदलाव
सर्दियों में ठंड और बीमारियों से बचाना है तो खान-पान में चेंज करना होगा. आज हम आपको बताएंगे कि आप किस तेल में खाना पकाएं. चलिए जानते हैं सर्दियों में किस तेल में पका खाना स्वास्थ्य के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है. 

मूंगफली और तिल का तेल
सर्दियों के मौसम में खाना बनाने के लिए दो तेलों का इस्तेमाल करना सबसे बेहतर माना जाता है. इसमें तिल और मूंगफली का तेल शामिल है. सर्दियों में मूंगफली और तिल का तेल खाना पकाने के लिए बेस्ट माना जाता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

मूंगफली का तेल
आपको बता दें कि कुकिंग करने के लिए मूंगफली का तेल काफी लाभदायक माना जाता है. मूंगफली के तेल में मूंगफली में एस्ट्रिंजेंट एंटीस्पास्मोडिक और एंटीसेप्टिक जैसे गुण पाए जाते हैं. ये मसल्स में होने वाली ऐंठन को कम करते हैं.

शरीर में गर्मी
आपको बताने की मूंगफली काफी गर्म होती है. ऐसे में अगर आप मूंगफली के तेल में खाना पकाकर खाते हैं तो यह प्राकृतिक रूप से आपके शरीर में गर्मी बनाए रखने का काम करता है. इतना ही नहीं यह हार्ट हेल्थ के लिए भी काफी फायदेमंद है. 
यह भी पढ़ें: काजू-बादाम नहीं रात को भिगोकर खाएं ये सस्ता ड्राई फ्रूट, मिलेंगे ये चमत्कारी फायदे

 

तिल का तेल
अगर आप सर्दियों में खाना पकाने के लिए तिल के तेल का इस्तेमाल करें तो यह भी बेहतर ऑप्शन हो सकता है. तिल के तेल में हेल्दी फैट्स मौजूद होते हैं जो आपको सेहतमंद रखने में मदद करते हैं

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

Winter Tipswinter cooking oil

Trending news

दिल्ली उपचुनाव ने दिखाया जनमत, AAP नेता बोले- आम आदमी पार्टी पर बढा जनता का भरोसा
aap
दिल्ली उपचुनाव ने दिखाया जनमत, AAP नेता बोले- आम आदमी पार्टी पर बढा जनता का भरोसा
नेवी डे सेलिब्रेशन पर दिखेगी भारत की ताकत, हिंद का पराक्रम देख फट जाएगी PAK की छाती
Navy Day
नेवी डे सेलिब्रेशन पर दिखेगी भारत की ताकत, हिंद का पराक्रम देख फट जाएगी PAK की छाती
सभी को 'जिहाद' सिखाया जाना चाहिए...इमरान मसूद ने किया मौलाना मदनी के बयान का समर्थन
Mahmood Madani
सभी को 'जिहाद' सिखाया जाना चाहिए...इमरान मसूद ने किया मौलाना मदनी के बयान का समर्थन
वैष्णो देवी कॉलेज में 'मुस्लिम आरक्षण' पर हंगामा, CM बोले- नियम तो आपको मानने होंगे
vaishno devi medical college
वैष्णो देवी कॉलेज में 'मुस्लिम आरक्षण' पर हंगामा, CM बोले- नियम तो आपको मानने होंगे
एक AI क्लिप और कांग्रेस ने कर दी 2014 वाली भूल? PM मोदी के चाय वाले वीडियो से बवाल
AI Video Controversy
एक AI क्लिप और कांग्रेस ने कर दी 2014 वाली भूल? PM मोदी के चाय वाले वीडियो से बवाल
ऐसा क्या हुआ, जिस बांग्लादेशी महिला को देश से निकाला उसे फिर वापस लाएगी भारत सरकार
Supreme Court News
ऐसा क्या हुआ, जिस बांग्लादेशी महिला को देश से निकाला उसे फिर वापस लाएगी भारत सरकार
Video: पहले संसद में लाईं कुत्ता, अब 'भौं-भौं' क्यों करने लगीं रेणुका चौधरी?
Renuka Chaudhary
Video: पहले संसद में लाईं कुत्ता, अब 'भौं-भौं' क्यों करने लगीं रेणुका चौधरी?
Parliament Winter Session Day 3: संचार साथी ऐप से नहीं हो सकेगी जासूसी, जानें संसद में सरकार ने क्या बताया?
Parliament winter session
Parliament Winter Session Day 3: संचार साथी ऐप से नहीं हो सकेगी जासूसी, जानें संसद में सरकार ने क्या बताया?
शुद्ध शाकाहारी हो... देसी मुर्गा खाकर सिद्धारमैया ने महिला रिपोर्टर से क्या पूछा?
Karnataka News
शुद्ध शाकाहारी हो... देसी मुर्गा खाकर सिद्धारमैया ने महिला रिपोर्टर से क्या पूछा?
तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को बड़ी राहत! SC ने दिया अहम फैसला, वापस मिलेगा कैश और सोना
muslim divorced women
तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को बड़ी राहत! SC ने दिया अहम फैसला, वापस मिलेगा कैश और सोना