बीमारियों से रहना दूर तो इस तेल से करें दोस्ती, शरीर में रहेगी गर्माहट

Winter Health Tips: कड़ाके की ठंड शुरू होने ही वाली है. ऐसे में सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है. सर्दियों में हमारी बॉडी काफी सेंसिटिव हो जाती है और बार-बार बीमार पड़ने का खतरा बढ़ जाता है. सर्द मौसम के साथ-साथ इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं. जैसे कम एक्टिविटी और ज्यादा तला भुना खाना आदि. चलिए जानते हैं हमें सर्दियों में हेल्दी रहने के लिए और सर्दी से बचने के लिए अपने किचन और डाइट में क्या बदलाव करने की जरूरत है.

खानपान में बदलाव

सर्दियों में ठंड और बीमारियों से बचाना है तो खान-पान में चेंज करना होगा. आज हम आपको बताएंगे कि आप किस तेल में खाना पकाएं. चलिए जानते हैं सर्दियों में किस तेल में पका खाना स्वास्थ्य के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है.

मूंगफली और तिल का तेल

सर्दियों के मौसम में खाना बनाने के लिए दो तेलों का इस्तेमाल करना सबसे बेहतर माना जाता है. इसमें तिल और मूंगफली का तेल शामिल है. सर्दियों में मूंगफली और तिल का तेल खाना पकाने के लिए बेस्ट माना जाता है.

मूंगफली का तेल

आपको बता दें कि कुकिंग करने के लिए मूंगफली का तेल काफी लाभदायक माना जाता है. मूंगफली के तेल में मूंगफली में एस्ट्रिंजेंट एंटीस्पास्मोडिक और एंटीसेप्टिक जैसे गुण पाए जाते हैं. ये मसल्स में होने वाली ऐंठन को कम करते हैं.

शरीर में गर्मी

आपको बताने की मूंगफली काफी गर्म होती है. ऐसे में अगर आप मूंगफली के तेल में खाना पकाकर खाते हैं तो यह प्राकृतिक रूप से आपके शरीर में गर्मी बनाए रखने का काम करता है. इतना ही नहीं यह हार्ट हेल्थ के लिए भी काफी फायदेमंद है.

तिल का तेल

अगर आप सर्दियों में खाना पकाने के लिए तिल के तेल का इस्तेमाल करें तो यह भी बेहतर ऑप्शन हो सकता है. तिल के तेल में हेल्दी फैट्स मौजूद होते हैं जो आपको सेहतमंद रखने में मदद करते हैं

